Агент Сафонов о Дзюбе: «Возьмет джойстик и будет на компьютере в футбол играть»

поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что Дзюба не перейдет в клуб.

– Что Дзюбе делать? Похоже, в его не очень ждут. На Ближний Восток? Но есть ли у него варианты?

– Я уже говорил и еще раз повторю: Дзюба хорошо заработал за карьеру, по этому поводу переживать ему не надо. Зачем ему убиваться на поле? Может, он захочет свою академию организовать или купить команду Медиалиги. Вроде как и не уходил из футбола.

Не думаю, что он захочет доигрывать, как , где-нибудь в . Бегать, пока не сотрет колени. Но такое впечатление, что журналисты больше, чем сам Артем, хотят, чтоб он продолжил играть. А он сейчас сидит и смеется над ними.

– Реальная опасность для продолжения карьеры, что уже все пашут на сборах, до начала сезона чуть больше месяца, а Дзюба за счет индивидуальных занятий форму вряд ли наберет. Значит, сезон насмарку, а там уже 35 исполнится.

– В этом-то и реальная проблема. Он приехал не в форме в Турцию из-за этого и не заиграл. По игровым качествам претензий быть к Артему не может. И еще попал в команду к Пирло («Адана Демирспор» тренирует Винченцо Монтелла, а Андреа Пирло возглавляет «Фатих Карагюмрюк» – прим. Sports.ru), а в Италии как: не добежал, не доработал – это сразу на лавку.

Ну что сказать, возьмет джойстик и будет на компьютере в футбол играть, – заявил футбольный агент.

Экс-футболист «Зенита» находится в статусе свободного агента с ноября. Ранее он выступал в Турции за «Адана Демирспор».

Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

Агент Сафонов о Дзюбе: «Может быть, Артем создаст свою команду в Winline Медиалиге»