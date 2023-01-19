Нобоа продлил контракт с «Сочи» по схеме «1+1». 37-летний хавбек – лучший бомбардир клуба

продлил контракт с « ».

Новое соглашение эквадорского полузащитника рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

Предыдущий контракт Нобоа с «Сочи» истекал летом этого года. Кристиан присоединился к «Сочи» летом 2019 года.

В этом сезоне он забил 10 голов в 15 матчах Мир – это лучший показатель в команде. Подробную статистику полузащитника можно найти здесь.