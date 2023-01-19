«Арсенал» может закрыть сделку по Троссарду в ближайшие часы. Вингер подпишет долгосрочный контракт

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Леандро Троссард Фабрицио Романо Футбол

Леандро Троссард крайне близок к переходу в «Арсенал» из «Брайтона».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб готов закрыть сделку уже в ближайшие часы. Переговоры о переходе вингера продвигаются очень быстро – они находятся уже на очень продвинутой стадии.

«Арсенал» достиг полной договоренности с Троссардом об условиях личного контракта. С игроком подпишут долгосрочное соглашение.

Ранее стало известно, что бельгиец может уйти из «Брайтона» из-за конфликта с тренером Роберто Де Дзерби.

Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 7 голов – это лучший результат в команде. Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается

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47 комментариев

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fan brightona
Ответ Stewart Downing
помогли ослабить Брайтон что бы Ливерпулю было полегче. #respect
Троссар в Брайтоне не нужен.скандалит,проиграл конкуренцию и слева(митома) и в центре атаки(фергюсон).Так что это чистый актив за счёт которого можно усилиться зимой
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очумелый
Позвоните этому Бейли,вдруг они не в курсе.А то как то неприлично 😭😭😭
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aseke
Ответ AMORR 987
В смысле? Чем повезло, это один из лучших вингеров мира, это Челси повезло его купить.
За 100 лямов и еще неизвестно, заиграет ли в АПЛ? А тут гарантия и значительно дешевле.
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игорь Ермаков
Ответ AMORR 987
В смысле? Чем повезло, это один из лучших вингеров мира, это Челси повезло его купить.
Один из лучших вингеров Мира, ого😳
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игорь Ермаков
Конечно хотелось бы Леау или Диаби, ну так тоже неплохо, чем платить столько денег за Мудрика или Рафинью..
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AMORR 987
Ответ aseke
Хорошее подписание. Повезло канонирам, что с Мудриком не вышло.
В смысле? Чем повезло, это один из лучших вингеров мира, это Челси повезло его купить.
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DolJun
Ответ Falsegoalkeeper
Середняк мешок готов заплатить 100 млн за игрока с 6 матчами в ЛЧ, а топовая команда нет
а топовой команды в разговоре нет) так будет правильно)
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ta-tosha
Усиление основы - нет, усиление ротации - да, и наверное качественное. Может играть как в центре, так и с фланга, но в схеме и манере отличной от той, в которой играет Арсенал. Поэтому и наверное.
Не замена и не подмена вингерам точно, но подмена Исусу и Эдегору - наверняка.
В любом случае игроков даже такого уровня в Арсенале на лавке нет
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Falsegoalkeeper
Ответ DolJun
середняк не смог себе позволить мудрика, а топ смог) скорее так)
Середняк мешок готов заплатить 100 млн за игрока с 6 матчами в ЛЧ, а топовая команда нет
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DominatorDinamit
У вас ошибка в заголовке не вингер, а Арсен Венгер. Понимаю прикол дурацкий, но не удержался.
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Heisenberg
Ответ Stewart Downing
помогли ослабить Брайтон что бы Ливерпулю было полегче. #respect
Так Брайтон и без него Ливер уделал.
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DolJun
Ответ Falsegoalkeeper
Мудрик в середняк перешел, а Троссард в лидера АПЛ
середняк не смог себе позволить мудрика, а топ смог) скорее так)
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aseke
Хорошее подписание. Повезло канонирам, что с Мудриком не вышло.
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Falsegoalkeeper
Ответ DolJun
мудрик для бедных подъехал)
Мудрик в середняк перешел, а Троссард в лидера АПЛ
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Alex Legend
Будет отличный трансфер за небольшие деньги
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кроссовер Айверсона
Судя по всему в ближайшие часы обьявят
Кэф у буков на переход Троссарда

Leandro Trossard’s transfer odds last week:

6/4 - Tottenham
20/1 - Arsenal

Leandro Trossard’s transfer odds today

Arsenal - 1/20
Tottenham - 16/1
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toxasel
Для глубины состава хороший вариант, играет качественно на нескольких позициях в атаке.
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Snark
Ответ АРТУР АЛИЕВ
быстро прочитал новость, показалось, что написано - "Венгер подпишет долгосрочный контракт")
принял коньяку, потом валокордина, перечитал — а, не, всё норм
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Quintin07
Ответ We are Arsenal
Хотелось бы , конечно, покруче усиление, но из-за мешка Челси теперь до 80-100 млн хорошего игрока не взять. Нам бы напа , Джонатана Дэвида, например.
отличный игрок, который сможет помочь в матчах. плюс не будет мешать прогрессу Мартинелли, адаптирован к АПЛ, вполне себе хороший трансфер за разумные деньги.
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DolJun
мудрик для бедных подъехал)
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Александр Елисеенко
Как долго я ждал возвращения Арсена Вингера! Ура!
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кроссовер Айверсона
Ответ Nocturnal
Ему уже 28, пара лет и спад, а денег Брайтон тоже нормально потребует
У него полгода по контракту осталось вроде, плюс конфликт с тренером, Брайтону бы хоть что-то выжать тут, не говоря уже о требованиях
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кроссовер Айверсона
Ответ Кенигсбергер
Тюрама можно взять за мешок картошки, он может играть и ЦФ, и вингера, но парадоксально именно Арсенал, которому нужно усиление на обе позиции, проявляет нулевой интерес.
Уже стало понятно что Артета точно не ищет ЦФ, Жезус через 2 месяца вернется, + может на Балогуна есть какие-то планы. А как вингер Тюрам что-то так себе идея
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Собака хаски в маске
это оч крутой трансфер.Главное чтоб не по схеме Санчесов и Озилов,когда на новенького сезон другой отыгрывает хорошо а дальше сдувается
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Акира_1
Ответ Nocturnal
Ему уже 28, пара лет и спад, а денег Брайтон тоже нормально потребует
Мудрик за такие деньги такой же риск , к тому же без опыта в Англии. Троссард же сам хочет уйти и не играет последнее время, поэтому сумма там будет меньше рыночной.
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