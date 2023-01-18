Кариус продлил контракт с «Ньюкаслом» до конца сезона. У него 0 матчей за клуб

Лорис Кариус продлил контракт с « ».

29-летний голкипер покинул «Ливерпуль» в июне 2022 года, а в сентябре заключил с «Ньюкаслом» краткосрочный контракт до января 2023-го. Новое соглашение действует до конца текущего сезона.

В этом сезоне Кариус не провел ни одного матча. Его подробную статистику можно найти здесь.

Лорис Кариус: «У меня нет вражды с Клоппом, но тяжело было оставаться в «Ливерпуле», зная, что не получу шанса»