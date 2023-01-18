Кузяев о сборной России: «Расстраивает, что матчи только неофициальные, которые ни к чему не ведут. Окажемся без Евро-2024, ЧМ-2026 под вопросом»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин ЧМ-2026 Далер Кузяев Матч ТВ Евро-2024 Футбол

Хавбек Далер Кузяев огорчен тем, что сборная России не может проводить официальные матчи.

– В сборной вы бывали капитаном, как, кстати, и многие другие игроки. Вам объясняли, почему такая «ротация»?

– Признаюсь, мне очень понравилось быть капитаном. Ну а почему они менялись в сборной – как сказал Валерий Георгиевич Карпин, у нас все в команде капитаны, все должны быть лидерами и поровну делить ответственность.

– У сборной сейчас непростой период. Как оцените тот факт, что, с одной стороны, команда играет с не самыми сильными соперниками, с другой – в принципе играет?

– Расстраивает не тот факт, что соперники другого уровня, а что матчи только неофициальные, которые ни к чему нас не ведут.

Сейчас вот окажемся без чемпионата Европы. Следующий чемпионат мира под вопросом.

А на уровень соперников я не жалуюсь. Это были очень достойные команды. С Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией – с ними было непросто. Плюс надо учитывать, что у нас сейчас много молодежи, которая впервые вызывалась в сборную России, – сказал футболист «Зенита».

Россия может провести 5 товарищеских матчей в 2023-м. Первый – в марте

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad Emelin
Ответ форест
Они на Спортсе не зарегистрированы. Ты,например,как выражаешь своё мнение,кроме как тут в комментариях?
ты даже на спортсе своё мнение высказать не можешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
В Питере Пять
Ответ форест
Они на Спортсе не зарегистрированы. Ты,например,как выражаешь своё мнение,кроме как тут в комментариях?
У них регулярные интервью, популярные аккаунты в социальных сетях. Что-то все равно 99% молчат. Российский футбол сильно страдает, а сами футболисты молчат.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Далера с прошедшим(15.01.) прибавил в этом сезоне.А так как играет сборная,так лучше не выходить на поле.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Катя СПб
Ответ форест
Они на Спортсе не зарегистрированы. Ты,например,как выражаешь своё мнение,кроме как тут в комментариях?
На кухне
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
Так выскажись в прессе.... а то все всех устраивает
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
форест
Ответ Vlad Emelin
А что случилось? Что-то все из футболистов об этом умалчивает.
Они на Спортсе не зарегистрированы.
Ты,например,как выражаешь своё мнение,кроме как тут в комментариях?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad Emelin
А что случилось? Что-то все из футболистов об этом умалчивает.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий