Петржела об отказе «Торпедо» от Дзюбы: «Сильный удар. В РПЛ нет места для Артема»
Властимил Петржела высказался о перспективах 34-летнего Артема Дзюбы.
Президент «Торпедо» Илья Геркус ранее заявил, что клуб не подпишет контракт с нападающим.
– Как вы думаете, отказ «Торпедо» – сильный удар по самолюбию Дзюбы?
– Да, это сильный удар. Для него лучше было играть в Первой лиге. В РПЛ для него нет места.
– Не пожалеет теперь Дзюба, что ушел из «Зенита» и подался в Турцию?
– Он уже не играл в основном составе «Зенита», поэтому ушел в Турцию. Я уже говорил, что в Турции он играть не будет – там другой футбол. Современный футбол – это скорость. А Дзюбе этого не хватает.
– Стоит ли Дзюбе планировать организацию прощального матча?
– Этого я не знаю. Ему можно попробовать в маленьких европейских странах, где бы ему дали шанс. Пусть попробует на Кипре. В одну команду с Кокориным? Почему бы и нет.
– В клубы РПЛ Дзюбе идти уже не стоит? Только в команды низших лиг?
– Да. Ему уже не хватает скорости, – сказал бывший тренер «Зенита».
13 комментариев