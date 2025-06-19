Эрреру и Фигаля из «Боки» дисквалифицировали на 4 матча за удаления в матче с «Бенфикой» на КЧМ
Двух игроков «Бока Хуниорс» дисквалифицировали на 4 матча за удаления на КЧМ.
«Бока Хуниорс» и «Бенфика» сыграли вничью (2:2) в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.
Главный судья Сесар Артуро Рамос удалил троих футболистов – игроков «Боки» Андера Эрреру (на 45-й минуте за возмущение из-за пенальти) и Хорхе Николаса Фигаля (на 88-й за фол на Флорентину), а также форварда «Бенфики» Андреа Белотти (на 72-й за попадание ногой в голову Айртону Косте).
Игроков «Бока Хуниорс» после этого дисквалифицировали на 4 матча, Белотти – на два. Аргентинский клуб не согласен с санкциями и подал апелляцию.
Судья показал изображение Девы Марии Гваделупской вместе с красной карточкой игроку «Боки» Фигалю в матче КЧМ с «Бенфикой»
Три удаления, пенальти и камбэк с 0:2. Жара в матче «Бенфики» и «Боки»
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Reuters
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