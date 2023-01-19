«Арсенал» согласовал контракт с Троссардом. Переговоры с «Брайтоном» – на продвинутой стадии
«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Брайтона» Леандро Троссарда.
По данным журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб вступил в переговоры с «Брайтоном» о трансфере 28-летнего игрока – они уже находятся на продвинутой стадии. «Арсенал» уже подготовил официальное предложение о трансфере хавбека.
Условия личного контракта с Троссардом уже согласованы. Переговоры продолжаются, стороны хотят закрыть сделку в скором времени.
Ранее стало известно, что бельгиец может уйти из «Брайтона» из-за конфликта с тренером Роберто Де Дзерби.
Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 7 голов – это лучший результат в команде. Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.
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Если контракт заканчивается летом, можно купить за 10-15 млн.
А те кто уже сверкают? Куда деть Мартинели, Жезуса,Сака,Нельсон,Нкетия?
Продать кого то? Или на лавку?