«Челси» сделает новое предложение по Энцо до конца января. «Бенфика» требует 120 млн евро (Record)

« » вновь попытается купить у «Бенфики».

По данным Record, лондонский клуб готовит новое предложение о трансфере 22-летнего полузащитника сборной Аргентины и планирует направить его «Бенфике» до закрытия зимнего трансферного окна.

На старте январского трансферного окна «Челси» и « » вели переговоры по Фернандесу, но они сорвались, так как лиссабонский клуб требовал выплату 120 млн евро отступных. На данный момент позиция «Бенфики» по этому вопросу не изменилась.

В этом сезоне на счету центрального полузащитника 4 гола и 6 результативных передач в 28 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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