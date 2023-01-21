Поттер о том, заиграет ли Мудрик в «Челси»: «Нет волшебной формулы. Если дела пойдут хорошо, у клуба будет фантастический актив»

не дал гарантий, что успешно заиграет в «Челси».

Лондонский клуб купил вингера «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. Контракт с ним рассчитан до 2031 года.

«Гарантий нет нигде. Нет волшебной формулы, которая покажет, что все получится. Принимая каждое решение, вы должны делать самое обоснованное предположение, на какое только способны.

Если вы определите правильного игрока, в этом есть огромные плюсы, потому что вы развиваетесь и инвестируете в него. Если дела пойдут хорошо, у вас будет фантастический актив, и клуб будет в безопасности с точки зрения продолжительности контракта.

Это направление, в котором клуб хочет двигаться, и, конечно, я поддерживаю это, как могу», – сказал главный тренер « ».

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