«Арсенал» может закрыть сделку по Троссарду в ближайшие часы. Вингер подпишет долгосрочный контракт
Леандро Троссард крайне близок к переходу в «Арсенал» из «Брайтона».
Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб готов закрыть сделку уже в ближайшие часы. Переговоры о переходе вингера продвигаются очень быстро – они находятся уже на очень продвинутой стадии.
«Арсенал» достиг полной договоренности с Троссардом об условиях личного контракта. С игроком подпишут долгосрочное соглашение.
Ранее стало известно, что бельгиец может уйти из «Брайтона» из-за конфликта с тренером Роберто Де Дзерби.
Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 7 голов – это лучший результат в команде. Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.
Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается
Не замена и не подмена вингерам точно, но подмена Исусу и Эдегору - наверняка.
В любом случае игроков даже такого уровня в Арсенале на лавке нет
Кэф у буков на переход Троссарда
Leandro Trossard’s transfer odds last week:
6/4 - Tottenham
20/1 - Arsenal
Leandro Trossard’s transfer odds today
Arsenal - 1/20
Tottenham - 16/1