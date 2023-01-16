«Ньюкаслу» нравится Мактомини. Он сделает предложение, если увидит готовность «МЮ» продать хавбека

Полузащитник Скотт Мактомини может покинуть « ».

По информации The Telegraph, « » проявляет интерес к футболисту, обеспокоенному нехваткой игрового времени в текущем сезоне.

Если руководство «сорок» увидит, что «МЮ» готов продать шотландца, то сделает предложение. Сам игрок допускает переход в «Ньюкасл».

Также клубу интересен полузащитник , но « » не планирует с ним расставаться в январе, а «Ньюкасл» не сможет позволить себе купить португальца зимой.