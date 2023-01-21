Аллегри о снятии 15 очков с «Ювентуса»: «Мы должны еще больше сплотиться. Все ситуации можно преобразовать в возможности»

Теги Ювентус Павел Недвед серия А Италия Массимилиано Аллегри Андреа Аньелли Маурицио Арривабене Федерико Керубини Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о наказании «Ювентуса». 

Напомним, туринскую команду лишили 15 очков из-за финансовых махинаций. «Бьянконери» опустились на 10-е место в Серии А. 

«Завтра будет важный матч [против «Аталанты»], мы должны провести его наилучшим образом. После вчерашнего мы должны еще больше сплотиться. Мы должны думать только о том, что происходит на поле. Ничего не меняется, потому что мы должны набирать очки.

«Аталанта» играет очень хорошо и находится в отличной форме, мы должны постараться победить. Также у нас есть Лига Европы и Кубок Италии. Эти события касаются клуба, будет апелляция, а пока мы должны думать о том, что происходит на поле.

Мы пытаемся подняться на седьмое место, а потом посмотрим. Все ситуации можно преобразовать в возможности: мы можем провести экстраординарный сезон и сделать все, что в наших силах. Лига Европы может позволить нам выйти в Лигу чемпионов, а в чемпионате разыгрываются 60 очков.

Я не из тех, кто любит много говорить: команда очень хорошо знает, что делать. Ребята убеждены, что сделают все, чтобы добиться максимума. Я очень сочувствую Аньелли, Недведу, Арривабене и Керубини», – сказал главный тренер «Ювентуса». 

С «Ювентуса» сняли 15 очков из-за дела о финансовых махинациях. Клуб упал на 10-е место в Серии А

Аньелли, Недвед, Паратичи, Арривабене и Керубини отстранены на срок от 8 месяцев до 2,5 года по делу о финансовых махинациях «Юве»

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27 комментариев

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Balt
Ответ red hikkikomori
Будет забавно, если Аллегри даже с -15 попадёт в ЛЧ)
Ну, теоретически такое ещё возможно. Но вджобывать игрокам Юве надо усерднее.
+3
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Balt
Да Аллерги по бую. Контракт есть? Есть. Работаем дальше. Уж кто кто, а этот кремень непотопляемый слёзки по 15 очкам лить не будет.
+3
-1
+2
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Ман Сити
Ответ Заяцволк
Зато можно верить тем, кто у CAS покупает себе место в ЛЧ на 2 года )
Я уверен все же жува больше чем, 2 раза покупала
+1
-1
0
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2RIN
Ответ Виталий Желтоусов
Сплотиться???!!! Ситуация??? Есть старый анекдот о том что не надо путать ситуацию с б-вом!!! В этой... жалко только болельщиков старой синьоры.
Мы привыкли, не серия б-уже победа)
+3
0
+3
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Виталий Желтоусов
Сплотиться???!!! Ситуация??? Есть старый анекдот о том что не надо путать ситуацию с б-вом!!!
В этой... жалко только болельщиков старой синьоры.
+1
-2
-1
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Заяцволк
Ответ Ман Сити
Надеюсь расформируют. Ведь нельзя верить тому, кто постоянно обманывает и совершает махинации. Этот проект уже никогда не будет честным. Они по-другому не умеют.
Зато можно верить тем, кто у CAS покупает себе место в ЛЧ на 2 года )
0
-1
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Милан.Тэо
Ответ А.Э.РАСИМ
Шабаш слюнавых. Такие проблемы Ювентуса дают некорые шансы лузерам брать титулы. И их прихвостни радуются в этот момент. Милан тоже отправляли в первую лигу. И тогда президент Ювентуса был против, сильно возмушался. Здесь пахнет дешевизной понятий. Команда должна понести наказание, и она понесет. Но как некоторые потеряли человеческое лицо! Это эпохально.
Интер и Милан заслуженно выиграли свои последние Скудетто, так же как и Наполи сейчас тоже абсолютно заслуженно выиграет Скудетто, и проблемы Ювентуса тут не при чем, нужно было вовремя свой состав обновлять ☝️ ...
+1
-3
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Заяцволк
Ответ А.Э.РАСИМ
Шабаш слюнавых. Такие проблемы Ювентуса дают некорые шансы лузерам брать титулы. И их прихвостни радуются в этот момент. Милан тоже отправляли в первую лигу. И тогда президент Ювентуса был против, сильно возмушался. Здесь пахнет дешевизной понятий. Команда должна понести наказание, и она понесет. Но как некоторые потеряли человеческое лицо! Это эпохально.
А, это про миланские написано, ок, сначала подумал, что про Наполи.
Я хотел ещё Диего приплести, но что-то не слишком вписывается, может быть в другой раз )
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Заяцволк
Ответ Tollie
"сплотиться"... кое-кого напоминает. - прошу отнестись с пониманием - ну а Интер что? - вы что, хотите как во Флоренции? - скудетто за 3 дня эти и другие призывы вы услышите во 2 части сезона 2022/23 от несравненного маэстро Массимилиано.
Ну реальность показывает, что всё это - слова победителей и гегемонов, которые уже больше 20-ти лет на вершине ) Вот и Аллегри будет пытаться примазаться к ним )
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2RIN
На ближайшие три года на пресс конференции Юве должен приходить комиссар Жибер и коротко характеризовать ситуацию в клубе
+32
0
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Данила Касаткин
Владимир Владимирович Аллегри
0
-1
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А.Э.РАСИМ
Шабаш слюнавых.

Такие проблемы Ювентуса дают некорые шансы лузерам брать титулы.

И их прихвостни радуются в этот момент.

Милан тоже отправляли в первую лигу.
И тогда президент Ювентуса был против, сильно возмушался.

Здесь пахнет дешевизной понятий.
Команда должна понести наказание, и она понесет.

Но как некоторые потеряли человеческое лицо!
Это эпохально.
+5
-5
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John Gotti
Верните Рубе очки! У меня отец, 61-летний гобб со стажем, со вчерашнего вечера с давлением лежит. А этот человек познакомил меня с Итальянским футболом, еще в далеком детстве. Да ну в баню этих махинаторов, можно разок и глаза закрыть.
+3
-4
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Яков Фридман
Хорошо, что с нашим Зенитом такого никогда не случится, пока жив краснолицый вождь Газтеков.
+2
-3
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Stewart Downing
что то это напоминает) ухахха
+3
-4
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Ман Сити
Надеюсь расформируют. Ведь нельзя верить тому, кто постоянно обманывает и совершает махинации. Этот проект уже никогда не будет честным. Они по-другому не умеют.
+1
-8
-7
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rigobersong
Надеюсь пролетят мимо ЛЧ, ювка не заслужила там играть, к тому же будут без денег и возможно проведут еще махинации, что бы уже наверняка отправили в родные пенаты:)
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red hikkikomori
Будет забавно, если Аллегри даже с -15 попадёт в ЛЧ)
+14
-2
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Cheah
Вот где человек всегда оптимист. Его походу ничем не напугать!
+13
-1
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Милан.Тэо
Ювентус сейчас может просто психологически сломаться после такого сокрушительного удара, ещё вообще должны радоваться что их в Серию Б не выкинули, максимум по итогам сезона это будет 7 место, не выше это точно☝️ ...
+1
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Ебздрогыч
Все ситуации можно преобразовать в возможности... Вспоминается анекдот:

- Слушай, у меня проблема...
- Неправильно так говорить. Все проблемы можно решить. Нужно говорить не проблема, а задача.
- Хорошо. У меня задача с алкоголем.
+2
-4
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Михо
Ответ Пирс Морган
Накосячили они , сплотимся мы
А при чем Аллегри и снятие очков?
+3
-1
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Дмитрий Чидакин
Ювентус в Италии адски боятся. Поэтому и мочат всякими кабинетными махинациями как сейчас или в 2006 году. После Кальчополли Юентус вернулся и стал сильнее, почти 10 лет держал гегемонию. Сейча" будет также
+4
-5
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Пирс Морган
Накосячили они , сплотимся мы
+1
-2
-1
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Питер Пэн
Ответ Magnifico #10
Жаль, что Алега от футбола не отстранили до кучи. Судейское шапито могло бы продавить и такой пункт. Хоть что-то хорошее было бы)
Интересно, что после подобного рода скандалов выигрывала сборная, ставшая чемпионом мира в 1982 и 2006
+4
-2
+2
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