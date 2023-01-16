«Мощное усиление». Евгения Медведева приехала на сборы «Динамо» в Абу-Даби

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию приехала в Абу-Даби на сборы футбольного « ».

«На сборы к «Динамо» приехало мощное усиление», – говорится в подписи к видео, опубликованном клубом сегодня.

Журналист «Р-Спорта» Влад Жуков сообщает, что фигуристка пробудет в расположении клуба до 19 января, посетит товарищеский матч с местным клубом «Грин Херонс Дубай» и примет участие в других активностях команды.