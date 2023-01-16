«Ньюкаслу» нравится Мактомини. Он сделает предложение, если увидит готовность «МЮ» продать хавбека
Полузащитник Скотт Мактомини может покинуть «Манчестер Юнайтед».
По информации The Telegraph, «Ньюкасл» проявляет интерес к футболисту, обеспокоенному нехваткой игрового времени в текущем сезоне.
Если руководство «сорок» увидит, что «МЮ» готов продать шотландца, то сделает предложение. Сам игрок допускает переход в «Ньюкасл».
Также клубу интересен полузащитник Рубен Невеш, но «Вулверхэмптон» не планирует с ним расставаться в январе, а «Ньюкасл» не сможет позволить себе купить португальца зимой.
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