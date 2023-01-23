«Челси» предложит Силве новый контракт. Поттер и руководство впечатлены 38-летним защитником

Теги Челси премьер-лига Англия Тиаго Силва Грэм Поттер Футбол

«Челси» собирается продолжить сотрудничество с защитником Тиаго Силвой.

Контракт 38-летнего футболиста рассчитан до конца сезона-2022/23. По информации The Times, лондонцы намерены предложить бразильцу новое соглашение.

Утверждается, что главный тренер клуба Грэм Поттер и руководство клуба впечатлены отношением Силвы к делу и уровнем его игры.

В текущем сезоне защитник провел 18 матчей и отдал 2 голевых паса в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Яйца Тен Хага
Профессионал своего дела, одна дурочка в истерики, уехала доигрывать к Арабам. Но слышал, что даже там, она не может отметится результативными действиями (;
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ранальду с пивком
Набрался опыта в Динамо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*MVP*
Ответ Heisenberg
Джеймс, Ковачич, Маунт. Что с ними не так?
ну разве еще Джеймс. к Кове и Мэйсону вопросы есть, особенно к последнему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Heisenberg
Ответ Heath...
Единственный в команде к кому нет вообще никаких вопросов
Джеймс, Ковачич, Маунт. Что с ними не так?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Шохин
Ответ Нонейм
Как Силва играл в ПСЖ, это было бесподобно. И сейчас доказывает свой высочайший уровень. Для меня это лучший центральный защитник десятилетия.
Согласен, 2 игрока про которых я жалел, что переходят в мешок это Силва и Вератти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bellevue
Переходит в категорию играющий тренер для центрдефов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Гончаров
Они что сумасшедшие там? Зачем тогда подписывать столько ЦЗ?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ignazio DE Alter
И это в 38 лет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нонейм
Как Силва играл в ПСЖ, это было бесподобно. И сейчас доказывает свой высочайший уровень. Для меня это лучший центральный защитник десятилетия.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
salas
Ну школа Динамо! Продлевайте ж куле.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Karl Franz F. Brandt
А ведь мог бы до сих пор пылить за ’Динамо’.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
neadekvat100pudov
Ответ Макс Шева
А Силва не желает стать легендой Спартака как Джон Терри?
Он уже легенда д.мо
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер Биспинг
Вообще стоит сказать, что Силва самый стабильный центрдеф своего поколения.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
Великий. Лучший защитник в мире

Уже легенда клуба
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
neadekvat100pudov
Ответ Anton Kortenko
а ты знаешь Боули?
Какой приём часто используют душнилы, амоплату или гогоплату или всё таки треугольник?)))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Григорий Геник
Ответ Anarik
Это все санатории в Динамо помогли парню на старте карьеры и тем самым продлили карьеру )
Он так оттуда бежал, что до сих пор его не остановить! Сказал себе буду играть сколько скажете, только не возвращаете меня обратно!!!
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B.F.
Ответ Anton Kortenko
а ты знаешь Боули?
А я теперь знаю парня, который знает Боули.
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darkhan Darkhan
Сердце Динамо Москва
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton Kortenko
Ответ neadekvat100pudov
Зная боули интересно до 2030го или все таки до 2031го продлят
а ты знаешь Боули?
+28
-7
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton Kortenko
и это в 38 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Febos_
Ответ DolJun
путь вникуда
Не помешает точно, будет иногда помогать основе когда им нужен будет отдых, или в кубковых встречах. Я хочу чтобы такой игрок как Силва закончил карьеру в футболке Челси в следующем году, увы слишком поздно пришёл
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Ну пока молодняк не наберёт кондиции без деда никуда.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Билида
Да мы все им впечатлены)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Выкладывается на поле за себя и за того парня, матч с Ливерпулем на образцово уровне провел. Своевременно шёл в отборы, перехваты, в подкатах страховал напарника, топ-защитник.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Febos_
Когда строится новая и молодая команда, такой батя как Силва очень понадобится в раздевалке, а Аспи спокойно может уйти этим летом. Я выбираю Тиаго вместо Аспи ещё и потому что бразильский феномен несмотря на возраст , всё ещё каждую неделю выступает на высочайшем уровне в отличие от баска
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий