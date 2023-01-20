Петржела об отказе «Торпедо» от Дзюбы: «Сильный удар. В РПЛ нет места для Артема»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Торпедо Властимил Петржела Александр Кокорин Футбол

Властимил Петржела высказался о перспективах 34-летнего Артема Дзюбы.

Президент «Торпедо» Илья Геркус ранее заявил, что клуб не подпишет контракт с нападающим.

– Как вы думаете, отказ «Торпедо» – сильный удар по самолюбию Дзюбы?

– Да, это сильный удар. Для него лучше было играть в Первой лиге. В РПЛ для него нет места. 

–  Не пожалеет теперь Дзюба, что ушел из «Зенита» и подался в Турцию?

– Он уже не играл в основном составе «Зенита», поэтому ушел в Турцию. Я уже говорил, что в Турции он играть не будет – там другой футбол. Современный футбол – это скорость. А Дзюбе этого не хватает. 

– Стоит ли Дзюбе планировать организацию прощального матча?

– Этого я не знаю. Ему можно попробовать в маленьких европейских странах, где бы ему дали шанс. Пусть попробует на Кипре. В одну команду с Кокориным? Почему бы и нет. 

– В клубы РПЛ Дзюбе идти уже не стоит? Только в команды низших лиг?

– Да. Ему уже не хватает скорости, – сказал бывший тренер «Зенита».

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13 комментариев

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Marshmellø
Ответ Ебздрогыч
Вообще идея прощального матча интересна. Собирается полный стадион, приходят и спартаковские, и зенитовские болельщики и весь матч скандируют: Дзюба, иди ## ###! И все это действо на Матч ТВ в прямом эфире, с обсуждением на следующий день в программе "Есть тема" с Ананисимовым, часа на 3, с участием Дзюбы, ветеранов, и драка с Кавазашвили в конце. Вот это будет шоу!
Всё идеально. Поддерживаю!
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Пьяный Погрребняк
Дзюба в этом плане как Криш, бесславно заканчивает, хоть где-то их можно поставить в одном предложении
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Boni
Ответ Ебздрогыч
Вообще идея прощального матча интересна. Собирается полный стадион, приходят и спартаковские, и зенитовские болельщики и весь матч скандируют: Дзюба, иди ## ###! И все это действо на Матч ТВ в прямом эфире, с обсуждением на следующий день в программе "Есть тема" с Ананисимовым, часа на 3, с участием Дзюбы, ветеранов, и драка с Кавазашвили в конце. Вот это будет шоу!
Не прокатит фан id надо делать, а фанаты...
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Фут.Боль
Ответ Spartakus1984
Почему Черчесов не зовёт Дзюбу к себе?
Ему нужны более сильные солдаты в своей команде.
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NIK7478
Не хватает скорости?! У Дзюбы ее никогда и не было, от природы.
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Spartakus1984
Почему Черчесов не зовёт Дзюбу к себе?
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Злобный Конь
Ну, кстати, в ЦСКА или "Сочи" пригодился бы.
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Злобный Конь
Сик транзит глория мунди.
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T622222
А для комментариев этого старика есть даже сайт )
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Дмитрий9779
Петржела прав.
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LLiriKK
Единственный выход - переход в «Plyushki FC».
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Ебздрогыч
Вообще идея прощального матча интересна. Собирается полный стадион, приходят и спартаковские, и зенитовские болельщики и весь матч скандируют: Дзюба, иди ## ###! И все это действо на Матч ТВ в прямом эфире, с обсуждением на следующий день в программе "Есть тема" с Ананисимовым, часа на 3, с участием Дзюбы, ветеранов, и драка с Кавазашвили в конце. Вот это будет шоу!
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Алексей Туроверов
Яркая карьера, одиозная личность и бесславный закат в небытие.
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