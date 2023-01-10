Анчелотти выложил фото забега Бэйла в финале Кубка с «Барсой»: «Незабываемо... Спасибо, Гарет»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Гарет Бэйл Марк Бартра соцсети Класико Футбол

Карло Анчелотти вспомнил об игре Гарета Бэйла с «Барселоной» после его ухода из футбола.

В апреле 2014 года Бэйл забил победный гол на 85-й минуте финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:1). Гарет сделал рывок со своей половины поля мимо защитника Марка Бартры, а затем катнул мяч в сетку. Тогда тренером «Мадрида» был Анчелотти.

Карло выложил фотографию забега Бэйла в том матче и написал: «Незабываемо... Спасибо, Гарет».

Бэйл ответил тренеру в комментариях: «Спасибо, мистер».

Фото: instagram.com/mrancelotti/

«Я и мечтать не мог о такой карьере». Бэйл закончил с футболом и написал трогательное письмо

Незабываемые моменты Бэйла: хет-трик «Интеру», бисиклета в финале ЛЧ и ультразабег в класико 👏

Мой любимый Бэйл играл за «Тоттенхэм» 10 лет назад. Он разнес АПЛ и ушел в «Реал» за 100 млн

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРТУР АЛИЕВ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тот забег в игре с Барсой был невероятен. просто космос. И хоть болею за Ливерпуль, но должен признать, что гол в финале ЛЧ был великолепен. один из лучших голов на моей памяти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ cektor
обогнал 18 летнего игрока дубля Барсы , а восторга то ... )))
Марку 23 было на тот момент
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Arthurino
Гарет по сути три раза успел закончить карьеру. Карьеру Бартры, карьеру Кариуса и свою вчера. Легенда!
А как же карьеру Майкона?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M93
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Roman
Но время все расставило по местам. Бэйл заканчивает в 33 списанных бегунком, а все величайшие сего мира признали Марка Бартру самым лучшим защитником в истории футбола. Я слышал, что сам Каннаваро лично ездил в Испанию, чтобы преклонить колено перед Марком и поцеловать ему перстень. Вот такие дела, ребята
Отсыпь травы. 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kasilas__1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Arthurino
Гарет по сути три раза успел закончить карьеру. Карьеру Бартры, карьеру Кариуса и свою вчера. Легенда!
Причём здесь Кариус, допустивший 3 ошибки в финале лч?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kasilas__1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Незабываемо Фэйл ходил к Пересу жаловаться на Анчелотти. Мерзкая крыса!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M93
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тот финт и проход Гарета навсегда в памяти у любого мадридиста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Green
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Leo
свою он закончил в европейском футболе года 3-4 как.
весну 21 за Тотен он опять божил,как в старые-добрые!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
обогнал 18 летнего игрока дубля Барсы , а восторга то ... )))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Green
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Roman
Но время все расставило по местам. Бэйл заканчивает в 33 списанных бегунком, а все величайшие сего мира признали Марка Бартру самым лучшим защитником в истории футбола. Я слышал, что сам Каннаваро лично ездил в Испанию, чтобы преклонить колено перед Марком и поцеловать ему перстень. Вот такие дела, ребята
Ну ты мамкин стендапер)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев .
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Решил не отвлекаться от действительно важного спорта для него - гольфа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
f0rmoceft
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучший его гол на мой взгляд)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Leo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Arthurino
Гарет по сути три раза успел закончить карьеру. Карьеру Бартры, карьеру Кариуса и свою вчера. Легенда!
свою он закончил в европейском футболе года 3-4 как.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nikolozi33
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тот матч и тот забег действительно запомнятся очень на долго.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
otchim kaloeda
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Roman
Но время все расставило по местам. Бэйл заканчивает в 33 списанных бегунком, а все величайшие сего мира признали Марка Бартру самым лучшим защитником в истории футбола. Я слышал, что сам Каннаваро лично ездил в Испанию, чтобы преклонить колено перед Марком и поцеловать ему перстень. Вот такие дела, ребята
10 января на дворе,а ты до сих пор с бадуна фигню несешь
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Закончилась физуха закончился и Бейл,тоже самое будет и у Мбаппе,так,что ему нужно спешить переходить в Реал,потом не позовут уже.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
otchim kaloeda
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как болельщик Барсы,я был в хоуе от этого забега..
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthurino
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Гарет по сути три раза успел закончить карьеру. Карьеру Бартры, карьеру Кариуса и свою вчера. Легенда!
+47
-3
+44
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не болею ни за Мадрид, ни за Барсу, но я в голос орал "Охренеть!", когда он это сделал)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abil Alex
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот же Барте повезло
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий