«Мудрик сделал большую глупость, когда публично лобызал «Арсеналу». Желаю только успехов в «Челси», но будет очень тяжело». Леоненко о хавбеке
Экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался о трансфере Михаила Мудрика в «Челси».
– Начнем с рекордного трансфера в истории Украины. Мудрик перешел в «Челси» за 70+30 миллионов, а не в «Арсенал», как все думали. Вы удивились такому развитию событий?
– Мудрик сделал большую глупость, когда публично лобызал «Арсеналу». Я ему могу пожелать только успехов в «Челси», хотя считаю, что ему будет очень тяжело. Пусть даже мне звонит, я скажу, что ему надо делать.
– Что?
– Пусть слушает только тех людей, которых он уважает, особенно футбольных. Сейчас у него появится очень много подсказчиков, жополизов и «друзей», главное, чтобы он не попал под их влияние.
В Англии он должен думать больше о футболе. От Мудрика сразу будут ждать голов и результативных передач, – сказал Леоненко в интервью Fanday.
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Зачем тогда ему звонить Леоненко?