Матчи ЧМ в Катаре посетили 3,4 млн зрителей – на 400 000 больше, чем в 2018 году в России
Стало известно, сколько зрителей посетило матчи ЧМ-2022.
По данным ФИФА, матчи чемпионата мира в Катаре в сумме посетили 3,4 миллиона зрителей.
Матчи чемпионата мира 2018 года в России посетили 3 миллиона зрителей.
Чемпионат мира 2022 года проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победу на турнире одержала сборная Аргентины, обыграв в финале Францию в серии послематчевых пенальти.
2. С каких пор разгромы стали минусом, а не плюсом? Или лучше по 1:0 каждую игру смотреть, а не, например, 4:1, 5:2, 5:3 и т.д.?
3. Катар строил не только стадионы, но и ЦЕЛЫЕ города. И стадионы у них(по обещаниям) пустовать не будут. У нас же в 350 тысячном Саранске стоит пустой стадион на 45 тысяч(вроде) человек. Норм?)
4. Про камеры не буду говорить, это вкусовщина та ещё.
P.S. Ну и смешно читать про скучный групповой этап, когда там были матчи СА - Аргентина, Испания - Коста-Рика, Камерун - Сербия, Португалия - Гана.