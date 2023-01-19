Михаил Кержаков о самой необдуманной трате: «Мотоцикл Suzuki купил с премии в 19 лет. Я не умел ездить, чуть не ушатался и продал в два раза дешевле»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Сборная России по футболу экстрим Футбол

Михаил Кержаков рассказал о самой необдуманной трате и экстремальном поступке.

«Я купил спортивный мотоцикл с премии в 19 лет. Попал в основной состав, дали премию – купил. Родители об этом не знают до сих пор. Если посмотрят это видео – узнают.

Причем я не умел на нем ездить. Это был Suzuki Bandit 400. Проехался, чуть не ушатался, решил продать. Продал в итоге в два раза дешевле.

Недавно в Турции прокатился на американских горках. Половину поездки вообще не помню. Кажется, что даже сознание там потерял.

Я очень боюсь аттракционов. Практически никогда на них не катаюсь, но тут взяли «на слабо», и я пошел», – сказал вратарь «Зенита» и сборной России.

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6 комментариев

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Ar41
Ответ Назар Игорь
Ну это скромно, в районе до 1 млн. ₽. Соболев покруче, сразу авто за 5 млн. ₽ хватанул.
А что тут такого? Я знал парнишку, который в комнате в коммуналке жил, но зато мерс Цшку себе взял) правда со временем он поумнел, но детские фантазии в молодом возрасте это нормально. И футболисты не исключение)
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savik-A.M.
Ответ Назар Игорь
Ну это скромно, в районе до 1 млн. ₽. Соболев покруче, сразу авто за 5 млн. ₽ хватанул.
Соболев в 19 лет перешёл из молодежного Барнаула в Томь , и что он там купил за 5 млн. ?
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Назар Игорь
Ответ Давид Agabekyan
Соболев и больше на дурачка похож чем Кержаков
Мне кажется что Михаил совсем даже не дурачок. Скромный парень, практически никогда не светится в СМИ. Много лет играет на весьма приличном уровне, звëзд с неба не хватает, большие ляпы редки. Единственная его ошибка - перекачался, сложение как у борца, вратарю это ни к чему.
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ОттоДракула
Ответ Назар Игорь
Ну это скромно, в районе до 1 млн. ₽. Соболев покруче, сразу авто за 5 млн. ₽ хватанул.
Если есть возможность хватануть, то почему бы и нет. Я и сам в молодом возрасте о крутой тачке мечтал. Да и сейчас тоже, чего греха таить)
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Давид Agabekyan
Ответ Назар Игорь
Ну это скромно, в районе до 1 млн. ₽. Соболев покруче, сразу авто за 5 млн. ₽ хватанул.
Соболев и больше на дурачка похож чем Кержаков
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Назар Игорь
Ну это скромно, в районе до 1 млн. ₽. Соболев покруче, сразу авто за 5 млн. ₽ хватанул.
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