«Крылья Советов» подпишут форварда Гарре из аргентинского «Расинга». Он выступал за молодежные команды «Ман Сити»

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«Крылья Советов» собираются подписать Бенхамина Гарре из аргентинского клуба «Расинг Авельянеда».

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, 22-летний нападающий настоял на уходе, поскольку посчитал предложение «Крыльев» выгодным с финансовой точки зрения, однако конкретные суммы не уточняются. Контракт будет рассчитан до декабря 2026 года. «Уракан», за который Гарре выступает на правах аренды, также получит компенсацию за расторжение соглашения.

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды. Подробная статистика игрока – здесь.

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6 комментариев

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tankist231
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Ответ Алексей Прядко
Неплохая замена возможно пиняеву, но надо брать факт, что этот может в любой момент уйти из крыльев…
Я думаю сейчас не дураки и прописывают в контракте момент случая досрочного ухода с иностранцами
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Русел Онищенко
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Ответ Алексей Прядко
Неплохая замена возможно пиняеву, но надо брать факт, что этот может в любой момент уйти из крыльев…
Продавец фекалий ещё и в футболе эксперт? Удивлен
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Кирилл Голивец
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И тут аргентинцы помогут Писарскому:)
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Amalfitano
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Ответ Алексей Прядко
Неплохая замена возможно пиняеву, но надо брать факт, что этот может в любой момент уйти из крыльев…
Ты то откуда знаешь какая это замена?))
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Amalfitano
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В принципе всё равно кого берут. Главное, чтобы это были яркие игроки которые бы делали наш футбол интереснее и двигали его вперёд. Надеюсь, что не отмывочная схема а реальный футболист.
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Алексей Прядко
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Неплохая замена возможно пиняеву, но надо брать факт, что этот может в любой момент уйти из крыльев…
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