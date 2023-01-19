Бышовец о Баринове и «Бешикташе»: «Вижу моральную проблему. Он покидает «Локо» в самый трудный для него момент»

Теги Локомотив Анатолий Бышовец премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Дмитрий Баринов Футбол

Анатолий Бышовец высказался о возможном переходе хавбека «Локо» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«В этом трансфере смущает один этический момент. «Локомотиву» весной предстоит отчаянная борьба за сохранение места в Премьер-лиге. Получается, что Баринов покидает клуб в самый трудный для него момент.

А ведь он был капитаном и ключевым футболистом команды. Выходил на поле в каждом матче, играл от свистка до свистка. В этом я вижу определенную моральную проблему», - сказал заслуженный тренер СССР.

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1 комментарий

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jeckk
Это проблема руководства Локо. Баринов в последние сезоны превратился в лидера команды, попал в сборную. Если его не удержут - руководители Локо дураки полные
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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