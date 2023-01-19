согласен с , что многое в « » устарело.

Напомним, в ноябре португалец сказал: «Джакузи, бассейн, тренажерный зал, повара – все замерло во времени. Мы видим многое из того, что я привык видеть в 23».

«Да, [он прав], а он покинул команду [в первый раз] много лет назад! Нам хочется самого лучшего, тем более что «Юнайтед» – один из крупнейших клубов в мире. Хочется лучшего из лучшего.

Конечно, ты хочешь лучшую еду, ты хочешь бассейн, джакузи и сауну, которые, конечно, есть, но которые должны быть немного более современными.

Нужно модернизироваться, потому что ты видишь городские объекты и думаешь: «Надо идти в ногу со временем, немного наверстать упущенное!»

Потому что на данный момент они [«Юнайтед»] сильно отстают», – сказал игрок « » в подкасте Diary of CEO.

Роналду об инфраструктуре «МЮ»: «Джакузи, бассейн, тренажерный зал, повара – все замерло во времени. Мы видим многое из того, что я привык видеть в 23»

Роналду про инфраструктуру: «МЮ» отстает от «Реала» и «Ювентуса», за 13 лет в клубе ничего не изменилось. Это неприятный сюрприз»