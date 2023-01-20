«Тоттенхэм» набрал 1 балл из 18 в матчах с командами большой шестерки АПЛ в этом сезоне
«Тоттенхэм» испытывает трудности в матчах с командами большой шестерки АПЛ.
Лондонский клуб вел с преимуществом в два мяча, но проиграл «Манчестер Сити» (2:4) в матче чемпионата Англии.
В этом сезоне «Тоттенхэм» набрал всего один балл из 18 возможных в играх с клубами большой шестерки. Команда тренера Антонио Конте сыграла вничью с «Челси» (2:2).
В остальных пяти играх «Тоттенхэм» уступал – дважды «Арсеналу» (0:2 и 1:3), а также «Манчестер Юнайтед» (0:2), «Ливерпулю» (1:2) и «Манчестер Сити» (2:4).
Нужны усиления, причём судя по последним тенденциям из Серии А. 3 алмаза от Паратичи это Ромеро, Бентанкур и Кулушевски - никогда язык не повернётся слова плохого сказать про них. Кейн - бог, делает все что в его силах, потрясающий. Остальные просто не тянут уровень. Ждём нытья Конте, про то какие плохие игроки.