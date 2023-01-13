Клопп о Нуньесе: «Травма не особо серьезная, но она не позволяет ему тренироваться. Ждем информации»

дал комментарий относительно травмы .

Нападающий « » пропустил последние тренировки команды, поэтому он может пропустить предстоящий матч АПЛ против «Брайтона».

«Если он сможет провести тренировку сегодня, то это не позволит ему сыграть в матче.

Мы ждем информации. Повреждение не особо серьезное, но оно не дает ему тренироваться. Давайте подождем», – сказал главный тренер мерсисайдского клуба.

Уругвайский футболист забил 5 голов в 13 матчах текущего сезона . С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.