Ингз за 12+3 млн фунтов переходит в «Вест Хэм». Лучшему бомбардиру «Астон Виллы» осталось пройти медосмотр

переходит в « » из «Астон Виллы».

Как пишет Sky Sports, сделка уже согласована – «Вест Хэм» заплатит за форварда 12+3 млн фунтов. Ингзу осталось пройти медосмотр и окончательно договориться об условиях личного контракта.

«Вест Хэм» надеется, что форвард сможет сыграть против «Эвертона» в субботу. Сообщалось, что от результата этой игры зависит будущее Дэвида Мойеса в клубе.

Ингз перешел в « » из «Саутгемптона» за 25 млн фунтов в 2021 году. С 7 голами во всех турнирах он является лучшим бомбардиром «Астон Виллы» в этом сезоне. Подробную статистику игрока можно найти здесь.