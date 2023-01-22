Фейеноорд – Аякс прогноз на матч 22.01.2023, чемпионат Нидерландов

В воскресенье, 22 января, в Роттердаме состоится так называемый «Де Классикер» – главное противостояние голландского футбола. Фейеноорд будет принимать своего самого принципиального соперника – Аякс из Амстердама. Поединок будет сыгран на знаменитом стадионе «Де Кейп» и начнется в 16:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Фейеноорда (2,70); ТБ 2 (1,22).

Наш прогноз на матч Фейеноорд – Аякс поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

Фейеноорд

Команда Арне Слота проводит великолепный сезон в Эредивизии. После 16 туров клуб из Роттердама возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, опережая идущий на втором месте АЗ из Алкмаара на 4 очка.

Перед супердерби с «Аяксом» «Фейе» прекрасно размялся на Гронингене. Подопечные Слота «вынесли» соперника со счётом 3:0, не испытав вообще никаких проблем. Отметим, что неплохую форму набрал наконец освоившийся в «Фейе» Игор Пайшау. В матче с Гронингеном он оформил «гол+пас».

В целом Фейеноорд прилично проводит рестарт сезона в чемпионате Нидерландов. Команда Слота идет практически без осечек и в прекрасном настроении подходит к домашней дуэли с Аяком. Нужно ли говорить, что у роттердамцев всегда особенный настрой на Аякс?

Статистика и цифры:

– После паузы на ЧМ в Катаре Фейеноорд провел четыре официальных матча, сумев отличиться в каждом из них

– После рестарта сезона 2022/2023 «Фейе» успел добыть три победы с преимуществом в 2 и более голов

– Последняя встреча Фейеноорда и Аякса состоялась в марте 2022 года. Тогда победу отпраздновали футболисты из Амстердама – 3:2

Аякс

У Аякса, в отличие от их главного соперника, дела идут не так радужно. В 16-м туре команда Алфреда Схрёдера не смогла сломить сопротивление Твенте. Встреча в Амстердаме завершилась ничейным исходом (0:0), более того, в концовке Аякс мог и проиграть.

В настоящее время клуб из Амстердама занимает третье место в турнирной таблице Эредивизии. Отставание от лидирующего Фейеноорда составляет пять очков.

Следует заметить, что в текущем сезоне Аякс стал хуже играть в обороне. Также на команде очевидно сказываются масштабные изменения. После прошлого сезона Аякс покинули главный тренер Эрик тен Хааг, а также ряд важнейших игроков: Тальяфико, Гравенберх, Лисандро Мартинес и Антони.

Статистика и цифры:

– После возобновления сезона в Эредивизии Аякс успел допустить две осечки, расписав мировую с Твенте и Неймегеном

– Аякс выдает неплохую серию успешных выступлений в противостоянии со своим главным историческим врагом. Амстердамцы одержали пять побед кряду в играх с Фейеноордом

Коэффициенты букмекеров, и прогноз на матч Фейеноорд – Аякс

Исходя из всего вышенаписанного, некоторое недоумение вызывают котировки на главное дерби Нидерландов. Букмекеры отдают предпочтение Аяксу.

БК Лига Ставок предлагает следующие коэффициенты на игру:

Фейеноорд Ничья Аякс ТБ 1.5 (да) ТБ 1,5 (нет) ОЗ (да) ОЗ (нет) 2,70 3,45 2,49 1,15 4,24 1,49 2,5

Фейеноорд серьезно претендует на чемпионский титул в Эредивизии. Рискнем предположить, что команда Арне Слота сделает всё возможное, чтобы увеличить отрыв от наиболее опасного конкурента. Считаем, что «Фейе» как минимум не проиграет.

Аякс существенно забуксовал после перерыва на мундиаль и пока далек от оптимальной формы. Качество игры парней из Амстердама вызывает серьезные вопросы, а былые успехи в сражениях с Фейеноордом не должны вводит в заблуждение: Аякс в очередной раз переживает большие изменения.

Помочь добиться положительного результата хозяевам поля должна сумасшедшая поддержка трибун. «Де Кейп» не просто так считается одним из самых «горячих» стадионов в Европе. Сейчас у Фейеноорда есть действительно отменная возможность прервать череду неудач в дерби с Аяксом.

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Где смотреть матч Фейеноорд – Аякс