«Месси – величайший футболист современности. Может, и вообще в истории футбола». Александр Мостовой о Лео

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой назвал Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года.

«Я ставлю на Месси – он станет лучшим игроком 2022 года. Лионель – величайший футболист современности. Может, и вообще в истории футбола. Каждый год говорят, что Месси чего-то не хватает.

Человек бьет все рекорды, тащит все команды на себе, отдает, забивает — все равно осмеливаются говорить, что ему там чего-то не хватает. Человек в 35 лет сделал свою сборную чемпионом мира», – сказал бывший футболист сборной России.

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26 комментариев

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Christos NB
Ответ obidnyi
Точно)
Месси уже первый Але все конец досвидания у рональды нет кубка мира
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Jan Paskel
Ответ Айлин 1990
Месси единственный футболист в истории, который смог выиграть ЧМ, ЛЧ, ЗБ, ЗМ и МВП ЧМ. 471 футболист выиграл Чемпионат Мира. 80 футболистов выиграли Чемпионат Мира и ЛЧ. 9 футболистов выиграли Чемпионат Мира, ЛЧ и ЗМ. 2 футболиста которые выиграли Чемпионат Мира, ЛЧ, ЗМ и ЗБ. (Герд Мюллер и Лео Месси) Месси единственный футболистом в истории футбола, который смог выиграть Чемпионат Мира, ЛЧ, ЗМ, ЗБ и МВП ЧМ.
А Мюллер единственный футболист в истории, который выиграл ЧМ, ЛЧ, ЗБ, ЗМ И ЗБ Чемпионата Мира. И что?
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obidnyi
Ответ Юрий Кечко
Первый после Бога, но второй после царя
Точно)
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Пирс Морган
Ничего нового не сказал)
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Ответ Peter Parker
Спор закончен, самое главное и объективное мнение мы услышали
Щас Мостового на радостях ещё и адекватным назовут :)
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pvh-82
Царское признание дорогого стоит!
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BigPapa
Мостовой пить бросил)
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Игорь Климов
Ответ Айлин 1990
Месси единственный футболист в истории, который смог выиграть ЧМ, ЛЧ, ЗБ, ЗМ и МВП ЧМ. 471 футболист выиграл Чемпионат Мира. 80 футболистов выиграли Чемпионат Мира и ЛЧ. 9 футболистов выиграли Чемпионат Мира, ЛЧ и ЗМ. 2 футболиста которые выиграли Чемпионат Мира, ЛЧ, ЗМ и ЗБ. (Герд Мюллер и Лео Месси) Месси единственный футболистом в истории футбола, который смог выиграть Чемпионат Мира, ЛЧ, ЗМ, ЗБ и МВП ЧМ.
Factos! 🇦🇷
+7
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Спасибо, а то мы не знали😁
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Игорь Климов
Нужно признать, что Мостовой прав - Лео Месси величайший футболист современности, и по окончании этого сезона заслуженно получит свой 8-й Золотой Мяч, гений!
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Век Век
Мостовой Респект
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distress of ignorance
И при этом у Месси нет никаких лицензий!
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Человек1991
Мостовой: я величайший футболист в истории Сельты , да что там Сельты , России . ))
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Айлин 1990
Месси единственный футболист в истории, который смог выиграть ЧМ, ЛЧ, ЗБ, ЗМ и МВП ЧМ.

471 футболист выиграл Чемпионат Мира.

80 футболистов выиграли Чемпионат Мира и ЛЧ.

9 футболистов выиграли Чемпионат Мира, ЛЧ и ЗМ.

2 футболиста которые выиграли Чемпионат Мира, ЛЧ, ЗМ и ЗБ.
(Герд Мюллер и Лео Месси)

Месси единственный футболистом в истории футбола, который смог выиграть Чемпионат Мира, ЛЧ, ЗМ, ЗБ и МВП ЧМ.
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Schiaff1no
Такого удара по репутации Месси еще не было
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Милан.Тэо
Слышишь ты фраер,, я лично сам видел Лео в деле в 2009 году, 50 долларов США тогда ещё ттдал
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Юрий Кечко
Ответ obidnyi
Всём понятно, что Месси всего лишь второй после Царя)))
Первый после Бога, но второй после царя
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Юрий Кечко
«Ну а я на втором месте» скромно добавил Царь
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angry horse
"Но царь здесь я" - добавил Мостовой 😎
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Барсик Юрана
Это он просто матч Аль-насра ещё не видел
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rigobersong
Согласен с Мостовым!:)
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Vićtor Diaź
Помню как мост возмущался в студии матч тв «почему Месси нет в сборной лучших игроков турнира?»

Это была студия перед матчем чемпионата Европы…
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obidnyi
Ответ WelcomeBackPURE
Кроме меня, добавил Александр
Всём понятно, что Месси всего лишь второй после Царя)))
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Ебздрогыч
Царская похвала!
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WelcomeBackPURE
Кроме меня, добавил Александр
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