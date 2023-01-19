Нуньес восстановился от травмы. Форвард «Ливерпуля» может сыграть с «Челси»

близок к возвращению на поле.

Нападающий « », пропустивший матчи с «Брайтоном» (0:3) и «Вулверхэмптоном» (1:0) из-за травмы задней поверхности бедра, приступил к тренировкам с командой.

Уругваец может принять участие в матче против « » в рамках 21-го тура АПЛ. Игра состоится 21 января.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.