Нобоа продлил контракт с «Сочи» по схеме «1+1». 37-летний хавбек – лучший бомбардир клуба

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Сочи Футбол

Кристиан Нобоа продлил контракт с «Сочи».

Новое соглашение эквадорского полузащитника рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

Предыдущий контракт Нобоа с «Сочи» истекал летом этого года. Кристиан присоединился к «Сочи» летом 2019 года.

В этом сезоне он забил 10 голов в 15 матчах Мир РПЛ – это лучший показатель в команде. Подробную статистику полузащитника можно найти здесь.

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6 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Ещё поиграет у Бердыева.
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Олег Сагайдачный
Молодёжи есть чему поучиться у настоящего профессионала.
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инок
Нобоа пожалуй самый умный игрок нашего чемпа!
Отлично видит поле и ситуацию. Молодцы Сочи, что продлили с ним контракт
+1
0
+1
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Юрий Кечко
Щас ещё Мевля подъедет , Сесар Навас на сезончик возобновит , Ерохин там явно заскучал на банке Зенита
Эх Боря Ротенберг жаль поторопился в спортдиры податься..
+6
0
+6
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Барсик Юрана
И это в 37!
+1
-1
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Nevill_evill
Ну и правильно!
+2
0
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