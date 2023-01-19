Матчи ЧМ в Катаре посетили 3,4 млн зрителей – на 400 000 больше, чем в 2018 году в России

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Стало известно, сколько зрителей посетило матчи ЧМ-2022.

По данным ФИФА, матчи чемпионата мира в Катаре в сумме посетили 3,4 миллиона зрителей.

Матчи чемпионата мира 2018 года в России посетили 3 миллиона зрителей.

Чемпионат мира 2022 года проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победу на турнире одержала сборная Аргентины, обыграв в финале Францию в серии послематчевых пенальти.

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20 комментариев

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savik-A.M.
Ответ Aleksey Yashin
Накрученные цифры. Не раз за чемпионат бросалось в глаза, что на стадионе треть пустых мест, но потом рапортуют о полной заполненности стадиона.
Какой полной , они объявляли что посещаемость превышала вместимость стадиона )
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Антимосковский
Ответ Vitaly Leontich
Ну и как они без пива, выжили? А местные законы нормально перенесли?
выжить можно и без еды и без воды, только зачем? это праздник, к чему средневековые запреты?
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Игорь Замаруев
Ответ Уринационный турбо 4
Комментарий удален
1. Скучный групповой этап – это когда перед последним туром были самые различные расклады, при которых в ПО могли выйти Германия, Уругвай? Это когда Япония уделала немцев и отлично играла с Испанией? Или когда за 20 минут до конца Германия, Испания и Япония местами менялись? Или скучно в том плане, что из группы с Хорватией, Канадой и Бельгией в ПО вышла сборная Марокко? И сборная Австралии тоже. В чём скучность была?
2. С каких пор разгромы стали минусом, а не плюсом? Или лучше по 1:0 каждую игру смотреть, а не, например, 4:1, 5:2, 5:3 и т.д.?
3. Катар строил не только стадионы, но и ЦЕЛЫЕ города. И стадионы у них(по обещаниям) пустовать не будут. У нас же в 350 тысячном Саранске стоит пустой стадион на 45 тысяч(вроде) человек. Норм?)
4. Про камеры не буду говорить, это вкусовщина та ещё.

P.S. Ну и смешно читать про скучный групповой этап, когда там были матчи СА - Аргентина, Испания - Коста-Рика, Камерун - Сербия, Португалия - Гана.
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Arthur Jacob
Ответ Уринационный турбо 4
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В России скучнейший ЧМ был
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Я Гражданин Мира
Ответ Игорь Климов
Отличный был Чемпионат Мира!
Один финал чего стоить!
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Я Гражданин Мира
Ответ Игорь Климов
Отличный был Чемпионат Мира!
Я с вами согласен полностью
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Игореха Веселов
Ну все, с диктатурами закончили, теперь следующий ЧМ пройдет в самой свободной и демократической стране мира!! Уж он-то точно станет лучшим в истории)
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Ответ Игорь Климов
Отличный был Чемпионат Мира!
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Krull
Да, видели мы полупустые трибуны на стадионах. Короче, 146% здравствуйте.
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Александра Александрова
Гастров походу всех подсчитали )) в Россию приехали реальные фанаты ))) и ещё обратите внимаение , стадионы не были битком , те свободные места были !
+4
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Vitaly Leontich
Ну и как они без пива, выжили? А местные законы нормально перенесли?
0
-1
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Мишка Ляшенко
А где статистика по гастарбайтерам, которые меняли команду каждый день?)
+17
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Висита Эльмурзаев
лучший чм в истории, только отбитый на голову будет это отрицать.
0
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Aleksey Yashin
Накрученные цифры. Не раз за чемпионат бросалось в глаза, что на стадионе треть пустых мест, но потом рапортуют о полной заполненности стадиона.
+6
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Модрич10
Ответ Игорь Климов
Отличный был Чемпионат Мира!
Конечно, твой кумир победил же 😂
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Goro Prince
ага индусов и негрил
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Сергей Пичугин
Без пива
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Glukinho
Подумаешь. Вот презентацию Роналду миллиарды смотрели.
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Барсик Юрана
Это всего лишь одна волна мобилизации, ни о чем 👍🏿
+3
-5
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Игорь Климов
Отличный был Чемпионат Мира!
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kapitan_kakao
безбилетников тоже посчитали?
+6
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