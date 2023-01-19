Кержаков о концерте «Руки Вверх»: «50 тысяч на стадионе, на танцполе было «мясо», настоящий слэм. Даже 18-летние знали все слова»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) музыка Футбол

Михаил Кержаков рассказал о лучшем концерте, на котором бывал.

«Первый раз в жизни я был на концерте Олега Газманова и Марины Хлебниковой в Кингисеппе. Это был 1994 или 1995 год.

А второй раз, буквально недавно, я был на концерте группы «Руки Вверх» у нас на стадионе. Прикольно было. Но мы были в ложе, а на танцполе было «мясо», настоящий слэм.

Я был удивлен, что пришел полный стадион – 50 тысяч. «Руки Вверх» – это беспроигрышный вариант. Они были у нас на закрытии сезона, танцевали все.

18-летние ребята знали все слова и подпевали, я был удивлен. Про свое поколение я даже и не говорю», – сказал вратарь «Зенита» и сборной России.

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21 комментарий

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elena
Ответ Михаил Савченко
Новостнику респект за "мясо" в заголовке, Спортс в своём репертуаре)
Типа «спартачи»?
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Арсений Элин
В песне "Крошка моя" опять слово "солдат" толстый пацифист сережа заменял на слово "пацан" ?((...
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Самый адовый Крикун
Слэмят девчонки, юбки по колено,
У перехода метрополитена.
Привет, девчонки, я хороший мальчик,
Лец гоу слэмить, родители на даче.

Я без тебя не живу, не слэмлю,
Лишь о тебе мечтая,
Только сейчас начал я понимать,
Как слэма мне не хватает.
Я не хочу, чтобы видела ты,
Как мне снесли еб*ч наx,
Вот ты в толпу залетаешь с ноги,
Я не могу иначе
Аааа ааа, аааа ааа, а-а-а-а-а, лалалалай
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al
Ответ Кабанов_Поддубный
Это наглядно характеризует культурный уровень российских футболистов.
там же 50 тыщ не из одних футболистов набрали
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Тюменец
Народ любит то, что попроще, понятнее, доступнее. Руки Вверх, по сути, за годы своего существования ничего плохого не спели, хотя, по меркам музыкальных критиков, ничего хорошего тоже.
А народную популярность заслужили еще в конце 90-х, когда многого для этого не нужно было.
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Макс Шева
"Потому ,что есть Алёшка у тебя" и в этот момент с одной стороны банда Кержа разгоняется и сталкивается лбами с бандой Халка,Витселя.Отличное культурное мероприятие
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Alexander Lyakhov
Ответ Легенда питерского Зенита
Любят наши вратари эту группу от чего-то 😄
Любит наш народ...
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RUSSERG
так только 18-летние и знают все слова))))))
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Sergey Man
Ответ Антон Фалафель
Не улавливаю, чего эти взрослые мужики мокнут от песенок толстого, написанных для школьниц???🤔🤔🤔
Так и не поймешь, мальчик. Эта музыка - это юность «этих взрослых мужиков»
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бускетс
Ответ Антон Фалафель
Не улавливаю, чего эти взрослые мужики мокнут от песенок толстого, написанных для школьниц???🤔🤔🤔
Школьницы сейчас каких то BTS слушают, вот пускай хоть кто то))
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S1rAlex
Газманов, руки вверх. Вкусом Бог не наградил
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Валера Терентьев
Мош, серклпит, стена смерти, скриминг, гроулинг, стейдждайвинг, фаера и чел на резиновой лодке.

Обычный гиг Руки Вверх.
+5
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Day
Ответ Vlados 86
Чёт я слабо представляю слэм под Руки Вверх...
слэмятся пацаны https://www.youtube.com/watch?v=dLACj0TpCRc
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Вадим flanec
Ответ Антон Фалафель
Не улавливаю, чего эти взрослые мужики мокнут от песенок толстого, написанных для школьниц???🤔🤔🤔
Ну не всем же должно БИ-2 или БГ заходить.
+4
-1
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Vlados 86
Чёт я слабо представляю слэм под Руки Вверх...
+10
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Кабанов_Поддубный
Это наглядно характеризует культурный уровень российских футболистов.
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Бременер
Ответ Антон Фалафель
Не улавливаю, чего эти взрослые мужики мокнут от песенок толстого, написанных для школьниц???🤔🤔🤔
Они не мокнут, они слэмят
+6
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Антон Фалафель
Не улавливаю, чего эти взрослые мужики мокнут от песенок толстого, написанных для школьниц???🤔🤔🤔
+6
-8
-2
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DominatorDinamit
И казалось бы причём здесь болельщики Спартака.
+3
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Легенда питерского Зенита
Любят наши вратари эту группу от чего-то 😄
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Михаил Савченко
Новостнику респект за "мясо" в заголовке, Спортс в своём репертуаре)
+10
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