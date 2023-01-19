Нуньес восстановился от травмы. Форвард «Ливерпуля» может сыграть с «Челси»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Дарвин Нуньес Футбол

Дарвин Нуньес близок к возвращению на поле. 

Нападающий «Ливерпуля», пропустивший матчи с «Брайтоном» (0:3) и «Вулверхэмптоном» (1:0) из-за травмы задней поверхности бедра, приступил к тренировкам с командой. 

Уругваец может принять участие в матче против «Челси» в рамках 21-го тура АПЛ. Игра состоится 21 января. 

В текущем сезоне АПЛ 23-летний футболист провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь

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5 комментариев

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Jack Daniels
Ответ GuruFutbola
Пора Ливерпулю приходить в форму, впереди в лч фк меньше чем клуб
по четвергам наверное интереснее футбол смотреть
0
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GuruFutbola
Пора Ливерпулю приходить в форму, впереди в лч фк меньше чем клуб
0
-1
-1
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pasha_t
Дарвин очень старается, но пока ливер мертвый, результата не будет. Ливеру пора на перезвгрузку,начать с салаха
0
-2
-2
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keiz
А может и не сыграть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Жиманов
Шансов на победу стало ещё меньше у ливера
0
-3
-3
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