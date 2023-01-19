«Ньюкасл» отдаст Вуда «Ноттингему» в аренду с выкупом за 15 млн фунтов. Криса купили за 25 год назад
Форвард Крис Вуд близок к уходу из «Ньюкасла» спустя год после трансфера за 25 млн фунтов.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшие часы форвард пройдет медосмотр в «Ноттингем Форест» и подпишет контракт.
Он будет арендован до конца сезона с обязательным выкупом при выполнении определенных условий. По информации Sky Sports, в таком случае за Вуда заплатят 15 млн фунтов.
В текущем чемпионате Англии новозеландец сыграл за «сорок» 18 раз и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Понятно дело не в нем, но какую-то пользу всё равно принес Ньюкаслу в прошлом году
Очень грамотный менеджмент пока у клуба, что радует
Ещё и Хендерсон сломался вдобавок