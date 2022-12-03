Тикнизян – лучший игрок «Локомотива» в ноябре

Теги Локомотив премьер-лига Россия рейтинги болельщики Антон Миранчук Франсуа Камано Наир Тикнизян Константин Марадишвили Артем Карпукас Футбол

Наир Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре.

За 23-летнего защитника проголосовали 364 человека (43,9%). Второе место занял Константин Марадишвили – 216 голосов (26,1%). Третьим стал Артем Карпукас – 131 голос (15,8%).

Далее в голосовании расположились Антон Миранчук – 104 голоса (12,5%) и Франсуа Камано – 14 голосов (1,7%).

Тикнизян провел четыре матча без замен за «Локомотив» в ноябре, забил один гол и сделал один ассист.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные