«Мощное усиление». Евгения Медведева приехала на сборы «Динамо» в Абу-Даби

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва видео видео женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приехала в Абу-Даби на сборы футбольного «Динамо».

«На сборы к «Динамо» приехало мощное усиление», – говорится в подписи к видео, опубликованном клубом сегодня.

Журналист «Р-Спорта» Влад Жуков сообщает, что фигуристка пробудет в расположении клуба до 19 января, посетит товарищеский матч с местным клубом «Грин Херонс Дубай» и примет участие в других активностях команды.

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14 комментариев

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Ягун Ягунини
Ответ mihail77777777777777
Ето правда, что она встречается с Захаряном?
Вряд ли, просто была у них совместная рекламная фотосессия на ГУМ катке. Хотя кровь одна, армянская, всё может быть.
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О.Н.Т.
Ответ Streetbor
приехала динамить футболистов 😁
Лишь бы не они её 😆
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Игорь Климов
Ответ О.Н.Т.
Раньше же, в дальних/военных походах, в армии всегда была женщина, помогавшая скрасить досуг мужикам🤣🤣🤣динамовцы, конечно, не военные, но мужики, надеюсь
А кто там позарится на неё?)
+4
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Ягун Ягунини
Пиар акция и не более, к футболу имеющая весьма опосредованное отношение. Но надо отдать должное пресс-службе Динамо, снято качественно и как собственно пиар, вполне себе хороший.
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CoMoBo3
Ответ Сальхов Тулупов
— Есть такая история, что на Олимпиаде в олимпийской деревне все друг с другом… Женя: На одном из чемпионатов мира на льду были огромные рекламы Durex. Прям на льду. Типа «Безопасность — превыше всего». Там был девиз «Со страстью» и там преподносилось, как страсть к тому, что ты делаешь, любовь к своему делу, спорту. Но везде стояли автоматы с презервативами, а вот к концу Олимпиады они опустели. — А откуда ты знаешь? Женя: А что, мне тогда уже 18 было, а что вы мне сделаете.
Как что-то плохое 😎
+1
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Sat397
Это какое то самоунижение фигуристкой самой себя. И обесценивание своих медалей и заслуг. Хоккеисты и футболисты что-то не бегают за фигуристками на соревнования, и на их сборы.
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Old Partisan
Какой-то неоднозначный текст, не находите?
+4
-1
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О.Н.Т.
Раньше же, в дальних/военных походах, в армии всегда была женщина, помогавшая скрасить досуг мужикам🤣🤣🤣динамовцы, конечно, не военные, но мужики, надеюсь
+6
-3
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О.Н.Т.
Остановите мой ор🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+6
-4
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mihail77777777777777
Ето правда, что она встречается с Захаряном?
+5
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Streetbor
приехала динамить футболистов 😁
+2
0
+2
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Константин Эсперов
Мощное усиление за 100 млн приехало
+3
0
+3
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Сальхов Тулупов
— Есть такая история, что на Олимпиаде в олимпийской деревне все друг с другом…
Женя: На одном из чемпионатов мира на льду были огромные рекламы Durex. Прям на льду. Типа «Безопасность — превыше всего». Там был девиз «Со страстью» и там преподносилось, как страсть к тому, что ты делаешь, любовь к своему делу, спорту. Но везде стояли автоматы с презервативами, а вот к концу Олимпиады они опустели.
— А откуда ты знаешь?
Женя: А что, мне тогда уже 18 было, а что вы мне сделаете.
+6
-5
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Сальхов Тулупов
О, знаем мы как она любит досуг проводить😁
+4
-1
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