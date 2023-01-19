Михаил Кержаков о самой необдуманной трате: «Мотоцикл Suzuki купил с премии в 19 лет. Я не умел ездить, чуть не ушатался и продал в два раза дешевле»

рассказал о самой необдуманной трате и экстремальном поступке.

«Я купил спортивный мотоцикл с премии в 19 лет. Попал в основной состав, дали премию – купил. Родители об этом не знают до сих пор. Если посмотрят это видео – узнают.

Причем я не умел на нем ездить. Это был Suzuki Bandit 400. Проехался, чуть не ушатался, решил продать. Продал в итоге в два раза дешевле.

Недавно в Турции прокатился на американских горках. Половину поездки вообще не помню. Кажется, что даже сознание там потерял.

Я очень боюсь аттракционов. Практически никогда на них не катаюсь, но тут взяли «на слабо», и я пошел», – сказал вратарь « » и сборной России.