Михаил Кержаков: «Пригласил Лещенко брату на 35-летие. Он думал – выйдет юморист или двойник, а тут живой Лев Валерьянович»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Александр Кержаков Сборная России по футболу Лев Лещенко музыка Футбол

Михаил Кержаков рассказал о необычном подарке старшему брату Александру.

«Брату на 35-летие пригласил Льва Лещенко. Мне помогали еще два товарища.

Брат сказал, что не ожидал такого, думал, что может какой-нибудь юморист выйдет или двойник. А тут – живой Лев Валерьянович», – сказал вратарь «Зенита» и сборной России.

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18 комментариев

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Мансур Абдрахимов
Норм подарок
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Metalloid
Лещенко без Винокура-деньги на ветер.
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Сергей Орлов
Да ладно вам, Лещенко обалденный мужик)
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paratruper17
Заслужил "величие")))
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Jeicob Harlon
Ответ savik-A.M.
Приглашение на день рождение 35-ти летнего парня , 75-ти летнего Лещенко лично мне выглядит странным )
Певцы сами выбрали такую профессию,б####ую
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Ксяоми Ноутов
Нужно было гену орлова звать, взял бы меньше, но зато комплиментами бы завалил.
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Sevuska
Кстати скоро одна важная песня Льва Валерьяновича будет снова кстати .
« День Победы «
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OldRedWhite
Ответ savik-A.M.
Приглашение на день рождение 35-ти летнего парня , 75-ти летнего Лещенко лично мне выглядит странным )
Ладно хоть не Кобзона …
А вообще-то он ненормальный или что-то употребляет ?
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Sevuska
Хитом вечеринки была песня « Команда молодости нашей « 👍
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Ковид 07.10.52
А на Собчаку денег не хватило....
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Valeriy50
Видимо заслуженному певцу не очень то на Российскую пенсию живется, коль повелся на деньги быть "сюрпризом" у футболиста. с др. стороны думаю Кержу и правда было приятно Льва Валерьяныча у себя лицезреть.
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иван кочубей
ужас
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Матвей Суицидин
Чисто по приколу Лещенко позвали. И еще небось ржали пока он пел. Неумно.
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Юрий Кечко
Ответ Spaten
Из полей доносится: налей!
Из полей доносится забей !

Др Кержакова же)))
+8
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savik-A.M.
Приглашение на день рождение 35-ти летнего парня , 75-ти летнего Лещенко лично мне выглядит странным )
+37
-4
+33
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Spaten
Из полей доносится: налей!
+15
-1
+14
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TaR
У молодежи денег много или у старичка стало мало
+12
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SWS
Неприятный подарок
+4
-4
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