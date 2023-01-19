Конте о смерти Михайловича и Виалли: «Нужно уделять больше времени семье, друзьям и себе. Работа – это не вся жизнь»
Антонио Конте считает, что семья и друзья важнее футбола.
Главный тренер «Тоттенхэма» потерял трех близких друзей менее чем за 4 месяца. В октябре 2022-го умер тренер по фитнесу «Тоттенхэма» Джан Пьеро Вентроне, в декабре скончался Синиша Михайлович, в январе этого года ушел из жизни Джанлука Виалли.
«Мы часто придаем большое значение своей работе и забываем о семье. Мы забываем, что у нас должно быть больше времени для себя. Этот сезон заставляет меня серьезно задуматься о будущем.
Когда работа находится в центре нашего внимания, возможно, мы забываем оставаться с семьей и друзьями. Это наша страсть, и из-за страсти мы многое потеряли.
Но когда такое случается, начинаешь думать, что, возможно, хорошо бы уделять больше времени семье и друзьям, а также себе. Работа – это еще не вся жизнь», – заявил главный тренер «Тоттенхэма».
ничего, карма - штука злопамятная...