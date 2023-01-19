Джесси Лингард: «МЮ» так отстает во всем! Посмотрите на инфраструктуру «Ман Сити» и «Тоттенхэма»... Они впереди на много миль»

раскритиковал инфраструктуру « ».

«МЮ» так сильно отстает во всем! Посмотрите на инфраструктуру « » и « »... Они впереди на много миль. Даже с точки зрения соцсетей.

Я пришел к ним в 2017 году и предложил делать контент для ютуба – я просто хотел, чтобы клуб шел в ногу со временем, чтобы в «МЮ» появлялись новые вещи. Нужно быть актуальным и оставаться актуальным», – сказал полузащитник « » для подкаста The Diary of a CEO.