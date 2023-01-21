Поттер о том, заиграет ли Мудрик в «Челси»: «Нет волшебной формулы. Если дела пойдут хорошо, у клуба будет фантастический актив»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Михаил Мудрик Футбол

Грэм Поттер не дал гарантий, что Михаил Мудрик успешно заиграет в «Челси».

Лондонский клуб купил вингера «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. Контракт с ним рассчитан до 2031 года. 

«Гарантий нет нигде. Нет волшебной формулы, которая покажет, что все получится. Принимая каждое решение, вы должны делать самое обоснованное предположение, на какое только способны.

Если вы определите правильного игрока, в этом есть огромные плюсы, потому что вы развиваетесь и инвестируете в него. Если дела пойдут хорошо, у вас будет фантастический актив, и клуб будет в безопасности с точки зрения продолжительности контракта.

Это направление, в котором клуб хочет двигаться, и, конечно, я поддерживаю это, как могу», – сказал главный тренер «Челси».

Скрытые детали трансфера Мудрика: 100 млн предлагали оба клуба, «Арсенал» сразу нарушил правила, бонусы «Челси» зависят от титулов

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18 комментариев

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Данил Луговский
Ответ DolJun
когда брайтон возил голубой вагон ты тут поттеру оды пел, сейчас же ожидаемо переобулся) не переживай, этим уже никого не удивишь)
голубой вагон размазал Фк Мем, причем несколько раз
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Mikas7
Ну сегодня он в основе
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ta-tosha
Дело не в цене, а в качествах игрока применительно к системе игры клуба. Умноженные на его желание пахать и доверу тренера Пуйоль, Салах, Мане и компания вам подтвердят.
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rigobersong
Ответ DolJun
когда брайтон возил голубой вагон ты тут поттеру оды пел, сейчас же ожидаемо переобулся) не переживай, этим уже никого не удивишь)
Опять лапшу людям на уши вешаешь:) Удивительно как ты любишь передергивать зная, что твои миньоны никогда не полезут инфу перепроверять:)
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инок
Игрок блеснул в ЛЧ и сразу за него 100 млн. Михаилу удачи в Челси и без травм, но не уверен что он сразу заиграет.
Нужна адаптация
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ress10
Ответ DolJun
когда брайтон возил голубой вагон ты тут поттеру оды пел, сейчас же ожидаемо переобулся) не переживай, этим уже никого не удивишь)
Вы были бы отличной парой
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Николай Коровин
Вчера закончил смотреть все фильмы о Гарри потттере на английском с русскими субтитрами.
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Кукич
Игрок за 100 лямов должен заиграть.
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Destro7451
Ответ DolJun
когда брайтон возил голубой вагон ты тут поттеру оды пел, сейчас же ожидаемо переобулся) не переживай, этим уже никого не удивишь)
Ну так он "оды пел" Поттеру, когда тот с Брайтоном шумел, а сейчас он в Челси и с этим составом он должен быть в топ 4, а не на 10-м месте
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Stadjer
Не формула волшебная, а палочка, Поттер! (говорить голосом Малфоя)
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Н.Ф.
Представляю матч Chelsea - ManCity, где на лавках сидят Грилиш и Мудрик, и цена, и рост у которых одинаковы...
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Ебздрогыч
Есть волшебные формулы, но вы прогуливали уроки магии, мистер Поттер!
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DolJun
Ответ rigobersong
Так он уже сделал, вывел Челси на уровень Брайтона:))
когда брайтон возил голубой вагон ты тут поттеру оды пел, сейчас же ожидаемо переобулся) не переживай, этим уже никого не удивишь)
+14
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rigobersong
Ответ DolJun
чтобы все пошло хорошо как раз поттер и должен сделать свою работу качественно
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Акира_1
Обидно, что все эти трансферы походят при таком тренере, как Поттер, ведь при нормальном тренере можно было действительно собрать команду под его игру на долгие годы. 😒
0
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Konstantin Meerov
Кошмар, Поттер не верит в магию. Подменили волшебника физруком
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DolJun
чтобы все пошло хорошо как раз поттер и должен сделать свою работу качественно
+3
-2
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Alex Legend
Дела пойдут хорошо, когда Мудрик вернётся в Варшаву чтобы играть за Кїивское Динамо
+2
-7
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