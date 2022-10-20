Шомуродов может перейти из «Ромы» в «Торино» Миранчука зимой

Нападающий Эльдор Шомуродов зимой может покинуть «Рому».

По данным Calciomercato, считает футболиста сборной Узбекистана одной из наиболее привлекательных целей и раздумывает над его подписанием в январе.

Сам Шомуродов тоже заинтересован в переходе в туринский клуб, за который на правах аренды выступает хавбек Алексей Миранчук.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 3 матча в Серии А, не отметившись голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.