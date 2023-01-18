Кузяев о сборной России: «Расстраивает, что матчи только неофициальные, которые ни к чему не ведут. Окажемся без Евро-2024, ЧМ-2026 под вопросом»

Хавбек Далер Кузяев огорчен тем, что сборная России не может проводить официальные матчи.

– В сборной вы бывали капитаном, как, кстати, и многие другие игроки. Вам объясняли, почему такая «ротация»?

– Признаюсь, мне очень понравилось быть капитаном. Ну а почему они менялись в сборной – как сказал Валерий Георгиевич Карпин, у нас все в команде капитаны, все должны быть лидерами и поровну делить ответственность.

– У сборной сейчас непростой период. Как оцените тот факт, что, с одной стороны, команда играет с не самыми сильными соперниками, с другой – в принципе играет?

– Расстраивает не тот факт, что соперники другого уровня, а что матчи только неофициальные, которые ни к чему нас не ведут.

Сейчас вот окажемся без чемпионата Европы. Следующий чемпионат мира под вопросом.

А на уровень соперников я не жалуюсь. Это были очень достойные команды. С Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией – с ними было непросто. Плюс надо учитывать, что у нас сейчас много молодежи, которая впервые вызывалась в сборную России, – сказал футболист « ».

Россия может провести 5 товарищеских матчей в 2023-м. Первый – в марте