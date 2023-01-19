Бышовец о Баринове и «Бешикташе»: «Вижу моральную проблему. Он покидает «Локо» в самый трудный для него момент»

высказался о возможном переходе хавбека « » в « ».

«В этом трансфере смущает один этический момент. «Локомотиву» весной предстоит отчаянная борьба за сохранение места в Премьер-лиге. Получается, что Баринов покидает клуб в самый трудный для него момент.

А ведь он был капитаном и ключевым футболистом команды. Выходил на поле в каждом матче, играл от свистка до свистка. В этом я вижу определенную моральную проблему», - сказал заслуженный тренер СССР.