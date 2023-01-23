«Это красная для Дембеле. Опасная игра с риском нанесения травмы». Итурральде Гонсалес считает, что судья ошибочно не удалил игрока «Барсы»

Теги Барселона Хетафе Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Хавьер Иглесиас Вильянуэва Сесар Сото Градо Усман Дембеле Омар Альдерете Футбол

Усман Дембеле должен был получить красную карточку в матче с «Хетафе».

Такое мнение озвучил бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.

«Барселона» сегодня дома обыграла «Хетафе» (1:0) в 18-м туре Ла Лиги. На 68-й минуте французский хавбек грубо сыграл против защитника Омара Альдерете, ударив его в голень.

Арбитр Хавьер Иглесиас Вильянуэва показал 25-летнему вингеру желтую карточку. Сесар Сото Градо, работавший на ВАР, посчитал, что нарушение было недостаточным для удаления, и не стал звать коллегу к монитору.

«Это красная. Он шел прямой ногой. Сото Градо на ВАР должен был позвать Иглесиаса Вильянуэву.

Если ВАР не зовет судью [смотреть эпизод], когда есть опасная игра с риском нанесения травмы игроку... Тогда этот судья не отвечает требованиям, чтобы быть арбитром ВАР», – заявил Итурральде Гонсалес.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции Movistar

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70 комментариев

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gPk
Ответ Tibaut Curtois
Вот ты посмотрел адекватно, что нибудь поменялось? Ему дали красную нет. О чем ты и ныл кстати. По поводу Каземиро это вообще какой то высер. Он получал за такие грубые фолы красные и жёлтые карточки соответственно. Да он играл жестко, но делал это профессионально. Ты помнишь хоть одного игрока которого Каземиро травмировал? Уж постарайся ты же любишь делать скриншоты. По поводу его конспекта, тоже все правильно но такие действия что совершил Дембеле в нем уж явно поменьше будет чем воллейбол Пике))
Таких действий было море и твиттер всё помнит, просто лазить туда и искать скриншоты очень лень.
Помню этот профессионализм в матче с Баварией когда с жёлтой карточкой он влетал в соперников.
Оказывается теперь чтобы не получить Красную карточку нужно иметь достижение из разряда " А ты помнишь кого он травмировал ".
Плевать вообще , нарушает он судейский регламент или нет))) Хотя для игроков Реала у его нет. Не зря только Реал умудрился брать лигу чемпионов забивая в финалах ЛЧ.
Привет Миятович и Рамос;)
Для Реала свои правила
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Вячеслав Новиков
Ответ Futbol fan
Простите, это не вам
Не страшно, бывает
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Futbol fan
Ответ Вячеслав Новиков
Мне вот интересно кто прозвал можно фамилия авторитетных людей, а то что школота пишет это бред
Простите, это не вам
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Вячеслав Новиков
Ответ Futbol fan
Видимо, такие как вы и называют))
Не стоит клеить людям ярлыки не зная их
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Futbol fan
Ответ Вячеслав Новиков
Мне вот интересно кто прозвал можно фамилия авторитетных людей, а то что школота пишет это бред
Видимо, такие как вы и называют))
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Futbol fan
Ответ Мадрид наказывает!
Известный каталонский глор, это определено еще тогда, когда он судил.
Блин, всех вы там знаете)
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Futbol fan
Ответ Парень со двора Шмурнова
«Судья ошибся в пользу Барсы» - уже лет 25 сознательно смотрю футбол, а за это время ну ничего не поменялось 🤔
Напишите обязательно это ещё через 25 лет)
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Futbol fan
Ответ Мадрид наказывает!
Причем это говорит судья, который был на зарплате у Лапорты в свое время.
У вас была его зарплатная ведомость
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krealpmoney
Дембеле и в ответном матче с Интером должны были попросить с поля. Но тоже легко отделался.
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Flavius
Ответ Мадрид наказывает!
Причем это говорит судья, который был на зарплате у Лапорты в свое время.
А ты был у них бухгалтером?
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Мадрид наказывает!
Ответ ZaSvabody
Мадридисты, вы определитесь, пожалуйста. Иттуральде Гонсалес - это известный каталонский глор, как вы ранее писали, либо беспристрастный светоч судейской мысли.
Известный каталонский глор, это определено еще тогда, когда он судил.
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Мадрид наказывает!
Причем это говорит судья, который был на зарплате у Лапорты в свое время.
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-5
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Tibaut Curtois
Ответ gPk
Ну да, сделал по конспектам Каземиро. Ну даже если рассматривать это ситуацию адекватно, то это чистейшая КК для Дембеле, только вот теперь вопрос тебе. Сколько подобных ситуаций было у Каземиро и сколько раз его за такое прощали?) Хватит смелости то сказать, не?
Вот ты посмотрел адекватно, что нибудь поменялось? Ему дали красную нет. О чем ты и ныл кстати. По поводу Каземиро это вообще какой то высер. Он получал за такие грубые фолы красные и жёлтые карточки соответственно. Да он играл жестко, но делал это профессионально. Ты помнишь хоть одного игрока которого Каземиро травмировал? Уж постарайся ты же любишь делать скриншоты.

По поводу его конспекта, тоже все правильно но такие действия что совершил Дембеле в нем уж явно поменьше будет чем воллейбол Пике))
+1
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Вячеслав Новиков
Ответ Spiker1606
Не зря же Барсу в Испании прозвали Судьялоной, ВАРселоной, а в Европе УЕФАлоной.
Мне вот интересно кто прозвал можно фамилия авторитетных людей, а то что школота пишет это бред
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gPk
Ответ Tibaut Curtois
Аргументы закончились и ты за Каземиро начал хвататься?)) Ты же ныл на ветке Реала о том что Винисиусу не дали красную, теперь что скажешь?) Или Дембеле сделал это как то по другому?)
Ну да, сделал по конспектам Каземиро.
Ну даже если рассматривать это ситуацию адекватно, то это чистейшая КК для Дембеле, только вот теперь вопрос тебе. Сколько подобных ситуаций было у Каземиро и сколько раз его за такое прощали?) Хватит смелости то сказать, не?
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umnik3
Ответ Spiker1606
Не зря же Барсу в Испании прозвали Судьялоной, ВАРселоной, а в Европе УЕФАлоной.
кто прозвал? школьники из Урюпинска? прямо так и пишут на испанском - sudialona? бред
+13
-1
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Nightblackwolf
Ответ Spiker1606
Не зря же Барсу в Испании прозвали Судьялоной, ВАРселоной, а в Европе УЕФАлоной.
Реал Варрид
+6
-5
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Yury Sin
Ответ Zorro
Не надо вам так сильно нервничать, не было красной, не надо судить по пересу и его рычагу.
А по фото момента можно судить? Или тоже не торт? )
0
-4
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Spiker1606
Ответ Nightblackwolf
поменяй на Реал и слова обретут смысл.
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+9
-22
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Avazbek Rasulov
Усман конечно играл жёстко. Заслужил жёлтую.
Был бы Лаос, дал бы красную и удаление на 5 матч)))
+6
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Спартак Сила Народ
Барселона рычаги на судей подключила
+5
-9
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Sergej M-S
Ответ ZaSvabody
Не было там красной. Дембеле дотронулся ноги по касательной. Но это не отменяет его глупости. Никакой необходимости идти прямой ногой вперед не было.
Если это не красная,тогда впринципе нет смысл красные давать,если уж игрок ногу не сломал,шло же по касательной 🤦🏽‍♂️
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-1
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Isshin88
Удивлён адекватности Итуральде. Он обычно выдаёт одиозную дичь в интервью.
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Руслан Нотарев
Чистая КК, Дембеле играл как дебил, зачем он это сделал-непонятно🤦🏻‍♂️
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barca1899messi
Ответ ZaSvabody
Мадридисты, вы определитесь, пожалуйста. Иттуральде Гонсалес - это известный каталонский глор, как вы ранее писали, либо беспристрастный светоч судейской мысли.
Это смотря кого он судил!!!!
У сливочных нет ,на этот счёт, единого мнения. Оно(мнение) меняется ,как флюгер!!!
+14
-11
+3
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