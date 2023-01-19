Лингард согласен с Роналду, что в «МЮ» устарела инфраструктура: «Бассейн, джакузи и сауна есть, но они должны быть современнее. Хочется лучшего из лучшего»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Ноттингем Форест высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джесси Лингард Футбол

Джесси Лингард согласен с Криштиану Роналду, что многое в «Манчестер Юнайтед» устарело.

Напомним, в ноябре португалец сказал: «Джакузи, бассейн, тренажерный зал, повара – все замерло во времени. Мы видим многое из того, что я привык видеть в 23».

«Да, [он прав], а он покинул команду [в первый раз] много лет назад! Нам хочется самого лучшего, тем более что «Юнайтед» – один из крупнейших клубов в мире. Хочется лучшего из лучшего.

Конечно, ты хочешь лучшую еду, ты хочешь бассейн, джакузи и сауну, которые, конечно, есть, но которые должны быть немного более современными.

Нужно модернизироваться, потому что ты видишь городские объекты и думаешь: «Надо идти в ногу со временем, немного наверстать упущенное!»

Потому что на данный момент они [«Юнайтед»] сильно отстают», – сказал игрок «Ноттингем Форест» в подкасте Diary of CEO.

Роналду об инфраструктуре «МЮ»: «Джакузи, бассейн, тренажерный зал, повара – все замерло во времени. Мы видим многое из того, что я привык видеть в 23»

Роналду про инфраструктуру: «МЮ» отстает от «Реала» и «Ювентуса», за 13 лет в клубе ничего не изменилось. Это неприятный сюрприз»

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49 комментариев

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**Iscander**
Ответ zer
с этим я и не спорю, но считаю, что инфраструктура у такого великого клуба как МЮ должна быть на самом высоком уровне
Пусть выиграют чего нибудь сначала, а то джакузи им не такая.
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красная_карточка
дьявольский бассейн - это треш
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**Iscander**
Ответ #SharkTeam
Да нет проблемы, пусть скатываются по всем фронтам. Думаю, во времена сафа все было на уровне лучших в мире, сейчас увы и ах) Это знаешь, как спрашивать, а зачем все эти реалы затевают реконструкции стадионов? Вроде и щас сидеть смотреть матч можно
Согласен, можно на табуретке или в шикарном кресле. А у них чего? Один кран с горячей водой на всю команду? Ну бред же. Тем более речь от Лингарда про джакузи))) Аквапарк решили устроить что-ли? Или торгово развлекательный центр?
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Шейх Т. Монтана
Спасибо Глейзерам. База устарела как и сам стадион. Нужно огромное влияние денег. Поэтому и продают.
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dimonivanov
не нужна нам даже ванная джакузи, если есть программа Позвоните Кузе
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Токосо Томимо
Ответ Колено решфорда
Новости о том, что и Каррингтон, и непосредственно Траффорд устарели всплывали задолго до вью Криша и этого высера от Лингза про ютубы. Это абсолютно не делает чести управленцам в МЮ, но Рэшфорду это не помешало выйти на свой лучший уровень с сезона 19/20, Бруну, Каз, Эриксен, Шоу - все почему-то играют. А Джесси провел в МЮ 1,5 хороших сезона, ушел в подвалы АПЛ и ему типа что-то должны.
Опередил. Тоже самое отметил
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#SharkTeam
Ответ **Iscander**
Не понимаю, в чем проблема, после игры ( или тренировки) принять душ и поехать домой? Может по твоему мнению туда воду на коромысле носят? Или выгребная яма, вместо централизованной канализации? Или может ещё воду на костре греть надо?
Да нет проблемы, пусть скатываются по всем фронтам.
Думаю, во времена сафа все было на уровне лучших в мире, сейчас увы и ах)
Это знаешь, как спрашивать, а зачем все эти реалы затевают реконструкции стадионов? Вроде и щас сидеть смотреть матч можно
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Токосо Томимо
То есть Рэшфорду джакузи нормально, а Лингарду нет?
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Мовлди Дагиев
Здорово Лингард подколол Роналду и его болельщиков.
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zer
Ответ **Iscander**
Понятное дело, что прогресс не стоит на месте. И всё же это не главный критерий хорошей игры на поле.
с этим я и не спорю, но считаю, что инфраструктура у такого великого клуба как МЮ должна быть на самом высоком уровне
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DavidRobertJosephBeckham
А ещё на базе должен быть хороший wi-fi, чтобы Лингард мог записывать и оперативно выкладывать свои кривляния в Инстаграмм.
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Тайосич
Теперь-то в НФ у Джесси лучшие джакузи и сауны, ага.
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Вадим Слуцкий
Наконец стало понятно, в чём причина неудач МЮ: в устаревшем джакузи!
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**Iscander**
Ответ #SharkTeam
Они лучше очередному полену миллионы платить будут чем инфру обновят. Такими темпами худшая инфра в лиге будет, не то что среди топов
Не понимаю, в чем проблема, после игры ( или тренировки) принять душ и поехать домой? Может по твоему мнению туда воду на коромысле носят? Или выгребная яма, вместо централизованной канализации? Или может ещё воду на костре греть надо?
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AJIewka Enjoy!
Почему, вспоминая его, у меня сразу возникает картина его кривляний после гола раз в миллион лет?
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#SharkTeam
Ответ Yri Yrov
Вы можете язвить когда даже во снах не сможете увидеть базу Мю и стадион, а тут сразу два человека которые непосредственно связаны с Мю говорят что нужен ген ремонт а то как будто в СССР попал в коммуналку, стоит над этим задуматься
Не удивлюсь, если последний ремонт там был еще когда существовал СССР
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#SharkTeam
Они лучше очередному полену миллионы платить будут чем инфру обновят. Такими темпами худшая инфра в лиге будет, не то что среди топов
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-1
-1
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Колено решфорда
Новости о том, что и Каррингтон, и непосредственно Траффорд устарели всплывали задолго до вью Криша и этого высера от Лингза про ютубы. Это абсолютно не делает чести управленцам в МЮ, но Рэшфорду это не помешало выйти на свой лучший уровень с сезона 19/20, Бруну, Каз, Эриксен, Шоу - все почему-то играют. А Джесси провел в МЮ 1,5 хороших сезона, ушел в подвалы АПЛ и ему типа что-то должны.
+3
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+3
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Yri Yrov
Ответ Alexander Yavriantz
Один уже уехал шикарные сауны и джакузи посещать, почему бы и Джесси не последовать его примеру?)
Вы можете язвить когда даже во снах не сможете увидеть базу Мю и стадион, а тут сразу два человека которые непосредственно связаны с Мю говорят что нужен ген ремонт а то как будто в СССР попал в коммуналку, стоит над этим задуматься
+3
-2
+1
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Эксперт со спортса
И титулов хочется и денег, жаль только играть не хочется)
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<~Inter~>
Ответ muse muse
Ещё один артист, который свою злость о своей несостоятельности как игрока перекладывает на устаревшую инфраструктуру))
Так на самом высоком уровне это тоже будет иметь влияние. Если игроки примерно одного уровня имеют разные возможности для тренировки и восстановления то очевидно, что кто-то будет иметь преимущество
+6
-2
+4
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**Iscander**
Ответ zer
зря на него накинулись в коментах, база у топ-клуба должна быть по самому высшему разряду. для клуба АПЛ это не такие большие деньги в конце то концов
Понятное дело, что прогресс не стоит на месте. И всё же это не главный критерий хорошей игры на поле.
+6
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+6
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JealousNobody
https://youtu.be/euwvbXWvxlk
Все что вам нужно знать об уровне интеллекта этой обезьяны
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zer
зря на него накинулись в коментах, база у топ-клуба должна быть по самому высшему разряду. для клуба АПЛ это не такие большие деньги в конце то концов
+5
-2
+3
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mold-cel
еще немного и футболисты Манчестера захотят условия как в топовых mma клубах.
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