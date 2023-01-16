«Ньюкаслу» нравится Мактомини. Он сделает предложение, если увидит готовность «МЮ» продать хавбека

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Рубен Невеш Скотт Мактомини Футбол

Полузащитник Скотт Мактомини может покинуть «Манчестер Юнайтед».

По информации The Telegraph, «Ньюкасл» проявляет интерес к футболисту, обеспокоенному нехваткой игрового времени в текущем сезоне.

Если руководство «сорок» увидит, что «МЮ» готов продать шотландца, то сделает предложение. Сам игрок допускает переход в «Ньюкасл».

Также клубу интересен полузащитник Рубен Невеш, но «Вулверхэмптон» не планирует с ним расставаться в январе, а «Ньюкасл» не сможет позволить себе купить португальца зимой.

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28 комментариев

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Чёрный тюльпан
Ответ Диер Ташкент
Надо оставит парня. Ибо кроме Решфорда никого не останется из академии. Не надо изменять традициям клуба. Для глубины состава сгодится в полузащите. По крайней мере на 1 - 2 сезон. Зарплата у него, насколько я помню, маленькая
Дальше-то что? Теперь если из академии всякий шлак выпускается, то их в состав пихать? Мактоминей - это посредственность. Заменить такого игрока можно любым африканским шкафом из Лиги 1 до 10 млн.
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Чёрный тюльпан
Ну вот с Макбруском точно расставаться нужно, даже Фреду конкурентом перестал быть. Пусть вон заменит уже лысого скаузера Шелви у "сорок", как раз типаж один и тот же по игре.
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Dm Kznts
Ответ benjamin92
Челси перехватит за 120 млн.
Ахахаха
+1
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Диер Ташкент
Надо оставит парня. Ибо кроме Решфорда никого не останется из академии. Не надо изменять традициям клуба. Для глубины состава сгодится в полузащите. По крайней мере на 1 - 2 сезон. Зарплата у него, насколько я помню, маленькая
+1
-1
0
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Slava Mill
Ответ Александр Калашников
Ну что, парни, какие мысли? Давайте обсудим,отпустим Мактоминей или самим он нужен? Зовите Тен Хага тоже, пусть и он скажет свою точку зрения.
как минимум для скамейки нужен, давать отдыхать Каземиро
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Stereophonics89
Ответ Sevuska
Надо отпускать - Скотт ведь Шотландец , а Ньюкасл ближе к родине .
Скотт родился намного ближе к Манчестеру, чем к Шотландии и даже Ньюкаслу
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Бухгалтер2021
у ньюкасл школа футбольная вообще не работает?
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-2
-2
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Direct free kick
Уходит на повышение
0
-4
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Okaka
Ответ Kiryl Olshewski
Гимарайнш в топ-клуб собрался чтоль?
у него травма
+1
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Андрей Тишкович
Вряд ли МЮ захочет усиливать конкурента за топ4 темболее это единственный кто может подменить Каземиро хоть как то
+5
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Любезный Коссутий
Ответ ОттоДракула
Какие романтичные новости.
Эланга, Мактомини... дальше что? Макнвайра купят 😨
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Евгений Ох
До лета его врядли отпустя, нужна глубина состава.
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[AIG] 2008-2009
С таким календарем игр нужна хорошая скамейка у МЮ,на четыре фронта воюем.Вряд ли до лета отдадут
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Ksandvankneshas
50 лям фунтов стерлингов и он ваш.
+5
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Kiryl Olshewski
Гимарайнш в топ-клуб собрался чтоль?
+1
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Александр Мельников
А мне нравится те кто любят кошачий корм!) Но в друзья)
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Владимир Владимирович
Моуриньо когда только начал выпускать юношу Мактомини , то он прочил ему супер карьеру, помню Жозе говорил что он будущее МЮ . Ну как сказать , средний игрок по мне, но всё ещё с перспективой чувак
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ДедаДома.нет
Ответ Александр Калашников
Ну что, парни, какие мысли? Давайте обсудим,отпустим Мактоминей или самим он нужен? Зовите Тен Хага тоже, пусть и он скажет свою точку зрения.
Не нужен. Если выручат 50 миллионов. Будет огонь.
+2
-2
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Колено решфорда
Ну, если Райс стоит 80, то Мактоминей столько же, за 80 можно отпускать.
+3
-1
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Sevuska
Надо отпускать - Скотт ведь Шотландец , а Ньюкасл ближе к родине .
0
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Jony Dep
Продать
0
-1
-1
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benjamin92
Челси перехватит за 120 млн.
+43
-3
+40
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Arman FCSM
Ну у вас и заголовок, товарищ новостник
+1
0
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Александр Калашников
Ну что, парни, какие мысли? Давайте обсудим,отпустим Мактоминей или самим он нужен? Зовите Тен Хага тоже, пусть и он скажет свою точку зрения.
+5
0
+5
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Elik1989
Для глубины состава оставят до лета, а там МЮ сможет при желании найти замену.
+1
0
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