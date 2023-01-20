«Мудрик сделал большую глупость, когда публично лобызал «Арсеналу». Желаю только успехов в «Челси», но будет очень тяжело». Леоненко о хавбеке

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер Арсенал Виктор Леоненко Михаил Мудрик Футбол

Экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался о трансфере Михаила Мудрика в «Челси».

– Начнем с рекордного трансфера в истории Украины. Мудрик перешел в «Челси» за 70+30 миллионов, а не в «Арсенал», как все думали. Вы удивились такому развитию событий?

– Мудрик сделал большую глупость, когда публично лобызал «Арсеналу». Я ему могу пожелать только успехов в «Челси», хотя считаю, что ему будет очень тяжело. Пусть даже мне звонит, я скажу, что ему надо делать.

– Что?

– Пусть слушает только тех людей, которых он уважает, особенно футбольных. Сейчас у него появится очень много подсказчиков, жополизов и «друзей», главное, чтобы он не попал под их влияние.

В Англии он должен думать больше о футболе. От Мудрика сразу будут ждать голов и результативных передач, – сказал Леоненко в интервью Fanday.

Скрытые детали трансфера Мудрика: 100 млн предлагали оба клуба, «Арсенал» сразу нарушил правила, бонусы «Челси» зависят от титулов

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11 комментариев

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Акира_1
Ну так он уже был настроен на переход в Арсенал, потому уже разогревал фанатов своими историями о любви к клубу. Кто знал, что Боэли выкинет что-то подобное? А так, я уверен, Мудрику самое главное играть в АПЛ, а не в каком-то месте конкретном.
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rigobersong
Ответ sacha2
Пулисика купили за такие же деньги (в пересчёте на то время) и большую з/п. Тоже ждали-ждали... и ничего в прямом смысле
Пулисик лавочником в Боруссии был, а купили дороже чем Холланда МС:) фк Мем разводят 20 лет!:))
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Okaka
Ответ Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Дело только а MONEY
дело в Шахтере, ты бы что выбрал - остаться в клубе или переход в Челси?
+1
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Акира_1
Ответ sacha2
Пулисика купили за такие же деньги (в пересчёте на то время) и большую з/п. Тоже ждали-ждали... и ничего в прямом смысле
Пулишича травмы сгубили. В первый сезон в Челси он показывл отличную игру. Такое, увы, часто бывает. 🤷‍♂️
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sacha2
Пулисика купили за такие же деньги (в пересчёте на то время) и большую з/п. Тоже ждали-ждали... и ничего в прямом смысле
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Vatikan
Как переводят за рубежом "лобызал"?
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Алекс75
"Пусть слушает только тех людей, которых он уважает..."
Зачем тогда ему звонить Леоненко?
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David Aprasidze
Тот самый ветеран без совета которого не обойтись.
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rigobersong
фк Мем кроме денег ничего не смог предложить, вообще отличная компания в челси собралась в борьбе за 10е место:))
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Sevuska
« Лобызал « , « Жополизы « обычный такой норматив украинского повседневного обихода .
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Дело только а MONEY
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