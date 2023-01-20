Конте о поражении от «Сити»: «Сейчас «Тоттенхэм» не готов бороться за что-то серьезное. Через год-два мы будем выигрывать такие матчи»

прокомментировал поражение от « ».

«Тоттенхэм» уступил «Сити» в перенесенной игре 7-го тура АПЛ (2:4), ведя к перерыву со счетом 2:0.

«В данный момент мы не готовы бороться за что-то серьезное. Другие команды лучше нас готовы к этому.

Мы упорно работаем и движемся в правильном направлении. Через один или два года мы будем выигрывать такие матчи», – заявил главный тренер «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» набрал 1 балл из 18 в матчах с командами топ-6 АПЛ в этом сезоне

«Тоттенхэм» проиграл 3 из 4 последних матчей АПЛ