«Мощное усиление». Евгения Медведева приехала на сборы «Динамо» в Абу-Даби
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приехала в Абу-Даби на сборы футбольного «Динамо».
«На сборы к «Динамо» приехало мощное усиление», – говорится в подписи к видео, опубликованном клубом сегодня.
Журналист «Р-Спорта» Влад Жуков сообщает, что фигуристка пробудет в расположении клуба до 19 января, посетит товарищеский матч с местным клубом «Грин Херонс Дубай» и примет участие в других активностях команды.
Женя: На одном из чемпионатов мира на льду были огромные рекламы Durex. Прям на льду. Типа «Безопасность — превыше всего». Там был девиз «Со страстью» и там преподносилось, как страсть к тому, что ты делаешь, любовь к своему делу, спорту. Но везде стояли автоматы с презервативами, а вот к концу Олимпиады они опустели.
— А откуда ты знаешь?
Женя: А что, мне тогда уже 18 было, а что вы мне сделаете.