«Это красная для Дембеле. Опасная игра с риском нанесения травмы». Итурральде Гонсалес считает, что судья ошибочно не удалил игрока «Барсы»

должен был получить красную карточку в матче с «Хетафе».

Такое мнение озвучил бывший испанский судья .

« » сегодня дома обыграла « » (1:0) в 18-м туре . На 68-й минуте французский хавбек грубо сыграл против защитника , ударив его в голень.

Арбитр Хавьер Иглесиас Вильянуэва показал 25-летнему вингеру желтую карточку. Сесар Сото Градо, работавший на ВАР, посчитал, что нарушение было недостаточным для удаления, и не стал звать коллегу к монитору.

«Это красная. Он шел прямой ногой. Сото Градо на ВАР должен был позвать Иглесиаса Вильянуэву.

Если ВАР не зовет судью [смотреть эпизод], когда есть опасная игра с риском нанесения травмы игроку... Тогда этот судья не отвечает требованиям, чтобы быть арбитром ВАР», – заявил Итурральде Гонсалес.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции Movistar