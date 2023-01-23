«Челси» предложит Силве новый контракт. Поттер и руководство впечатлены 38-летним защитником

« » собирается продолжить сотрудничество с защитником .

Контракт 38-летнего футболиста рассчитан до конца сезона-2022/23. По информации The Times, лондонцы намерены предложить бразильцу новое соглашение.

Утверждается, что главный тренер клуба и руководство клуба впечатлены отношением Силвы к делу и уровнем его игры.

В текущем сезоне защитник провел 18 матчей и отдал 2 голевых паса в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.