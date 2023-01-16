Ярослав Ракицкий: «Мое сердце принадлежит только «Шахтеру». Всегда мечтал вернуться»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Дарио Срна Ярослав Ракицкий Игор Йовичевич Футбол

Защитник Ярослав Ракицкий прокомментировал возвращение в «Шахтер».

– Ярослав, рады снова видеть тебя в «Шахтере». Каково это – вернуться в родной клуб? Как прошла встреча с командой?

– Всегда мечтал вернуться в «Шахтер». Я люблю этот клуб, и мое сердце принадлежит только «Шахтеру». Где бы я ни играл, предан этому клубу. Как меня встретили ребята? Хорошо. Надо еще познакомиться со всеми. Надеюсь, помогу им.

– С кем из клуба общался перед возвращением в «Шахтер»?

– Я разговаривал с Дарио [Срной], вчера говорил с тренером – мы друг друга поняли.

Все зависит от меня. Несмотря на возраст, 33 года, я все еще молод и буду стараться, буду навязывать тренеру свою кандидатуру, чтобы попадать в стартовый состав.

– Ты как никто другой знаешь «Шахтер», долго выступал за команду. Что можешь сказать о нынешнем молодом украинском «Шахтере»?

– Я смотрел практически все матчи в Лиге чемпионов, и мне очень понравилась игра. Ребята молодые не боятся, плюс есть опытные парни, которые помогают, – хороший баланс. И есть куда расти, это не предел.

Надеюсь, с каждой тренировкой и с каждой игрой «Шахтер» будет набирать обороты, идти вперед и добиваться своих целей.

– Что скажешь о тренерской философии Игора Йовичевича?

– Я еще не тренировался в общей группе, но все тактики мне понятны. Буду слушать тренера, вникать в тактику – и, думаю, понимание придет ко мне быстро.

– Какие лично твои цели и амбиции в нынешнем «Шахтере»?

– Амбиции у «Шахтера» одни – всегда быть первым и в еврокубках добиваться хороших результатов. А моя задача – помочь команде. Если я помогу команде достичь результата, то буду рад сам, а там уже пусть оценивают меня другие.

– Под каким номером будешь играть?

– Под 44-м, – сказал Ракицкий.

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12 комментариев

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nobrainnopain
Ну и ладушки, кепку со свиными ушками этому господину
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cmorblr
Национальное достояние
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Илья Долганов
Мечты сбываются ©
Крутой коммент)
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Rio de Janeiro
А Шахтёр принадлежит Донецку, который в свою очередь принадлежит дончанам, которые хотят быть с Россией.Следовательно ты не можешь быть украинским патриотом и топить за Шахтёр.Только за Шахтар не имеющим никакого отношения к тому что формально представляет
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Фут.Боль
Ответ Iuasamotu
Прекрасное возвращение. Тимощуку есть чему поучиться у младшего коллеги по сборной, как нужно беречь честь смолоду
Да, как усидеть одной ж#### на двух стульях.
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Iuasamotu
Прекрасное возвращение. Тимощуку есть чему поучиться у младшего коллеги по сборной, как нужно беречь честь смолоду
+4
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Алексей Сид
Сразу подумалось о Т-44. Хотя в Шахтёре он играл ещё под номером 4.
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Арсений Элин
Лицемерие ...
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Кондитер
Иуда
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Ебздрогыч
Когда получал мерзкие газовые деньги - плакал и мечтал вернуться
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Илья Долганов
Мечты сбываются ©
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6tspey7tb5
🤡
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