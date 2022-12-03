Тикнизян – лучший игрок «Локомотива» в ноябре
Наир Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре.
За 23-летнего защитника проголосовали 364 человека (43,9%). Второе место занял Константин Марадишвили – 216 голосов (26,1%). Третьим стал Артем Карпукас – 131 голос (15,8%).
Далее в голосовании расположились Антон Миранчук – 104 голоса (12,5%) и Франсуа Камано – 14 голосов (1,7%).
Тикнизян провел четыре матча без замен за «Локомотив» в ноябре, забил один гол и сделал один ассист.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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