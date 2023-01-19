Михаил Кержаков: «Пригласил Лещенко брату на 35-летие. Он думал – выйдет юморист или двойник, а тут живой Лев Валерьянович»

рассказал о необычном подарке старшему брату .

«Брату на 35-летие пригласил Льва Лещенко. Мне помогали еще два товарища.

Брат сказал, что не ожидал такого, думал, что может какой-нибудь юморист выйдет или двойник. А тут – живой Лев Валерьянович», – сказал вратарь « » и сборной России.