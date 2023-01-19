Михаил Кержаков: «Читаю Бабеля. В машине слушаю хип-хоп и подкасты. Сериал «Прослушка» от HBO «зашел»

рассказал о любимой музыке, фильмах и книгах.

«[Смотрю] сериалы. Сейчас закончил смотреть «Прослушку» от HBO. Очень «зашел».

Сейчас [читаю] Исаака Бабеля. «Одесские рассказы» и «Конармия». Только начал. До этого закончил трилогию Василия Яна «Нашествие монголов». У меня на базе лежат книги. Приезжаю рано, потому что отвожу ребенка в садик и читаю что-нибудь.

Перед игрой в наушниках слушаю «Свое FM», там клубная музыка. А в машине – предпочитаю хип-хоп старой школы. Ранние работы Dr. Dre, Snoop Dog, Cypress Hill, House of Pain, N.W.A.

Могу послушать тяжелую музыку типа Slipknot, но это – по настроению. Но, в основном, в машине я слушаю какие-то подкасты», – сказал вратарь « » и сборной России.