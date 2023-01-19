Лингард согласен с Роналду, что в «МЮ» устарела инфраструктура: «Бассейн, джакузи и сауна есть, но они должны быть современнее. Хочется лучшего из лучшего»
Джесси Лингард согласен с Криштиану Роналду, что многое в «Манчестер Юнайтед» устарело.
Напомним, в ноябре португалец сказал: «Джакузи, бассейн, тренажерный зал, повара – все замерло во времени. Мы видим многое из того, что я привык видеть в 23».
«Да, [он прав], а он покинул команду [в первый раз] много лет назад! Нам хочется самого лучшего, тем более что «Юнайтед» – один из крупнейших клубов в мире. Хочется лучшего из лучшего.
Конечно, ты хочешь лучшую еду, ты хочешь бассейн, джакузи и сауну, которые, конечно, есть, но которые должны быть немного более современными.
Нужно модернизироваться, потому что ты видишь городские объекты и думаешь: «Надо идти в ногу со временем, немного наверстать упущенное!»
Потому что на данный момент они [«Юнайтед»] сильно отстают», – сказал игрок «Ноттингем Форест» в подкасте Diary of CEO.
Роналду об инфраструктуре «МЮ»: «Джакузи, бассейн, тренажерный зал, повара – все замерло во времени. Мы видим многое из того, что я привык видеть в 23»
Роналду про инфраструктуру: «МЮ» отстает от «Реала» и «Ювентуса», за 13 лет в клубе ничего не изменилось. Это неприятный сюрприз»
Думаю, во времена сафа все было на уровне лучших в мире, сейчас увы и ах)
Это знаешь, как спрашивать, а зачем все эти реалы затевают реконструкции стадионов? Вроде и щас сидеть смотреть матч можно
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