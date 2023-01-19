«Ньюкасл» отдаст Вуда «Ноттингему» в аренду с выкупом за 15 млн фунтов. Криса купили за 25 год назад

Форвард Крис Вуд близок к уходу из « » спустя год после трансфера за 25 млн фунтов.

По данным инсайдера , в ближайшие часы форвард пройдет медосмотр в « » и подпишет контракт.

Он будет арендован до конца сезона с обязательным выкупом при выполнении определенных условий. По информации Sky Sports, в таком случае за Вуда заплатят 15 млн фунтов.

В текущем чемпионате Англии новозеландец сыграл за «сорок» 18 раз и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.