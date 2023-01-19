«Арсенал» согласовал контракт с Троссардом. Переговоры с «Брайтоном» – на продвинутой стадии

« » намерен подписать полузащитника «Брайтона» .

По данным журналиста , лондонский клуб вступил в переговоры с «Брайтоном» о трансфере 28-летнего игрока – они уже находятся на продвинутой стадии. «Арсенал» уже подготовил официальное предложение о трансфере хавбека.

Условия личного контракта с Троссардом уже согласованы. Переговоры продолжаются, стороны хотят закрыть сделку в скором времени.

Ранее стало известно, что бельгиец может уйти из «Брайтона» из-за конфликта с тренером .

Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в и забил 7 голов – это лучший результат в команде. Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается