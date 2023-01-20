Конте о поражении от «Сити»: «Сейчас «Тоттенхэм» не готов бороться за что-то серьезное. Через год-два мы будем выигрывать такие матчи»
Антонио Конте прокомментировал поражение от «Манчестер Сити».
«Тоттенхэм» уступил «Сити» в перенесенной игре 7-го тура АПЛ (2:4), ведя к перерыву со счетом 2:0.
«В данный момент мы не готовы бороться за что-то серьезное. Другие команды лучше нас готовы к этому.
Мы упорно работаем и движемся в правильном направлении. Через один или два года мы будем выигрывать такие матчи», – заявил главный тренер «Тоттенхэма».
«Тоттенхэм» набрал 1 балл из 18 в матчах с командами топ-6 АПЛ в этом сезоне
Ок, можешь футбол не смотреть, просто счет итоговый смотри, для тебя будет достаточно.
Да, в тех двух матчах реализация моментов у Челси оказалась выше. Выиграли, молодцы.
Но зачем врать о каком-то деклассировании, когда Сити создал больше голевых моментов в обоих матчах?
Это первый матч:
https://ie.wampi.ru/2023/01/20/2023-01-20-12-05-13-SKRINSOT-EKRANA.jpg
Это второй матч:
https://ie.wampi.ru/2023/01/20/2023-01-20-12-03-11-SKRINSOT-EKRANA.jpg
конте в челси: парни, переходим на тройку и погнали, деклассирование лысого шарлатана дома и в гостях в первый же сезон)