Конте о смерти Михайловича и Виалли: «Нужно уделять больше времени семье, друзьям и себе. Работа – это не вся жизнь»

считает, что семья и друзья важнее футбола.

Главный тренер «Тоттенхэма» потерял трех близких друзей менее чем за 4 месяца. В октябре 2022-го умер тренер по фитнесу «Тоттенхэма» Джан Пьеро Вентроне, в декабре скончался , в январе этого года ушел из жизни .

«Мы часто придаем большое значение своей работе и забываем о семье. Мы забываем, что у нас должно быть больше времени для себя. Этот сезон заставляет меня серьезно задуматься о будущем.

Когда работа находится в центре нашего внимания, возможно, мы забываем оставаться с семьей и друзьями. Это наша страсть, и из-за страсти мы многое потеряли.

Но когда такое случается, начинаешь думать, что, возможно, хорошо бы уделять больше времени семье и друзьям, а также себе. Работа – это еще не вся жизнь», – заявил главный тренер « ».