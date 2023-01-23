«Челси» сделает новое предложение по Энцо до конца января. «Бенфика» требует 120 млн евро (Record)
«Челси» вновь попытается купить Энцо Фернандеса у «Бенфики».
По данным Record, лондонский клуб готовит новое предложение о трансфере 22-летнего полузащитника сборной Аргентины и планирует направить его «Бенфике» до закрытия зимнего трансферного окна.
На старте январского трансферного окна «Челси» и «Бенфика» вели переговоры по Фернандесу, но они сорвались, так как лиссабонский клуб требовал выплату 120 млн евро отступных. На данный момент позиция «Бенфики» по этому вопросу не изменилась.
В этом сезоне на счету центрального полузащитника 4 гола и 6 результативных передач в 28 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
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А Энцо всё же чемпион мира
Боули: я могу дать лишь 130 млн
Бенфика: нет, мы хотим 120
Боули: Хорошо, даю 135
С Хавертцом, Вернером и Зиешем Челси выиграл ЛЧ)
Плюс, все эти игроки стоили вложенных денег.
Нужно брать!