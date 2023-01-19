Нобоа продлил контракт с «Сочи» по схеме «1+1». 37-летний хавбек – лучший бомбардир клуба
Кристиан Нобоа продлил контракт с «Сочи».
Новое соглашение эквадорского полузащитника рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.
Предыдущий контракт Нобоа с «Сочи» истекал летом этого года. Кристиан присоединился к «Сочи» летом 2019 года.
В этом сезоне он забил 10 голов в 15 матчах Мир РПЛ – это лучший показатель в команде. Подробную статистику полузащитника можно найти здесь.
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