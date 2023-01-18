Кариус продлил контракт с «Ньюкаслом» до конца сезона. У него 0 матчей за клуб
Лорис Кариус продлил контракт с «Ньюкаслом».
29-летний голкипер покинул «Ливерпуль» в июне 2022 года, а в сентябре заключил с «Ньюкаслом» краткосрочный контракт до января 2023-го. Новое соглашение действует до конца текущего сезона.
В этом сезоне Кариус не провел ни одного матча. Его подробную статистику можно найти здесь.
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