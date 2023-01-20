«Мудрик сделал большую глупость, когда публично лобызал «Арсеналу». Желаю только успехов в «Челси», но будет очень тяжело». Леоненко о хавбеке

Экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался о трансфере в «Челси».

– Начнем с рекордного трансфера в истории Украины. Мудрик перешел в «Челси» за 70+30 миллионов, а не в «Арсенал», как все думали. Вы удивились такому развитию событий?

– Мудрик сделал большую глупость, когда публично лобызал «Арсеналу». Я ему могу пожелать только успехов в «Челси», хотя считаю, что ему будет очень тяжело. Пусть даже мне звонит, я скажу, что ему надо делать.

– Что?

– Пусть слушает только тех людей, которых он уважает, особенно футбольных. Сейчас у него появится очень много подсказчиков, жополизов и «друзей», главное, чтобы он не попал под их влияние.

В Англии он должен думать больше о футболе. От Мудрика сразу будут ждать голов и результативных передач, – сказал Леоненко в интервью Fanday.

Скрытые детали трансфера Мудрика: 100 млн предлагали оба клуба, «Арсенал» сразу нарушил правила, бонусы «Челси» зависят от титулов