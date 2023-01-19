Матчи ЧМ в Катаре посетили 3,4 млн зрителей – на 400 000 больше, чем в 2018 году в России

Стало известно, сколько зрителей посетило матчи ЧМ-2022.

По данным , матчи чемпионата мира в Катаре в сумме посетили 3,4 миллиона зрителей.

Матчи чемпионата мира 2018 года в России посетили 3 миллиона зрителей.

года проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победу на турнире одержала сборная Аргентины, обыграв в финале Францию в серии послематчевых пенальти.