«Челси» предложит Силве новый контракт. Поттер и руководство впечатлены 38-летним защитником
«Челси» собирается продолжить сотрудничество с защитником Тиаго Силвой.
Контракт 38-летнего футболиста рассчитан до конца сезона-2022/23. По информации The Times, лондонцы намерены предложить бразильцу новое соглашение.
Утверждается, что главный тренер клуба Грэм Поттер и руководство клуба впечатлены отношением Силвы к делу и уровнем его игры.
В текущем сезоне защитник провел 18 матчей и отдал 2 голевых паса в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Уже легенда клуба