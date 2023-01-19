«Арсенал» согласовал контракт с Троссардом. Переговоры с «Брайтоном» – на продвинутой стадии

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Роберто Де Дзерби Брайтон Леандро Троссард Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Брайтона» Леандро Троссарда.

По данным журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб вступил в переговоры с «Брайтоном» о трансфере 28-летнего игрока – они уже находятся на продвинутой стадии. «Арсенал» уже подготовил официальное предложение о трансфере хавбека.

Условия личного контракта с Троссардом уже согласованы. Переговоры продолжаются, стороны хотят закрыть сделку в скором времени.

Ранее стало известно, что бельгиец может уйти из «Брайтона» из-за конфликта с тренером Роберто Де Дзерби.

Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 7 голов – это лучший результат в команде. Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается

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40 комментариев

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Фед
Ответ We are Arsenal
А сколько он стоит? Не нашел инфы по сумме трансфера.
Говорят около 20млн
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Александр Мельников
Ответ Автомобилист-Екб
Троссард, надеюсь, ты с понимаем относишься к своей роли лавочника, хотя Мартинелли можешь и сместить при желании. Не выделывайся и тащи
Он сможет!
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AurelioDeLaurentis
Хави че спишь? Надо срочно перехватить у Арсенала.
Если контракт заканчивается летом, можно купить за 10-15 млн.
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Александр Мельников
Ответ Пепси пеналдувич
Ну допустим. А те кто уже сверкают? Куда деть Мартинели, Жезуса,Сака,Нельсон,Нкетия? Продать кого то? Или на лавку?
Мартенели и Сака вингеры а Нкетия и Жезус центральные, Нельсон честно вообще первый раз слышу о нем) без обид ) у Габи по-моему травма ) бразильцы вообще от настроения играют) жаль что Миша в арсенал не перешёл)
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Eden Hazard
Ответ carlitosway
какие еще 70🤡 пол года по контракту плюс из за конфликта с тренером, клуб встал на сторону тренера и сами уже хотят продать его так что максимум 15млн
Тогда я его с кем то спутал. Не с Кайседо, если что. Виноват. Тогда конечно до 20 будет
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We are Arsenal
Ответ 6rpvsqvwtj
Шикарно ,цена-качество-опыт
А сколько он стоит? Не нашел инфы по сумме трансфера.
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Александр Мельников
Ответ Пепси пеналдувич
Ну допустим. А те кто уже сверкают? Куда деть Мартинели, Жезуса,Сака,Нельсон,Нкетия? Продать кого то? Или на лавку?
А конкуренция всегда полезна)
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Fuck Yu
Пусть этот трансфер будет удачным, а кое-чей - полным провалом.
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carlitosway
Ответ Eden Hazard
До 20?) шутишь?) 50 минимум там будет. В декабре о 70 Брайтон говорил, а ты до 20 хочешь)
какие еще 70🤡 пол года по контракту плюс из за конфликта с тренером, клуб встал на сторону тренера и сами уже хотят продать его так что максимум 15млн
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Инженер Управляющий
Ответ azat_cao
Зачем ты писал так? Я пытался найти рифму(((
Это хокку))
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Denis Spiridenock
Ответ Eden Hazard
До 20?) шутишь?) 50 минимум там будет. В декабре о 70 Брайтон говорил, а ты до 20 хочешь)
А ничего что он летом свободным агентом станет и продлеваться он явно не будет, так как там явный конфликт с тренером
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Александр Мельников
Ответ Пепси пеналдувич
Ну допустим. А те кто уже сверкают? Куда деть Мартинели, Жезуса,Сака,Нельсон,Нкетия? Продать кого то? Или на лавку?
Сезон большой 50 60 игр за год! Всем найдут применения)
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spaispower
Ответ Пепси пеналдувич
Ну допустим. А те кто уже сверкают? Куда деть Мартинели, Жезуса,Сака,Нельсон,Нкетия? Продать кого то? Или на лавку?
Нкетия и так лавочник, Нельсон сдулся + хрустальный
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Гений с лысиной
Даже лучше сделка, чем Мудрик, Троссард всяко дешевле и адаптирован к лиге
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Александр Мельников
Нет дело в тренере! Чувак 3 года играл слово не сказал) пришел чубатый и заставил горилку пить и салом закусывать)
и печь углем растапливать?)
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Eden Hazard
Ответ Denis Spiridenock
Если будет покупка до 20 млн, то просто топ окажется и о Мудрике забудем через секунду
До 20?) шутишь?) 50 минимум там будет. В декабре о 70 Брайтон говорил, а ты до 20 хочешь)
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-4
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Александр Мельников
Ответ АРТУР АЛИЕВ
игрок качественный, только, как я понимаю, характер не подарок
Нет дело в тренере! Чувак 3 года играл слово не сказал) пришел чубатый и заставил горилку пить и салом закусывать)
+2
-4
-2
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Автомобилист-Екб
Троссард, надеюсь, ты с понимаем относишься к своей роли лавочника, хотя Мартинелли можешь и сместить при желании. Не выделывайся и тащи
0
0
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Roman
Так поздравим же Троссарда с переходом в Челси! Брайтон получит 70 млн евро
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Reservoir Cat
Игрок подкупает своей универсальностью, конечно, для короткой скамейки это то что нужно. Смущает только что он конфликтует с тренером в Брайтоне. Артета быстро, решительно выкинул на мороз всех кто портил атмосферу в Арсенале, и именно рабочая спортивная дисциплина стала залогом успеха. Это тонкая материя, один токсичный игрок может обрушить все что выстраивалось годами. Тут нужно 10 раз подумать.
+1
0
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Александр Мельников
Ответ corazón blanco
Вы так пишите, как будто ему 35 лет. Сейчас век футболиста при правильном отношении к делу длится дольше, чем в 70-х, 80-х, медицина, питание, более профессиональные тренерские методики, все это не стоит на месте. На несколько лет качественно закрыть позицию или же быть подменой - это уже прекрасно.
Дефо по моему до сих пор играет а он старше Павлюченко)
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azat_cao
Ответ Доминатор3000
Как сменщик Сака/Мартинелли сойдёт. Раз уж с Мудриком так вышло. Но хотелось бы знаковой покупки. В центр поля например.
Зачем ты писал так? Я пытался найти рифму(((
+9
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Пепси пеналдувич
Ответ Александр Мельников
А может как Хвича сверкнул бы)
Ну допустим.
А те кто уже сверкают? Куда деть Мартинели, Жезуса,Сака,Нельсон,Нкетия?
Продать кого то? Или на лавку?
+2
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corazón blanco
Ответ frimpong
Жаль лет 28 ему
Вы так пишите, как будто ему 35 лет. Сейчас век футболиста при правильном отношении к делу длится дольше, чем в 70-х, 80-х, медицина, питание, более профессиональные тренерские методики, все это не стоит на месте. На несколько лет качественно закрыть позицию или же быть подменой - это уже прекрасно.
+5
-1
+4
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Anuar Bukurov
Нападающим будет пока Жезус в лазарете
0
0
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