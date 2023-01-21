Мадуэке о переходе в «Челси»: «Очень рад подписать контракт с одним из лучших клубов мира. Вернуться в Англию и играть в АПЛ – мечта»

Теги Челси премьер-лига Англия Нони Мадуэке Футбол

Новичок «Челси» Нони Мадуэке высказался о переходе в лондонский клуб. 

«Синие» купили 20-летнего вингера у ПСВ за 35 миллионов евро.

«Я очень рад подписать контракт с одним из лучших клубов мира – «Челси».

Вернуться в Англию и играть в Премьер-лиге – мечта для меня и моей семьи, и я не могу дождаться начала. Я воодушевлен тем, что ждет нас в будущем, видением владельца на будущее и возможностью быть в таком клубе, как этот, побеждая на самом высоком уровне», – сказал Мадуэке. 

Мадуэке – 14-й трансфер «Челси» при Боули. Клуб потратит более 465 млн фунтов с учетом бонусов и аренд

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6 комментариев

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rusichi
Наш парень! Удачи в Челси в кайф себе и на радость нам!
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Акира_1
Тот же самый Одои, но за 35 миллионов. Даже травматичность такая же, судя по данным. 🤷‍♂️
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Niko [Ars]
Ответ headmaster
Судя по первым интервью - очень позитивный парень. Вот только как ему конкуренцию выиграть? Да и вообще, не закончились ли места в заявке?
Он же малыш-англичанин
Такие не отнимают места в заявке
+1
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+1
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DolJun
это все конечно хорошо, но теперь ждем усиления в центр поля и на правый фланг
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headmaster
Судя по первым интервью - очень позитивный парень. Вот только как ему конкуренцию выиграть? Да и вообще, не закончились ли места в заявке?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitriy6354
Удачи в этой команде.
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