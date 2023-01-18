Кариус продлил контракт с «Ньюкаслом» до конца сезона. У него 0 матчей за клуб

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Лорис Кариус Футбол

Лорис Кариус продлил контракт с «Ньюкаслом».

29-летний голкипер покинул «Ливерпуль» в июне 2022 года, а в сентябре заключил с «Ньюкаслом» краткосрочный контракт до января 2023-го. Новое соглашение действует до конца текущего сезона.

В этом сезоне Кариус не провел ни одного матча. Его подробную статистику можно найти здесь.

Лорис Кариус: «У меня нет вражды с Клоппом, но тяжело было оставаться в «Ливерпуле», зная, что не получу шанса»

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9 комментариев

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stas82
Готовят к финалу ЛЧ
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FanLFC
Ответ Tollie
Кариес, Клаван...🤡 как вспомнишь трансферы раннего Клопа, когда у клуба не было шальных денег от продажи Коутинью, дрожь берёт
Фанаты помнят забитый на последних минутах Клаваном гол в ворота Бернли в сезоне 17/18…
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Tollie
Кариес, Клаван...🤡

как вспомнишь трансферы раннего Клопа, когда у клуба не было шальных денег от продажи Коутинью, дрожь берёт
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
Ответ Пирс Морган
Эх, Бенз и Бейл закончили карьеру парня
Он сам её закончил, когда психологически сломался
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Давид Agabekyan
Ответ Zlatan Ibra
Бедняга. Ювилневерволкеры сломали карьеру своему игроку и продолжают полоскать в этих ваших интернетах до сих пор. Даже в Ньюкасле не играет.
Даже? У Ньюкасла сейчас лучшая оборона в лиге, а на воротах Поуп, который кучу лет не давал Бернли вылететь и сейчас хорош
+2
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+2
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FanLFC
Ответ Zlatan Ibra
Бедняга. Ювилневерволкеры сломали карьеру своему игроку и продолжают полоскать в этих ваших интернетах до сих пор. Даже в Ньюкасле не играет.
я никогда не винил Кариуса в ошибках, у всех бывает. Но ему шансы и в предсезонке давали, пока не купили Алиссона. Он и там ошибался. То же самое в Бешикташе и Унионе. Он просто не потянул. Хоть и был хорош в некоторых матчах и когда ловил кураж невозможно было остановить. Но это было редко.
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Roman_ello
Тоже не понимаю, зачем так ноги были вытирать об игрока показательно
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-2
-2
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Zlatan Ibra
Бедняга. Ювилневерволкеры сломали карьеру своему игроку и продолжают полоскать в этих ваших интернетах до сих пор. Даже в Ньюкасле не играет.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Эх, Бенз и Бейл закончили карьеру парня
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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