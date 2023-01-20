Петржела об отказе «Торпедо» от Дзюбы: «Сильный удар. В РПЛ нет места для Артема»

высказался о перспективах 34-летнего Артема Дзюбы.

Президент «Торпедо» Илья Геркус ранее заявил, что клуб не подпишет контракт с нападающим.

– Как вы думаете, отказ « » – сильный удар по самолюбию Дзюбы?

– Да, это сильный удар. Для него лучше было играть в Первой лиге. В РПЛ для него нет места.

– Не пожалеет теперь Дзюба, что ушел из «Зенита» и подался в Турцию?

– Он уже не играл в основном составе «Зенита», поэтому ушел в Турцию. Я уже говорил, что в Турции он играть не будет – там другой футбол. Современный футбол – это скорость. этого не хватает.

– Стоит ли Дзюбе планировать организацию прощального матча?

– Этого я не знаю. Ему можно попробовать в маленьких европейских странах, где бы ему дали шанс. Пусть попробует на Кипре. В одну команду с ? Почему бы и нет.

– В клубы РПЛ Дзюбе идти уже не стоит? Только в команды низших лиг?

– Да. Ему уже не хватает скорости, – сказал бывший тренер « ».