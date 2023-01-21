Мадуэке о переходе в «Челси»: «Очень рад подписать контракт с одним из лучших клубов мира. Вернуться в Англию и играть в АПЛ – мечта»

Новичок «Челси» высказался о переходе в лондонский клуб.

«Синие» купили 20-летнего вингера у ПСВ за 35 миллионов евро.

«Я очень рад подписать контракт с одним из лучших клубов мира – «Челси».

Вернуться в Англию и играть в Премьер-лиге – мечта для меня и моей семьи, и я не могу дождаться начала. Я воодушевлен тем, что ждет нас в будущем, видением владельца на будущее и возможностью быть в таком клубе, как этот, побеждая на самом высоком уровне», – сказал Мадуэке.

Мадуэке – 14-й трансфер «Челси» при Боули. Клуб потратит более 465 млн фунтов с учетом бонусов и аренд