«Арсенал» готов заплатить около 23 млн евро за Троссарда. Оценка «Брайтона» ближе к 30 млн

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Леандро Троссард деньги Футбол

«Арсенал» и «Брайтон» ведут переговоры о трансфере Леандро Троссарда.

По данным журналиста Daily Mail Сами Мокбела, лондонский клуб готов заплатить около 20 млн фунтов (почти 23 млн евро) за игрока. Оценка «Брайтона» ближе к 26 млн фунтов (около 30 млн евро).

Пока клубы расходятся в оценке 28-летнего вингера, однако, учитывая стартовые позиции, не исключено, что они придут к компромиссу.

Сообщалось, что сделка может быть закрыта в ближайшие часы. «Арсенал» уже договорился с Троссардом – в случае перехода он подпишет долгосрочный контракт с клубом.

Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 7 голов – это лучший результат в команде. Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается

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24 комментария

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хэйтер депутата Т
Ответ 6rpvsqvwtj
У них опция продления на год ,так что по факту у него полтора года по контракту
опция продления активируется в конце сезона. Учитывая кардинальные разногласия с тренером, о которых знают все, вы правда думает что эта «опция» играет роль?
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Артемий Дмитриев
Ответ хэйтер депутата Т
Учитывая оставшиеся полгода по контракту и разногласия с тренером, предложение канониров выглядит более реальной ценой
Там полтора года контракта, 30 за чувака, который летом станет свободным агентом выведен из состава вряд ли бы просили
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sinkindragon@gmail.com
Ответ хэйтер депутата Т
Учитывая оставшиеся полгода по контракту и разногласия с тренером, предложение канониров выглядит более реальной ценой
то то же , ведь Ливерпуль с Баварией купили у друг друга более высокого класса игроков за 30 млн с годом оставшимся по контракту
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Wekil Halylow
Ответ хэйтер депутата Т
Учитывая оставшиеся полгода по контракту и разногласия с тренером, предложение канониров выглядит более реальной ценой
У него есть +1год по контракту
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Mario14
Надо брать! Игрок показал себя в АПЛ, это всяко лучше чем брать Мудрика в мешке, не говоря уже о цене...
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Уэмбли Стедиум
Троссард по цене распродаж
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Lidin_papa
Ответ кроссовер Айверсона
В целом если Арсенал в итоге по цене одного Мудрика в итоге заберет Троссарда и Тилеманса и даже сдача останется, это win я считаю
Я бы к Грею из Эвертона присмотрелся. Недооцененный игрок. Тилеманс, имхо, "слабохарактерный"(с)Дж. удачи
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-1
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Дмитрий Колышкин
Хорошее приобретение, главное чтобы с дисциплиной проблем не было потом
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Южанин78
Будет супер приобретение и он подходит Арсеналу, ещё бы кого нибудь в центр на подмену Парти, было бы здорово.
+1
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Патрик Бэйтмен
Нравится активность «Арсенала» на рынке. Главное чтоб результат был.
P.S. И чтоб Боули где-нибудь в этот момент отдыхал)
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кроссовер Айверсона
Ответ Cruel Snake
Сейчас появится «Челси» и даст 40!
И контракт на 10 лет)
+9
-1
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Sevuska
Какие-то « копейки « на фоне денег за Мудрича 😎
+2
-1
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DolJun
мудрик для бедных оказался не такой уж дешевый) возможно стоило эти копейки кинуть за рафинью, там будут рады любым деньгам на усиление))
0
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6rpvsqvwtj
Ответ хэйтер депутата Т
Учитывая оставшиеся полгода по контракту и разногласия с тренером, предложение канониров выглядит более реальной ценой
У них опция продления на год ,так что по факту у него полтора года по контракту
+4
0
+4
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Гусейн Магомедрасулов
Оценка Челси ближе к 50
+5
-2
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6rpvsqvwtj
На 25 сойдутся
0
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Jeicob Harlon
Болею за ливерпуль,но пусть в этом сезоне чемпионом станет арсенал!!,они заслужили,просто молодцы
+2
0
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Артём Гармаев
Ответ Cruel Snake
Сейчас появится «Челси» и даст 40!
Скорее за 140
+43
-3
+40
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кроссовер Айверсона
В целом если Арсенал в итоге по цене одного Мудрика в итоге заберет Троссарда и Тилеманса и даже сдача останется, это win я считаю
+12
-1
+11
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Фанат спорта01
Ответ хэйтер депутата Т
Учитывая оставшиеся полгода по контракту и разногласия с тренером, предложение канониров выглядит более реальной ценой
У него 1,5года по контракту.
+12
-2
+10
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Alex Legend
Просто идеально. Для Арсенала то что нужно.
+3
0
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Фанат спорта01
Ну сойдутся на 25 скорее всего.
+3
-1
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хэйтер депутата Т
Учитывая оставшиеся полгода по контракту и разногласия с тренером, предложение канониров выглядит более реальной ценой
+27
-5
+22
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Cruel Snake
Сейчас появится «Челси» и даст 40!
+36
-3
+33
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