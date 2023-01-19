Конте о смерти Михайловича и Виалли: «Нужно уделять больше времени семье, друзьям и себе. Работа – это не вся жизнь»

Теги премьер-лига Англия серия А Италия Тоттенхэм Синиша Михайлович Антонио Конте Джанлука Виалли Футбол

Антонио Конте считает, что семья и друзья важнее футбола.

Главный тренер «Тоттенхэма» потерял трех близких друзей менее чем за 4 месяца. В октябре 2022-го умер тренер по фитнесу «Тоттенхэма» Джан Пьеро Вентроне, в декабре скончался Синиша Михайлович, в январе этого года ушел из жизни Джанлука Виалли.

«Мы часто придаем большое значение своей работе и забываем о семье. Мы забываем, что у нас должно быть больше времени для себя. Этот сезон заставляет меня серьезно задуматься о будущем.

Когда работа находится в центре нашего внимания, возможно, мы забываем оставаться с семьей и друзьями. Это наша страсть, и из-за страсти мы многое потеряли.

Но когда такое случается, начинаешь думать, что, возможно, хорошо бы уделять больше времени семье и друзьям, а также себе. Работа – это еще не вся жизнь», – заявил главный тренер «Тоттенхэма».

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7 комментариев

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Marcus-light
Ответ Aleksandr Danilov
Особенно если можешь спокойно прожить не работая. У большинства людей не так, Антонио
Странные у вас желания. Работа это то, что держит человека в тонусе, помогает шевелится мозгу и соблюдать дисциплину, иметь интересы за пределами узкого круга.
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wadwill13
"Рабрта не вся жизнь". Берём возраст с детского сада. Если человек условно прошёл сад-школу- футбол- работа тренером и внесём в 24 -часовой ритм. Минус сон, проведение в учреждениях,поездки, сборы. Каа тренер- курсы, стажировки, свои команды где обязан уделять время по 14-16 часов... на семью в час условно в сутки уходит по пол часа чистого времени... или чуть больше. Работа это и есть вся жизнь или по крайней мере 60 его процентов.
+1
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+1
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red hikkikomori
Пусть он Ришарлисону это скажет, а то у того вылет с ЧМ хуже смерти родственников
+13
0
+13
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Манюшный
Такая жизнь, люди работают чтобы жить достойно, но из-за работы иногда жить просто некогда.
+1
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+1
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corazón blanco
Согласен, семья должна быть на первом месте, а также никогда не стоит забывать о своих родителях, когда их теряешь, только потом осознаешь, что мог бы гораздо чаще навещать их, звонить и т. д.
+18
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+18
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Tollie
поэтому парик тререт всем нервы и скандалит везде, где появляется его сморщенная физиономия?

ничего, карма - штука злопамятная...
+1
-5
-4
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Aleksandr Danilov
Особенно если можешь спокойно прожить не работая. У большинства людей не так, Антонио
+8
-6
+2
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