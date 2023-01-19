«Месси – величайший футболист современности. Может, и вообще в истории футбола». Александр Мостовой о Лео
Александр Мостовой назвал Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года.
«Я ставлю на Месси – он станет лучшим игроком 2022 года. Лионель – величайший футболист современности. Может, и вообще в истории футбола. Каждый год говорят, что Месси чего-то не хватает.
Человек бьет все рекорды, тащит все команды на себе, отдает, забивает — все равно осмеливаются говорить, что ему там чего-то не хватает. Человек в 35 лет сделал свою сборную чемпионом мира», – сказал бывший футболист сборной России.
471 футболист выиграл Чемпионат Мира.
80 футболистов выиграли Чемпионат Мира и ЛЧ.
9 футболистов выиграли Чемпионат Мира, ЛЧ и ЗМ.
2 футболиста которые выиграли Чемпионат Мира, ЛЧ, ЗМ и ЗБ.
(Герд Мюллер и Лео Месси)
Месси единственный футболистом в истории футбола, который смог выиграть Чемпионат Мира, ЛЧ, ЗМ, ЗБ и МВП ЧМ.
Это была студия перед матчем чемпионата Европы…