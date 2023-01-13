Клопп о Нуньесе: «Травма не особо серьезная, но она не позволяет ему тренироваться. Ждем информации»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп травмы Дарвин Нуньес Футбол

Юрген Клопп дал комментарий относительно травмы Дарвина Нуньеса.

Нападающий «Ливерпуля» пропустил последние тренировки команды, поэтому он может пропустить предстоящий матч АПЛ против «Брайтона».

«Если он сможет провести тренировку сегодня, то это не позволит ему сыграть в матче.

Мы ждем информации. Повреждение не особо серьезное, но оно не дает ему тренироваться. Давайте подождем», – сказал главный тренер мерсисайдского клуба.

Уругвайский футболист забил 5 голов в 13 матчах текущего сезона АПЛ. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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Сергей Пацаваца
Прошло уже полчаса после публикации новости и ни одного хейтерского комментария О_о .Что случилось?Родители забрали шнур от компа или забрали телефоны?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Павлов
Не сможет провести тренировку. Вы НЕ пропустили.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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