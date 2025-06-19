Капаррос стал первым почетным президентом «Севильи». На счету экс-тренера больше всего официальных матчей и побед во главе клуба

Хоакин Капаррос стал первым почетным президентом «Севильи».

Почетная должность предусматривает представление клуба на различных мероприятиях, а также выполнение функций посла клуба и продвижение его этических принципов.

Экс-тренер провел больше всего официальных матчей во главе клуба (248), в них также было одержано наибольшее количество побед (112).

Капаррос впервые присоединился к клубу летом 2000 года и покинул его в 2005 году. Через 13 лет после своего ухода он вернулся в «Севилью». После окончания сезона-2017/18 было объявлено о смене его роли в руководстве, тогда он стал спортивным директором. Однако в 2019 году специалист вернулся на пост главного тренера, проработав на нем год. В сезоне-2024/25 он вновь возглавлял клуб, в очередной раз обеспечив ему место в Лиге Европы.

На этой неделе стало известно, что Матиас Альмейда сменил Каппароса на посту главного тренера «Севильи».