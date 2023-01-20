Конте о поражении от «Сити»: «Сейчас «Тоттенхэм» не готов бороться за что-то серьезное. Через год-два мы будем выигрывать такие матчи»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте прокомментировал поражение от «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм» уступил «Сити» в перенесенной игре 7-го тура АПЛ (2:4), ведя к перерыву со счетом 2:0.

«В данный момент мы не готовы бороться за что-то серьезное. Другие команды лучше нас готовы к этому.

Мы упорно работаем и движемся в правильном направлении. Через один или два года мы будем выигрывать такие матчи», – заявил главный тренер «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» набрал 1 балл из 18 в матчах с командами топ-6 АПЛ в этом сезоне

«Тоттенхэм» проиграл 3 из 4 последних матчей АПЛ

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18 комментариев

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jordy
Ответ DolJun
при чем тут эти стрелочки-кружочки? кто видел - тот помнит, а что стоят все эти графики в соседней ветке показал сон.
Я видел, я помню.
Ок, можешь футбол не смотреть, просто счет итоговый смотри, для тебя будет достаточно.
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Glukinho
Там либо падишах умрет, либо осел, либо я.
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Marcus-light
Ответ Savarona25
Очень удобная позиция. В настоящее время в ТХ целых 5 игроков стоимостью от 50 млн и еще 2 которые стоят почти 50 млн. Т.е. состав уже сейчас на уровне, чтобы рыхло не пропускать 4 мяча за тайм. Конте уже проиграл ВСЕМ претендентам на 4-ку, а некоторым и по 2 раза. Положительной динамики по сравнению с прошлым сезоном нет и в помине (не смотря на приличное летнее усиление), а это самый важный признак развития. Так все дело именно в самом Конте. Никто не говорит, что ТХ должен прямо сейчас стать лидером АПЛ, но игра и результаты должны быть соответствующими составу, а он совсем не плох.
Не соглашусь. Тоттенхема критично нужно минимум 3-4 игрока, включая вратаря. Да, Конте конечно ставит убогий футбол, но выигрывать у соперников послабее он умел всегда. Значит должны минимум матчей 25 в сезоне брать. Вопрос в игроках
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DolJun
Ответ jordy
"деклассирование лысого шарлатана дома и в гостях в первый же сезон". Да, в тех двух матчах реализация моментов у Челси оказалась выше. Выиграли, молодцы. Но зачем врать о каком-то деклассировании, когда Сити создал больше голевых моментов в обоих матчах? Это первый матч: https://ie.wampi.ru/2023/01/20/2023-01-20-12-05-13-SKRINSOT-EKRANA.jpg Это второй матч: https://ie.wampi.ru/2023/01/20/2023-01-20-12-03-11-SKRINSOT-EKRANA.jpg
при чем тут эти стрелочки-кружочки? кто видел - тот помнит, а что стоят все эти графики в соседней ветке показал сон.
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jordy
Ответ DolJun
конте в тоттенхэме: через год-два мы будем выигрывать такие матчи конте в челси: парни, переходим на тройку и погнали, деклассирование лысого шарлатана дома и в гостях в первый же сезон)
"деклассирование лысого шарлатана дома и в гостях в первый же сезон".
Да, в тех двух матчах реализация моментов у Челси оказалась выше. Выиграли, молодцы.
Но зачем врать о каком-то деклассировании, когда Сити создал больше голевых моментов в обоих матчах?
Это первый матч:
https://ie.wampi.ru/2023/01/20/2023-01-20-12-05-13-SKRINSOT-EKRANA.jpg
Это второй матч:
https://ie.wampi.ru/2023/01/20/2023-01-20-12-03-11-SKRINSOT-EKRANA.jpg
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Alexander Baskakov
Ответ Savarona25
Очень удобная позиция. В настоящее время в ТХ целых 5 игроков стоимостью от 50 млн и еще 2 которые стоят почти 50 млн. Т.е. состав уже сейчас на уровне, чтобы рыхло не пропускать 4 мяча за тайм. Конте уже проиграл ВСЕМ претендентам на 4-ку, а некоторым и по 2 раза. Положительной динамики по сравнению с прошлым сезоном нет и в помине (не смотря на приличное летнее усиление), а это самый важный признак развития. Так все дело именно в самом Конте. Никто не говорит, что ТХ должен прямо сейчас стать лидером АПЛ, но игра и результаты должны быть соответствующими составу, а он совсем не плох.
А стоят ли они 50 или около 50 ,нет если только около стоят Кейн и Сон и все остальные не более 20-25 , цены завышены однозначно ,никто не стоит90- 100 , то же Челси сделали успешно провальный трансфер
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Alexander Baskakov
Все комментарии Конте ,Конте ,Как это еще комментария со словом физрук нет ,игрочишки слабаки его успешно слили ,а вы Конте )
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инок
Удивлюсь если Конте оставят ещё на два сезона, это будет что то новенькое
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Savarona25
Очень удобная позиция. В настоящее время в ТХ целых 5 игроков стоимостью от 50 млн и еще 2 которые стоят почти 50 млн. Т.е. состав уже сейчас на уровне, чтобы рыхло не пропускать 4 мяча за тайм. Конте уже проиграл ВСЕМ претендентам на 4-ку, а некоторым и по 2 раза. Положительной динамики по сравнению с прошлым сезоном нет и в помине (не смотря на приличное летнее усиление), а это самый важный признак развития. Так все дело именно в самом Конте. Никто не говорит, что ТХ должен прямо сейчас стать лидером АПЛ, но игра и результаты должны быть соответствующими составу, а он совсем не плох.
+2
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+2
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DolJun
Ответ rigobersong
Как непонятно, я тебе назвал факт, что было 2 удаления и все. А ты начал оправдываться:)
а ты уже чего оправдываться начал?
+2
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Фарит Абдрашитов
Через год или два? Но уже без тебя Антоха.
+2
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rigobersong
Ответ DolJun
не понимаю о чем ты)
Как непонятно, я тебе назвал факт, что было 2 удаления и все. А ты начал оправдываться:)
+2
-2
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Someone from Internet
Через года два самого Конте не будет в Тоттенхэме)
+10
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DolJun
Ответ rigobersong
Зачем ты оправдываешься?:)
не понимаю о чем ты)
+3
-2
+1
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rigobersong
Ответ DolJun
наверное удаления, которые случились уже впритык к финальному свистку, сильно бы помогли уйти от поражения))
Зачем ты оправдываешься?:)
+4
-4
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DolJun
Ответ rigobersong
Это ты про матч, где у МС 2 игрока удалили?:) Хорошо тогда Абрам с судьями работал:)
наверное удаления, которые случились уже впритык к финальному свистку, сильно бы помогли уйти от поражения))
+3
-3
0
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rigobersong
Ответ DolJun
конте в тоттенхэме: через год-два мы будем выигрывать такие матчи конте в челси: парни, переходим на тройку и погнали, деклассирование лысого шарлатана дома и в гостях в первый же сезон)
Это ты про матч, где у МС 2 игрока удалили?:) Хорошо тогда Абрам с судьями работал:)
+4
-4
0
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DolJun
конте в тоттенхэме: через год-два мы будем выигрывать такие матчи
конте в челси: парни, переходим на тройку и погнали, деклассирование лысого шарлатана дома и в гостях в первый же сезон)
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-6
-1
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