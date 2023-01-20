Пеп Гвардиола: «Арсенал» не брал АПЛ 20 лет, поэтому у игроков есть огонь. Они знают, что напишут историю, если победят. Свою команду я сейчас не узнаю»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола недоволен игроками «Манчестер Сити» после волевой победы над «Тоттенхэмом» (4:2).

– Игроки «Манчестер Сити» потеряли огонь?

– Однозначно. В противном случае мы бы не пропускали такие голы, которые пропускаем в каждом матче. Мы дарим голы. В этот день нам повезло. В будущем такого не будет.

– Как «Сити» вернулся в игру?

– Это моя обязанность, моя работа. Я хочу вернуть наших фанатов, я хочу, чтобы они были здесь. Речь не о выездных фанатах – они лучшие, а о тех, кто приходит на «Этихад». Нужна поддержка при каждом угловом, при каждом действии. Мы должны вернуть их, но сейчас все спокойны.

Премьер-лига не ждет. Мы боремся с «Арсеналом», и у них есть огонь. Они 20 лет не выигрывали АПЛ, и каждый игрок в их команде знает, что напишет историю в случае победы. Так мы чувствовали себя, когда выигрывали АПЛ в первый раз, когда били все рекорды и побеждали в чемпионате во второй раз подряд.

Сейчас у нас нет огня, и мы не должны ни о чем просить. Я просто объяснил, каково реальное положение вещей, когда все так комфортно. А соперники не ждут. Конечно, я недоволен. Я не узнаю свою команду. У моей команды всегда есть страсть, желание и все остальное, – сказал тренер «Ман Сити».

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19 комментариев

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corazón blanco
Я думаю, что практически все будут рады долгожданной победе Арсенала в чемпионате, но пока рано об этом говорить. Главное, чтобы травмы обходили стороной лидеров команды, хорошо хоть Троссарда приобрели.
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Павел Мельников
Если Сити в очередной раз отлетит в ЛЧ, даже неважно, на какой стадии, вполне вероятно, Гвардиоле придется новую команду подыскивать. Например, Ювентус.
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Kezhmann
Мне кажется, большая часть фанатов в мире ждёт чемпионства Арсенала
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FilFil
Наверное также было слишком приятно ввалить ярд на трансферы) также как МЮ, также как Челси. Не надо сравнивать с Арсеналом)
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Sergey Kuznetsov
Ответ carlitosway
не за 20, а 19
для меня, как и для Пепа, разницы нет. пусть летописцы нас поправляют)
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Sergey Kuznetsov
Ответ Ес Жи
Нынче болельщики Ливерпуля адекватные. Понимают, что следующее чемпионство ждать им ещё 27 лет. Поэтому остаётся болеть за другие клубы
слабоватая агрессия, даже не задели, вам нужно поработать над этим)
и я не болею за Арсенал, просто сообщил всему миру, что порадуюсь, если они станут чемпионами! учитывая, что мой клуб в этом сезоне им точно не станет, к сожалению, кандидатура пушкарей меня вполне устроит!
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carlitosway
Ответ Sergey Kuznetsov
будучи болельщиком Ливерпуля я порадуюсь первому за 20 лет титулу АПЛ Арсенала)
не за 20, а 19
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xQcoW
Ну хоть впервые выиграет команда - не мешок. А с тренером с лимитными трансферами и хорошей работой с молодежью
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Ес Жи
Ответ Sergey Kuznetsov
спасибо, капитан! прошу так же подтвердить следующую сентенцию: 10 не 5. верно?
Нынче болельщики Ливерпуля адекватные. Понимают, что следующее чемпионство ждать им ещё 27 лет. Поэтому остаётся болеть за другие клубы
0
-1
-1
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Roma Tarasych
Так первые два раза у Сити были без Пепа, чего он примазался?
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-1
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Sergey Kuznetsov
Ответ Геннадий Роони
20 не 30
спасибо, капитан! прошу так же подтвердить следующую сентенцию: 10 не 5. верно?
+10
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Геннадий Роони
Ответ Sergey Kuznetsov
будучи болельщиком Ливерпуля я порадуюсь первому за 20 лет титулу АПЛ Арсенала)
20 не 30
+5
-2
+3
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Rio de Janeiro
Бавария ждёт Арсенал в ЛЧ🐻
+19
-5
+14
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Виталий Желтоусов
Арсенал 🔥- главная неожиданность в Европе
+6
0
+6
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JealousNobody
Вообще-то 19 лет, а не 20. У Гвардиолы плохо с числами совсем.
+2
-5
-3
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ALMANAC
Половина состава нынешнего Арсенала 20 лет только родилась)
+3
-1
+2
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Бухгалтер2021
давно арсенал не видели в лч с 1 места
0
-2
-2
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Микель Венгер
жаль, конечно, что Тоттенхэм проиграл, так как теперь у нас нет права на ошибку, но я уверен, что мы справимся.
+1
-1
0
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Sergey Kuznetsov
будучи болельщиком Ливерпуля я порадуюсь первому за 20 лет титулу АПЛ Арсенала)
+27
-3
+24
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