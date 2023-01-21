Аллегри о снятии 15 очков с «Ювентуса»: «Мы должны еще больше сплотиться. Все ситуации можно преобразовать в возможности»

высказался о наказании «Ювентуса».

Напомним, туринскую команду лишили 15 очков из-за финансовых махинаций. «Бьянконери» опустились на 10-е место в Серии А.

«Завтра будет важный матч [против «Аталанты»], мы должны провести его наилучшим образом. После вчерашнего мы должны еще больше сплотиться. Мы должны думать только о том, что происходит на поле. Ничего не меняется, потому что мы должны набирать очки.

«Аталанта» играет очень хорошо и находится в отличной форме, мы должны постараться победить. Также у нас есть Лига Европы и Кубок Италии. Эти события касаются клуба, будет апелляция, а пока мы должны думать о том, что происходит на поле.

Мы пытаемся подняться на седьмое место, а потом посмотрим. Все ситуации можно преобразовать в возможности: мы можем провести экстраординарный сезон и сделать все, что в наших силах. Лига Европы может позволить нам выйти в Лигу чемпионов, а в чемпионате разыгрываются 60 очков.

Я не из тех, кто любит много говорить: команда очень хорошо знает, что делать. Ребята убеждены, что сделают все, чтобы добиться максимума. Я очень сочувствую Аньелли, Недведу, Арривабене и Керубини», – сказал главный тренер «Ювентуса».

С «Ювентуса» сняли 15 очков из-за дела о финансовых махинациях. Клуб упал на 10-е место в Серии А

Аньелли, Недвед, Паратичи, Арривабене и Керубини отстранены на срок от 8 месяцев до 2,5 года по делу о финансовых махинациях «Юве»