Нуньес восстановился от травмы. Форвард «Ливерпуля» может сыграть с «Челси»
Дарвин Нуньес близок к возвращению на поле.
Нападающий «Ливерпуля», пропустивший матчи с «Брайтоном» (0:3) и «Вулверхэмптоном» (1:0) из-за травмы задней поверхности бедра, приступил к тренировкам с командой.
Уругваец может принять участие в матче против «Челси» в рамках 21-го тура АПЛ. Игра состоится 21 января.
В текущем сезоне АПЛ 23-летний футболист провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
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