Джесси Лингард: «МЮ» так отстает во всем! Посмотрите на инфраструктуру «Ман Сити» и «Тоттенхэма»... Они впереди на много миль»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Ноттингем Форест Джесси Лингард Футбол

Джесси Лингард раскритиковал инфраструктуру «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» так сильно отстает во всем! Посмотрите на инфраструктуру «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»... Они впереди на много миль. Даже с точки зрения соцсетей.

Я пришел к ним в 2017 году и предложил делать контент для ютуба – я просто хотел, чтобы клуб шел в ногу со временем, чтобы в «МЮ» появлялись новые вещи. Нужно быть актуальным и оставаться актуальным», – сказал полузащитник «Ноттингем Форест» для подкаста The Diary of a CEO.

39 комментариев

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**Iscander**
Ответ Пирс Морган
Я человек слова, жду воскресенья
С какой из 17-ти комнат, будешь репортаж вести?)
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ман сити фейк
Ответ Лёха Жданчик
Я тебя хочу огорчить....Лингард и Роналду ....это не все игроки которые играли в МЮ
Ди Мария, Санчес, Ибрагимович думаю нет смысла продолжать
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Igor Shalamov
Ответ Armen Aleksanyan
В футбол играть надо, а не Ютуб вести
В чем противоречие? Типо он ведёт Ютуб 8 часов в день. А тренируется полтора часа? Он же не 24 часа это делает
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Maxim Nimes
МЮ должен был начать чистку очень давно и начинать с всяких лингардов. Теперь после потери уйма времени, опомнились
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Пирс Морган
Ответ **Iscander**
Кстати, где комментарии по поводу ничейки с КП без Роналду?
Я человек слова, жду воскресенья
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KING_OF_RUSSIA
Ответ WelcomeBackPURE
Слава Богу, что не запустили это на ютубе. Пришлось бы смотреть на нелепые кривляния черного позера
Тебя бы силой заставили?
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Пирс Морган
Ответ Арман Бижанов
У тебя уже не получится хайпануть на этом. Один человек уже хайпанул, что оказался в Аравийском полуострове
Ну ниже Ноттингем Форест уже в принципе некуда
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Пирс Морган
Ответ red hikkikomori
Лингард так сильно отстаёт во всем, посмотрите на Мбаппе, Холланда.. Они впереди на много миль. Даже с точки зрения соц сетей
Всю свою зарплату тратил бы на Google Ads)
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**Iscander**
Ответ Пирс Морган
Ждем Джесси Лингарда в моей студии
Кстати, где комментарии по поводу ничейки с КП без Роналду?
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Mc′loud
По стопам Рональду пошел. Скоро в Аль Насре окажется.
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Совесть Черданцева
Джессиану Лингарду
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Лёха Жданчик
Ответ ман сити фейк
Не знаю почему но все прошлые игроки МЮ недовольны клубом
Я тебя хочу огорчить....Лингард и Роналду ....это не все игроки которые играли в МЮ
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**Iscander**
Но это не мешало ему получать денюжку, во время пребывания его в клубе.
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Sanya Kruus
Ответ Armen Aleksanyan
В футбол играть надо, а не Ютуб вести
ютуб ведут специальные люди. игроки пусть играют
+2
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Denis Akhmarov
Ответ ман сити фейк
Не знаю почему но все прошлые игроки МЮ недовольны клубом
наверное потому, что если действующий футболист клуба так выскажется, то сразу станет прошлым
+2
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Пирс Морган
Ждем Джесси Лингарда в моей студии
+5
-2
+3
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Stadjer
Ответ ман сити фейк
Второй стадионе Манчестера оказывается
Олд Траффорд всегда первый:) но глупо отрицать, что Эмптихад намного современнее и удобнее (хотя по походу на этихад я сужу по отзывам, сам был только на олд траффорде)
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Alisher Sobirjonov
Эммм 😁🤣
Инфраструктура Тоттенхэма впереди нашей на несколько миль...
Он обкуренным это говорил.Мы уничтожили этот Тоттенхэм не оставив ни единого шанса
А вчера вообще сыграли вничью и приняли как поражение,за то какое счастье,что даже задумывались о чемпионстве,в сентябре я этого даже представить не мог!
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Экспертное мнение
Ты не Кришти чувак, поэтому никто не поддержит и не скажет: "ну а в чем он не прав?" Лицемеры)))
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Фрэнк Канистра
предлагал делать контент для соц.сетей, плясал в раздевалки с погба, веселился сидя на лавке - делал все, кроме того что бы играть в футбол нормально.
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ман сити фейк
Ответ Stadjer
На самом деле, тот факт что Роналду неадекватно себя вел под конец пребывания в МЮ, не должен отвлечь от того, что инфраструктуру действительно надо модернизировать. Даже если взять Олд Траффорд - внутри стадиона (по крайней мере, с точки зрения болельщика) все достаточно печально и депрессивно несмотря на всю его культовость…
Второй стадионе Манчестера оказывается
+1
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0
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red hikkikomori
Лингард так сильно отстаёт во всем, посмотрите на Мбаппе, Холланда.. Они впереди на много миль. Даже с точки зрения соц сетей
+4
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+3
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Stadjer
На самом деле, тот факт что Роналду неадекватно себя вел под конец пребывания в МЮ, не должен отвлечь от того, что инфраструктуру действительно надо модернизировать. Даже если взять Олд Траффорд - внутри стадиона (по крайней мере, с точки зрения болельщика) все достаточно печально и депрессивно несмотря на всю его культовость…
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Sergey Kuznetsov
представитель Роналду в Англии вещает
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ман сити фейк
Не знаю почему но все прошлые игроки МЮ недовольны клубом
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