Ингз за 12+3 млн фунтов переходит в «Вест Хэм». Лучшему бомбардиру «Астон Виллы» осталось пройти медосмотр

Теги Вест Хэм Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы Дэнни Ингз Футбол

Дэнни Ингз переходит в «Вест Хэм» из «Астон Виллы».

Как пишет Sky Sports, сделка уже согласована – «Вест Хэм» заплатит за форварда 12+3 млн фунтов. Ингзу осталось пройти медосмотр и окончательно договориться об условиях личного контракта.

«Вест Хэм» надеется, что форвард сможет сыграть против «Эвертона» в субботу. Сообщалось, что от результата этой игры зависит будущее Дэвида Мойеса в клубе.

Ингз перешел в «Астон Виллу» из «Саутгемптона» за 25 млн фунтов в 2021 году. С 7 голами во всех турнирах он является лучшим бомбардиром «Астон Виллы» в этом сезоне. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
Ответ skytent1
Начало и середина прошлого сезона у них топовое было там одни победы даже над ливером который в прошлом сезоне был топ ,потом в конце сезона начался спад , покупка скамаки и даже пакета не помогла , игры нет
да, игры вообще нет, подсдали лидеры - Боуэн, Соучек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
Ответ corazón blanco
Вес Хэм практически каждый сезон неплохо укрепляются и тратят большие деньги в трансферное окно, а воз и ныне там. Эвертон, кстати, точно такой же. Столько денег уже вложили, а результата нет.
Вест Хэму нужен другой тренер уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
а разве дело в напах? Скамакка то вроде не много порет, кажется, тут проблема в полузащите. Ну или дело в Мойесе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman
Еще одна легенда Ливерпуля продолжает колесить по АПЛ. Скоро Нуньес также пойдет в путешествие по клубам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Круговорот Игнзсов в природе(апл).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Rooney
Робсон Канчельскис энд Ингз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
Ответ Иван Макаров
Норм нападающий?
супер, правда староват уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skytent1
Ответ corazón blanco
Вес Хэм практически каждый сезон неплохо укрепляются и тратят большие деньги в трансферное окно, а воз и ныне там. Эвертон, кстати, точно такой же. Столько денег уже вложили, а результата нет.
Начало и середина прошлого сезона у них топовое было там одни победы даже над ливером который в прошлом сезоне был топ ,потом в конце сезона начался спад , покупка скамаки и даже пакета не помогла , игры нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ Виталий Желтоусов
Вест Хэм хорошо начал укрепляться. Видимо задумали стать ещё одной силой в АПЛ. Надолго ли?
Вес Хэм практически каждый сезон неплохо укрепляются и тратят большие деньги в трансферное окно, а воз и ныне там. Эвертон, кстати, точно такой же. Столько денег уже вложили, а результата нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
Ответ Виталий Желтоусов
Вест Хэм хорошо начал укрепляться. Видимо задумали стать ещё одной силой в АПЛ. Надолго ли?
Новая сила АПЛ? Им бы сохранять прописку сначала
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
В разы лучше Вегхорста
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Вест Хэм хорошо начал укрепляться. Видимо задумали стать ещё одной силой в АПЛ. Надолго ли?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Макаров
Норм нападающий?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий