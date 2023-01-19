«Арсенал» может закрыть сделку по Троссарду в ближайшие часы. Вингер подпишет долгосрочный контракт

крайне близок к переходу в « » из « ».

Как пишет журналист , лондонский клуб готов закрыть сделку уже в ближайшие часы. Переговоры о переходе вингера продвигаются очень быстро – они находятся уже на очень продвинутой стадии.

«Арсенал» достиг полной договоренности с Троссардом об условиях личного контракта. С игроком подпишут долгосрочное соглашение.

Ранее стало известно, что бельгиец может уйти из «Брайтона» из-за конфликта с тренером Роберто Де Дзерби.

Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в и забил 7 голов – это лучший результат в команде. Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается