Где смотреть Фейеноорд – Аякс, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Нидерландов 22 января

В воскресенье, 22 января, сыграют Фейеноорд и Аякс в 17 туре Чемпионата Нидерландов по футболу.

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Игра пройдет на стадионе «де Кейп».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Фейеноорд – Аякс