«Месси – величайший футболист современности. Может, и вообще в истории футбола». Александр Мостовой о Лео

назвал лучшим игроком 2022 года.

«Я ставлю на Месси – он станет лучшим игроком 2022 года. Лионель – величайший футболист современности. Может, и вообще в истории футбола. Каждый год говорят, что Месси чего-то не хватает.

Человек бьет все рекорды, тащит все команды на себе, отдает, забивает — все равно осмеливаются говорить, что ему там чего-то не хватает. Человек в 35 лет сделал свою сборную чемпионом мира», – сказал бывший футболист сборной России.