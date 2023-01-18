Где смотреть Фейеноорд – Аякс, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Нидерландов 22 января

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Фейеноорд Футбол

В воскресенье, 22 января, сыграют Фейеноорд и Аякс в 17 туре Чемпионата Нидерландов по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «де Кейп».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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