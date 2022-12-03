Тикнизян – лучший игрок «Локомотива» в ноябре

признан лучшим игроком в ноябре.

За 23-летнего защитника проголосовали 364 человека (43,9%). Второе место занял – 216 голосов (26,1%). Третьим стал Артем Карпукас – 131 голос (15,8%).

Далее в голосовании расположились – 104 голоса (12,5%) и – 14 голосов (1,7%).

Тикнизян провел четыре матча без замен за «Локомотив» в ноябре, забил один гол и сделал один ассист.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.