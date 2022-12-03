Ракицкий ушел из «Адана Демирспор», проведя в клубе меньше полугода: «Спасибо, что поддержали в непростой период»

объявил об уходе из .

«Спасибо, «Адана», что поддержали в непростой период. 🙏🏼 Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам!

Наше сотрудничество прекращено🤝🏼», – написал украинец в инстаграме.

33-летний футболист перешел в «Адана Демирспор» в июле. В марте он покинул «Зенит», за который выступал с 2019 года.

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