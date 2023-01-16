«Вест Хэм» рассматривает Нуну и Бенитеса в качестве замены Мойесу

Теги Рафаэль Бенитес Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия Нуну Эшпириту Санту Маурисио Почеттино Томас Тухель Футбол

Дэвид Мойес может покинуть «Вест Хэм».

«Вест Хэм» находится в зоне вылета в турнирной таблице АПЛ. После 19 матчей команда Мойеса занимает 18-е место, набрав 15 очков. 

В клубе не планировали увольнять шотландского специалиста, но одно набранное очко в последних семи матчах заставило владельцев задуматься о дальнейших действиях.

Большое значение будет иметь матч 21-го тура АПЛ против «Эвертона», который является прямым конкурентом «Вест Хэма» в борьбе за выживание.

Руководство клуба рассматривает несколько вариантов на случай, если Мойес будет уволен. В «Вест Хэме» понимают, что не смогут заполучить таких специалистов, как Томас Тухель или Маурисио Почеттино.

Основными кандидатами являются Нуну Эшпириту Санту и Рафаэль Бенитес. Их рассматривают на краткосрочную перспективу до конца сезона.

Мойес возглавляет «Вест Хэм» с декабря 2019 года. Ранее он был главным тренером команды с ноября 2017 по май 2018 года.

 

 

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4 комментария

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113k
А чего Вест хем долго ждет и не увольняет Мойеса?
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Кирилл Голивец
Ответ Okaka
Бенитес, было бы неплохо, провал в Эвертоне не сколько из-за него, сколько из-за трансферов
А мне кажется Рафа такой же консерватор из 00х, как и Мойес, им бы тренеров поискать в лигах типа голландской и бельгийской, там пободрее футбол.

Нуну аккуратный и тоже без сверхизысков, но его система в чем-то вполне современна и вера в нее может дать результат первые полтора сезона на таком уровне.
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Okaka
Бенитес, было бы неплохо, провал в Эвертоне не сколько из-за него, сколько из-за трансферов
+4
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зверёк
Бенитес с середняками норм работает
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