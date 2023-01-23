«Челси» сделает новое предложение по Энцо до конца января. «Бенфика» требует 120 млн евро (Record)

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес деньги Футбол

«Челси» вновь попытается купить Энцо Фернандеса у «Бенфики».

По данным Record, лондонский клуб готовит новое предложение о трансфере 22-летнего полузащитника сборной Аргентины и планирует направить его «Бенфике» до закрытия зимнего трансферного окна.

На старте январского трансферного окна «Челси» и «Бенфика» вели переговоры по Фернандесу, но они сорвались, так как лиссабонский клуб требовал выплату 120 млн евро отступных. На данный момент позиция «Бенфики» по этому вопросу не изменилась.

В этом сезоне на счету центрального полузащитника 4 гола и 6 результативных передач в 28 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

Уже 6-й новичок «Челси» зимой: фанател от Роналду, отказывал «МЮ», оттачивал голевое чутье у Ван Нистелроя

Материалы по теме

102 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никола Тесла
Ответ Falsegoalkeeper
То есть за Мудрика с 9 голами за карьеру и 6 матчами в ЛЧ 100 млн это норм? А за чемпиона мира и ключевого игрока сборной это перебор. Челси сам виноват, что на рынке такие цены. Поэтому вариантов нет
Да тоже нет. Мне кажетя надо еще время посмотреть и понаблюдать. Хотя бы до конца сезона. Примеры то есть. Хамес, например.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ Никола Тесла
Перебор, как мне кажется, он молодой и стрельнул на ЧМ, а уже такие деньги, я бы на мечте Челси отошел бы в сторону, чтобы Бенфика немного успокоилась
То есть за Мудрика с 9 голами за карьеру и 6 матчами в ЛЧ 100 млн это норм? А за чемпиона мира и ключевого игрока сборной это перебор. Челси сам виноват, что на рынке такие цены. Поэтому вариантов нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роберт Дауни-средний
Бенфика вправе требовать такую сумму после трансфера ноунейма за 100 мультов.
А Энцо всё же чемпион мира
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Генерал Безумие
Ответ человек-муравей человек-физрук
ну если за Мудрика 100 то чемпион Мира и лучший молодой игрок минимум 150 для Челси
Центральные полузащитники дешевле атакующих. И так было всегда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ Аккайын Жасов
В этих аргентинцах запутаться можно чесговоря
Сказал казах)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Skywalkker
Бенфика: мы хотим за него 120 млн евро
Боули: я могу дать лишь 130 млн
Бенфика: нет, мы хотим 120
Боули: Хорошо, даю 135
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FEF2
Эй, не забудьте купить в Милане Леао за 150 млн. С уважением, болелы Милана.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Prokuror Prokurorov
Этот же Челси летом зажмотился и не стал платить 250 млн за Неймара+Кимпембе. И накупил на эти деньги мусор.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bm
Ответ Eden Hazard
Помню Арсенал купил Пепе в 4 раза дороже Аршавина, а Пепе не тащил сборную и УЕФА не выигрывал. То есть, Арсенал перманентный мешок, получается?
За Пепе не заплатили сразу. Оплату в 80млн Евро (если не ошибаюсь) разделили на 5 лет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
Ответ NaughtyboY
Просто Поттер, если вы заметили постоянно тасует состав и позиции игроков. Посмотрел он как играет Льюис Холл и сказал Боули - давай купим Энцо, иначе жди беды. Но один Энцо не решит главную проблемную позицию в клубе и это не нападающий, а опорник. Как только в клубе появится толковый опорник, способный подчищать и разбивать прессинг соперников, я уверен на 99%, что играть станут совсем по-другому. Но это лишь мое мнение. С таким импотентом Жоржиньо, который не открывается для партнеров и прячется за спинами соперников и дает пасы назад и поперек - ловить нечего)
Жоржиньо на ЧЕ кидал пас Инсинье, тот должен был обыграть одного-двух соперников для удара, все вокруг: Жоржиньо гений! Новый Пирло! Правда, Пирло выводил 1-1 с вратарем пасом из глубины.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Beriya
короче за 150 купят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Ларсон
Ответ Богдан Трач
вопрос не в цене, Бенфика хочет все деньги сразу, а Боули нужно расписать трансфер на пару лет чтобы ффп обойти
Если вы не понимаете, как работает ффп, зачем писать этот этот бред?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igorrado@yandex.ru
Ответ Wekil Halylow
До этого сезона челси купил Хавертс 80. Вернер 60. Зиеш 50. и.т.д Лакака 120
и что?
С Хавертцом, Вернером и Зиешем Челси выиграл ЛЧ)
Плюс, все эти игроки стоили вложенных денег.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igorrado@yandex.ru
Усиление, которое жизненно необходимо Челси.
Нужно брать!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аккайын Жасов
В этих аргентинцах запутаться можно чесговоря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LetTong
Боули сын не нужен?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем_
Ответ Bullship
Надеюсь не перейдет в Челси, Синие превращаются в самый мешковатый мешок.
Ну до PSG далеко. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NaughtyboY
Ответ шампион
Мне казалось, что эти закупки делались под Тухеля с его игрой в три ЦЗ. Состав он собрал очень не гибкий, чисто под себя. Поттер помучился с его схемой, да и перешел кое-как на стандартные 4-2-3-1. Но ЦЗ для двух позиций слишком много. Наверное, летом почистят. Если строить новую команду, то делать ставку на более молодых игроков, чтобы они сезон-другой сыгрались, наверное логично. Тогда приход Энцо может и имеет смысл. Просто у Челси все происходит как-то странно. Качает из стороны в сторону.
Просто Поттер, если вы заметили постоянно тасует состав и позиции игроков. Посмотрел он как играет Льюис Холл и сказал Боули - давай купим Энцо, иначе жди беды. Но один Энцо не решит главную проблемную позицию в клубе и это не нападающий, а опорник. Как только в клубе появится толковый опорник, способный подчищать и разбивать прессинг соперников, я уверен на 99%, что играть станут совсем по-другому. Но это лишь мое мнение. С таким импотентом Жоржиньо, который не открывается для партнеров и прячется за спинами соперников и дает пасы назад и поперек - ловить нечего)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем_
Круто ребята работают. Уважение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Новиков-Володько
120 какая-то мелочь для боули, Бенфика как то не уважительно относиться, торг с 200 нужно начинать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
Ответ NaughtyboY
В обойме Кулибали, которому в этому году стукнет 32, и который частенько идет в неоправданные подкаты, пытаясь компенсировать отставание в скорости. Чел явно не тянет скорости в АПЛ. Тьягу Силва - лидер в обороне Челси, настоящий пример для подражания для молодых футболистов, но ему 38. Год-максимум 2 и он уйдёт на пенсию и повесит бутсы на гвоздь. Чалоба - вечно перспективный. При Тухеле играл довольно таки неплохо, но после пару проколов в обороне резко сдал в психологическом плане. При Поттере продолжает пожарить и привозить. Фофана - сыграл буквально полтора матча и получил рецидив травмы со времен Лестера. Заплатили конечно оверпрайс, но выводы можно будет сделать через пару лет. Аспиликуэта - легенда клуба, капитан, конечно не такой кэп в нашем привычном понимании, как тот же ДжейТи, который мог и в раздевалке и на поле дать оплеуху если что, но своим трудолюбием, всегда молча показывал как нужно работать на тренировках и на поле. Похоже, что это его крайний сезон в Челси. Бадиашиль - наконец-то появился не побоюсь этого слова преемник Тиагу Силва, который может безболезненно заменить его в случае ухода. Достаточно уверенно играет. Так что разговоры о том, что купили ЦЗ на два состава очень спорно. Не удивлюсь если в след сезоне останутся лишь Фофана Бадиашиль и Чалоба с Кулибали)
Мне казалось, что эти закупки делались под Тухеля с его игрой в три ЦЗ. Состав он собрал очень не гибкий, чисто под себя. Поттер помучился с его схемой, да и перешел кое-как на стандартные 4-2-3-1. Но ЦЗ для двух позиций слишком много. Наверное, летом почистят. Если строить новую команду, то делать ставку на более молодых игроков, чтобы они сезон-другой сыгрались, наверное логично. Тогда приход Энцо может и имеет смысл. Просто у Челси все происходит как-то странно. Качает из стороны в сторону.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ Mortimer1
Реал в прошлом занимался ровно тем же самым
Реал брал звёзд, а не Фофан,Мудриков и Энцо
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ Yuri Ten
Даже в фифе в первый сезон так не закупишься🤡
В ФИФА есть функция дополнительных вложений в клуб до миллиарда, видимо Челси её использовал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mortimer1
Ответ Ovi174
Первый раз вижу чтобы клуб тратил такие огромные деньги на сомнительные трансферы. Недавно была новость, что у Челси второй по стоимости состав в мире, видимо они решили до конца января обогнать Сити.
Реал в прошлом занимался ровно тем же самым
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Ответ Богдан Трач
вопрос не в цене, Бенфика хочет все деньги сразу, а Боули нужно расписать трансфер на пару лет чтобы ффп обойти
зачем ему что-то обходить? тебе сейчас целый ряд экспертов докажет, что там Боэли хоть ещё 2 лярда может потратить и всё будет в шоколаде.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий