Пеп Гвардиола: «Арсенал» не брал АПЛ 20 лет, поэтому у игроков есть огонь. Они знают, что напишут историю, если победят. Свою команду я сейчас не узнаю»

недоволен игроками «Манчестер Сити» после волевой победы над «Тоттенхэмом» (4:2).

– Игроки «Манчестер Сити» потеряли огонь?

– Однозначно. В противном случае мы бы не пропускали такие голы, которые пропускаем в каждом матче. Мы дарим голы. В этот день нам повезло. В будущем такого не будет.

– Как «Сити» вернулся в игру?

– Это моя обязанность, моя работа. Я хочу вернуть наших фанатов, я хочу, чтобы они были здесь. Речь не о выездных фанатах – они лучшие, а о тех, кто приходит на «Этихад». Нужна поддержка при каждом угловом, при каждом действии. Мы должны вернуть их, но сейчас все спокойны.

Премьер-лига не ждет. Мы боремся с « », и у них есть огонь. Они 20 лет не выигрывали АПЛ, и каждый игрок в их команде знает, что напишет историю в случае победы. Так мы чувствовали себя, когда выигрывали в первый раз, когда били все рекорды и побеждали в чемпионате во второй раз подряд.

Сейчас у нас нет огня, и мы не должны ни о чем просить. Я просто объяснил, каково реальное положение вещей, когда все так комфортно. А соперники не ждут. Конечно, я недоволен. Я не узнаю свою команду. У моей команды всегда есть страсть, желание и все остальное, – сказал тренер « ».

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