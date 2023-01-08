«Крылья Советов» подпишут форварда Гарре из аргентинского «Расинга». Он выступал за молодежные команды «Ман Сити»
«Крылья Советов» собираются подписать Бенхамина Гарре из аргентинского клуба «Расинг Авельянеда».
Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, 22-летний нападающий настоял на уходе, поскольку посчитал предложение «Крыльев» выгодным с финансовой точки зрения, однако конкретные суммы не уточняются. Контракт будет рассчитан до декабря 2026 года. «Уракан», за который Гарре выступает на правах аренды, также получит компенсацию за расторжение соглашения.
С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды. Подробная статистика игрока – здесь.
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