Клопп о Нуньесе: «Травма не особо серьезная, но она не позволяет ему тренироваться. Ждем информации»
Юрген Клопп дал комментарий относительно травмы Дарвина Нуньеса.
Нападающий «Ливерпуля» пропустил последние тренировки команды, поэтому он может пропустить предстоящий матч АПЛ против «Брайтона».
«Если он сможет провести тренировку сегодня, то это не позволит ему сыграть в матче.
Мы ждем информации. Повреждение не особо серьезное, но оно не дает ему тренироваться. Давайте подождем», – сказал главный тренер мерсисайдского клуба.
Уругвайский футболист забил 5 голов в 13 матчах текущего сезона АПЛ. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
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