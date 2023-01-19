Кержаков о концерте «Руки Вверх»: «50 тысяч на стадионе, на танцполе было «мясо», настоящий слэм. Даже 18-летние знали все слова»
Михаил Кержаков рассказал о лучшем концерте, на котором бывал.
«Первый раз в жизни я был на концерте Олега Газманова и Марины Хлебниковой в Кингисеппе. Это был 1994 или 1995 год.
А второй раз, буквально недавно, я был на концерте группы «Руки Вверх» у нас на стадионе. Прикольно было. Но мы были в ложе, а на танцполе было «мясо», настоящий слэм.
Я был удивлен, что пришел полный стадион – 50 тысяч. «Руки Вверх» – это беспроигрышный вариант. Они были у нас на закрытии сезона, танцевали все.
18-летние ребята знали все слова и подпевали, я был удивлен. Про свое поколение я даже и не говорю», – сказал вратарь «Зенита» и сборной России.
У перехода метрополитена.
Привет, девчонки, я хороший мальчик,
Лец гоу слэмить, родители на даче.
Я без тебя не живу, не слэмлю,
Лишь о тебе мечтая,
Только сейчас начал я понимать,
Как слэма мне не хватает.
Я не хочу, чтобы видела ты,
Как мне снесли еб*ч наx,
Вот ты в толпу залетаешь с ноги,
Я не могу иначе
Аааа ааа, аааа ааа, а-а-а-а-а, лалалалай
А народную популярность заслужили еще в конце 90-х, когда многого для этого не нужно было.
Обычный гиг Руки Вверх.