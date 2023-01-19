«Арсенал» готов заплатить около 23 млн евро за Троссарда. Оценка «Брайтона» ближе к 30 млн

« » и «Брайтон» ведут переговоры о трансфере .

По данным журналиста Daily Mail Сами Мокбела, лондонский клуб готов заплатить около 20 млн фунтов (почти 23 млн евро) за игрока. Оценка «Брайтона» ближе к 26 млн фунтов (около 30 млн евро).

Пока клубы расходятся в оценке 28-летнего вингера, однако, учитывая стартовые позиции, не исключено, что они придут к компромиссу.

Сообщалось, что сделка может быть закрыта в ближайшие часы. «Арсенал» уже договорился с Троссардом – в случае перехода он подпишет долгосрочный контракт с клубом.

Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в и забил 7 голов – это лучший результат в команде. Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

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