Кержаков о концерте «Руки Вверх»: «50 тысяч на стадионе, на танцполе было «мясо», настоящий слэм. Даже 18-летние знали все слова»

рассказал о лучшем концерте, на котором бывал.

«Первый раз в жизни я был на концерте Олега Газманова и Марины Хлебниковой в Кингисеппе. Это был 1994 или 1995 год.

А второй раз, буквально недавно, я был на концерте группы «Руки Вверх» у нас на стадионе. Прикольно было. Но мы были в ложе, а на танцполе было «мясо», настоящий слэм.

Я был удивлен, что пришел полный стадион – 50 тысяч. «Руки Вверх» – это беспроигрышный вариант. Они были у нас на закрытии сезона, танцевали все.

18-летние ребята знали все слова и подпевали, я был удивлен. Про свое поколение я даже и не говорю», – сказал вратарь « » и сборной России.