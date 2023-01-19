Михаил Кержаков: «Читаю Бабеля. В машине слушаю хип-хоп и подкасты. Сериал «Прослушка» от HBO «зашел»

Теги Зенит Михаил Кержаков Сборная России по футболу книги музыка кино Футбол

Михаил Кержаков рассказал о любимой музыке, фильмах и книгах.

«[Смотрю] сериалы. Сейчас закончил смотреть «Прослушку» от HBO. Очень «зашел». 

Сейчас [читаю] Исаака Бабеля. «Одесские рассказы» и «Конармия». Только начал. До этого закончил трилогию Василия Яна «Нашествие монголов». У меня на базе лежат книги. Приезжаю рано, потому что отвожу ребенка в садик и читаю что-нибудь. 

Перед игрой в наушниках слушаю «Свое FM», там клубная музыка. А в машине – предпочитаю хип-хоп старой школы. Ранние работы Dr. Dre, Snoop Dog, Cypress Hill, House of Pain, N.W.A.

Могу послушать тяжелую музыку типа Slipknot, но это – по настроению. Но, в основном, в машине я слушаю какие-то подкасты», – сказал вратарь «Зенита» и сборной России.

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8 комментариев

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Трусики Бочкаревой
Прослушка - топ , Керж молодчик
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LLiriKK
Ответ Fox_Mulder_12
Недавно Марго Робби заявила, что любит Слипнот, теперь этот. Я поражён, что вообще знают о существовании такой группы, не говоря слушать) И да, хип-хоп тоже норм подборка👌
А «Слипнот» - это дикий андерграунд, чтобы поражаться тому, что кто-то знает об их существовании?
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Ковид 07.10.52
А когда это чудо , болтающееся между двумя штангами, стало членом сборной...я что-то пропустил...
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Остап Бендер Сгибальщик
А в машине – предпочитаю хип-хоп старой школы. Ранние работы Dr. Dre, Snoop Dog, Cypress Hill, House of Pain, N.W.A.
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YO,man!наш чувак,бро
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Уолтер Собчак
Ответ Fox_Mulder_12
Недавно Марго Робби заявила, что любит Слипнот, теперь этот. Я поражён, что вообще знают о существовании такой группы, не говоря слушать) И да, хип-хоп тоже норм подборка👌
Что удивительного в "Slipknot"? По-моему, группа очень известна и постоянно на слуху. И это при том, что я далёк от тяжёлой музыки. Мне больше по душе постпанк. Удивился бы, если бы Кержаков или кто-то другой известный сказал про шотландскую группу "Lowlife".
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+5
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Fox_Mulder_12
Недавно Марго Робби заявила, что любит Слипнот, теперь этот. Я поражён, что вообще знают о существовании такой группы, не говоря слушать) И да, хип-хоп тоже норм подборка👌
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Sevuska
О « Руки вверх « ни слова .
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-2
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Amalfitano
Куда зашел сериал?
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