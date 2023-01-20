«Тоттенхэм» набрал 1 балл из 18 в матчах с командами большой шестерки АПЛ в этом сезоне

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

«Тоттенхэм» испытывает трудности в матчах с командами большой шестерки АПЛ.

Лондонский клуб вел с преимуществом в два мяча, но проиграл «Манчестер Сити» (2:4) в матче чемпионата Англии.

В этом сезоне «Тоттенхэм» набрал всего один балл из 18 возможных в играх с клубами большой шестерки. Команда тренера Антонио Конте сыграла вничью с «Челси» (2:2).

В остальных пяти играх «Тоттенхэм» уступал – дважды «Арсеналу» (0:2 и 1:3), а также «Манчестер Юнайтед» (0:2), «Ливерпулю» (1:2) и «Манчестер Сити» (2:4).

9 комментариев

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Chyngyz Orozaliev
Ответ llolishe
Сон и Кейн два топаря могли бы давно уже уйти в топ Ливерпуль и Реал и там выигрывать, а так просто прожигают время в ТТХ в надежде на Ауди Кап))
Сон уже не торт
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Dmitry Koway
Вообще не понятно, на какой позиции бегает Сон. При чём бегает много, да бестолково. Что в этом матче, что с Арсеналом. А эта опция в атаке не меньше чем Кейн
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Metallurg111
Нужны вливания. Очевидно очень много слабых позиций. Нет Бентанкура - нет игры. Защита просто сборище циркачей. Льорис после ЧМ будто в глубоком депресняке. Перишич ужасен в клубе, хоть и был прекрасен в сборной, Дайер и Дэвис абсолютно не уровень команды, которая хочет бороться за что либо. Сон просто весь сезон ужасен, это привычно для фаната Шпор, что игрок настроения(либо бесполезный мусор, либо игрок с даром божьим), все лучшее оставил в прошлом сезоне.
Нужны усиления, причём судя по последним тенденциям из Серии А. 3 алмаза от Паратичи это Ромеро, Бентанкур и Кулушевски - никогда язык не повернётся слова плохого сказать про них. Кейн - бог, делает все что в его силах, потрясающий. Остальные просто не тянут уровень. Ждём нытья Конте, про то какие плохие игроки.
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Ишби-Эрра
Арсенал в середине пути Артеты тоже топам сливал. Так что начало возвышения Тотенхема положено.
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Franc.uz
Отправьте их уже наконец в чемпионшип
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llolishe
Сон и Кейн два топаря могли бы давно уже уйти в топ Ливерпуль и Реал и там выигрывать, а так просто прожигают время в ТТХ в надежде на Ауди Кап))
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-3
+5
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Тохир Анваров
Больше всего мне Кейна жалко
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Кирилл Голивец
Конте очень предсказуемый, а тут еще и клуб со специфическим ДНК лузеров
+5
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GeroyamSala
Это фиаско!
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