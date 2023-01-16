«Вест Хэм» рассматривает Нуну и Бенитеса в качестве замены Мойесу

Дэвид Мойес может покинуть «Вест Хэм».

«Вест Хэм» находится в зоне вылета в турнирной таблице . После 19 матчей команда Мойеса занимает 18-е место, набрав 15 очков.

В клубе не планировали увольнять шотландского специалиста, но одно набранное очко в последних семи матчах заставило владельцев задуматься о дальнейших действиях.

Большое значение будет иметь матч 21-го тура АПЛ против «Эвертона», который является прямым конкурентом «Вест Хэма» в борьбе за выживание.

Руководство клуба рассматривает несколько вариантов на случай, если Мойес будет уволен. В «Вест Хэме» понимают, что не смогут заполучить таких специалистов, как или .

Основными кандидатами являются Нуну Эшпириту Санту и . Их рассматривают на краткосрочную перспективу до конца сезона.

Мойес возглавляет « » с декабря 2019 года. Ранее он был главным тренером команды с ноября 2017 по май 2018 года.