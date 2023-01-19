Джесси Лингард: «МЮ» так отстает во всем! Посмотрите на инфраструктуру «Ман Сити» и «Тоттенхэма»... Они впереди на много миль»
Джесси Лингард раскритиковал инфраструктуру «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» так сильно отстает во всем! Посмотрите на инфраструктуру «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»... Они впереди на много миль. Даже с точки зрения соцсетей.
Я пришел к ним в 2017 году и предложил делать контент для ютуба – я просто хотел, чтобы клуб шел в ногу со временем, чтобы в «МЮ» появлялись новые вещи. Нужно быть актуальным и оставаться актуальным», – сказал полузащитник «Ноттингем Форест» для подкаста The Diary of a CEO.
Инфраструктура Тоттенхэма впереди нашей на несколько миль...
Он обкуренным это говорил.Мы уничтожили этот Тоттенхэм не оставив ни единого шанса
А вчера вообще сыграли вничью и приняли как поражение,за то какое счастье,что даже задумывались о чемпионстве,в сентябре я этого даже представить не мог!