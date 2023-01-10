Анчелотти выложил фото забега Бэйла в финале Кубка с «Барсой»: «Незабываемо... Спасибо, Гарет»
Карло Анчелотти вспомнил об игре Гарета Бэйла с «Барселоной» после его ухода из футбола.
В апреле 2014 года Бэйл забил победный гол на 85-й минуте финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:1). Гарет сделал рывок со своей половины поля мимо защитника Марка Бартры, а затем катнул мяч в сетку. Тогда тренером «Мадрида» был Анчелотти.
Карло выложил фотографию забега Бэйла в том матче и написал: «Незабываемо... Спасибо, Гарет».
Бэйл ответил тренеру в комментариях: «Спасибо, мистер».
Фото: instagram.com/mrancelotti/
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