«Крылья Советов» подпишут форварда Гарре из аргентинского «Расинга». Он выступал за молодежные команды «Ман Сити»

« » собираются подписать из аргентинского клуба « ».

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, 22-летний нападающий настоял на уходе, поскольку посчитал предложение «Крыльев» выгодным с финансовой точки зрения, однако конкретные суммы не уточняются. Контракт будет рассчитан до декабря 2026 года. « », за который Гарре выступает на правах аренды, также получит компенсацию за расторжение соглашения.

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе « », выступая за молодежные команды. Подробная статистика игрока – здесь.