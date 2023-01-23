«Это красная для Дембеле. Опасная игра с риском нанесения травмы». Итурральде Гонсалес считает, что судья ошибочно не удалил игрока «Барсы»
Усман Дембеле должен был получить красную карточку в матче с «Хетафе».
Такое мнение озвучил бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.
«Барселона» сегодня дома обыграла «Хетафе» (1:0) в 18-м туре Ла Лиги. На 68-й минуте французский хавбек грубо сыграл против защитника Омара Альдерете, ударив его в голень.
Арбитр Хавьер Иглесиас Вильянуэва показал 25-летнему вингеру желтую карточку. Сесар Сото Градо, работавший на ВАР, посчитал, что нарушение было недостаточным для удаления, и не стал звать коллегу к монитору.
«Это красная. Он шел прямой ногой. Сото Градо на ВАР должен был позвать Иглесиаса Вильянуэву.
Если ВАР не зовет судью [смотреть эпизод], когда есть опасная игра с риском нанесения травмы игроку... Тогда этот судья не отвечает требованиям, чтобы быть арбитром ВАР», – заявил Итурральде Гонсалес.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадр из трансляции Movistar
Помню этот профессионализм в матче с Баварией когда с жёлтой карточкой он влетал в соперников.
Оказывается теперь чтобы не получить Красную карточку нужно иметь достижение из разряда " А ты помнишь кого он травмировал ".
Плевать вообще , нарушает он судейский регламент или нет))) Хотя для игроков Реала у его нет. Не зря только Реал умудрился брать лигу чемпионов забивая в финалах ЛЧ.
Привет Миятович и Рамос;)
Для Реала свои правила
По поводу его конспекта, тоже все правильно но такие действия что совершил Дембеле в нем уж явно поменьше будет чем воллейбол Пике))
Ну даже если рассматривать это ситуацию адекватно, то это чистейшая КК для Дембеле, только вот теперь вопрос тебе. Сколько подобных ситуаций было у Каземиро и сколько раз его за такое прощали?) Хватит смелости то сказать, не?
Был бы Лаос, дал бы красную и удаление на 5 матч)))
У сливочных нет ,на этот счёт, единого мнения. Оно(мнение) меняется ,как флюгер!!!