«Ньюкасл» отдаст Вуда «Ноттингему» в аренду с выкупом за 15 млн фунтов. Криса купили за 25 год назад

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Крис Вуд Фабрицио Романо Футбол

Форвард Крис Вуд близок к уходу из «Ньюкасла» спустя год после трансфера за 25 млн фунтов.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшие часы форвард пройдет медосмотр в «Ноттингем Форест» и подпишет контракт.

Он будет арендован до конца сезона с обязательным выкупом при выполнении определенных условий. По информации Sky Sports, в таком случае за Вуда заплатят 15 млн фунтов.

В текущем чемпионате Англии новозеландец сыграл за «сорок» 18 раз и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Тима
Так его и брали для других целей ,остаться в апл !с ними он справился,теперь тоже самое повторит уже с нотингемом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tom Harvey
Ответ Никого_нет
Да 25 дофига, но у Ньюкасла была цель спастись от вылета, что они и сделали, под игру с претензией на топ 4 он естественно не подходит, слить его за 15 шикарно будет Очень грамотный менеджмент пока у клуба, что радует
Конечно, возможно купив его они заработали сотни миллионов сохранив прописку в АПЛ, а Бернли кстати наоборот вылетел.
Понятно дело не в нем, но какую-то пользу всё равно принес Ньюкаслу в прошлом году
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Алмазов
25 год назад...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никого_нет
Да 25 дофига, но у Ньюкасла была цель спастись от вылета, что они и сделали, под игру с претензией на топ 4 он естественно не подходит, слить его за 15 шикарно будет
Очень грамотный менеджмент пока у клуба, что радует
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кuraakula belov
У Фореста сломались Авонии так что взять в аренду Вуда логичное решение, он всё же для борьбы за выживание форвард. Хотя не удивлюсь если захотят ещё и Антонио вернуть, его Вест Хэм отпустить готов

Ещё и Хендерсон сломался вдобавок
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Понятно, что при такой игре Ньюкаслу нужны игроки другого плана.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ну правильно , Роналду сыграл самый важный матч за Аль-Наср, можно и в Ньюкасл)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6rpvsqvwtj
Дерево в лес )))
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий