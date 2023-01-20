«Тоттенхэм» набрал 1 балл из 18 в матчах с командами большой шестерки АПЛ в этом сезоне

«Тоттенхэм» испытывает трудности в матчах с командами большой шестерки .

Лондонский клуб вел с преимуществом в два мяча, но проиграл « » (2:4) в матче чемпионата Англии.

В этом сезоне «Тоттенхэм» набрал всего один балл из 18 возможных в играх с клубами большой шестерки. Команда тренера Антонио Конте сыграла вничью с « » (2:2).

В остальных пяти играх «Тоттенхэм» уступал – дважды « » (0:2 и 1:3), а также « » (0:2), «Ливерпулю» (1:2) и «Манчестер Сити» (2:4).