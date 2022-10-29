Тренер «Локо» Федоров: «Игра с ЦСКА понравилась, результат – нет. Не хватило концентрации при голе»

подвел итоги матча с ЦСКА (0:1) в 15-м туре Мир .

«Игра мне понравилась, только результат не понравился. Мы поменяли схему на три защитника, раньше думали это сделать, но сомневались, смогут ли ребята сыграться. Выдался недельный цикл, решили поменять схему, сыграли неплохо, но одна ошибка – не хватило концентрации в штрафной.

Мы знали, что использует быстрые атаки. Нам не хватило концентрации при их голе – не разобрали игроков в штрафной.

Давно не было такой атмосферы на стадионе, болельщики дали нам импульс, которого не всегда хватает.

Марадишвили болел, сейчас провел недельный цикл, сделали выбор в пользу него. Заслужил это своим отношением, тренировками. Наберет кондиции. Сегодня он провел еще не самую лучшую игру.

Ненахов не играл латераля в такой схеме, ему не хватало объема, поэтому поменяли его в перерыве», – сказал исполняющий обязанности главного тренера .