Де Хеа перед «Арсеналом»: «Не понимаю, почему «МЮ» должен был играть в среду, а они – нет»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Кристал Пэлас Давид Де Хеа Каземиро календарь Футбол

Давид Де Хеа недоволен, что у «Арсенала» не было матча посреди недели.

Вчера «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Кристал Пэлас» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура АПЛ. В ней Каземиро получил желтую. Из-за перебора желтых он не сыграет с «Арсеналом» 22 января. Лондонцы предыдущий матч провели 15 января.

«Один из наших лучших игроков не сможет сыграть против одной из лучших команд. Я не понимаю, почему мы должны были играть [в среду], а они – нет. Это может сделать разницу перед игрой в воскресенье. Каземиро – большая потеря для нас.

С начала второго тайма мы допускали простые потери, играли без нужного темпа и потеряли контроль над игрой. Они стали создавать моменты и забили отличный гол. Мы потеряли два очка.

Я был доволен своим сэйвом в первом тайме – думал, что для меня все кончено, ведь я просто коснулся мяча пальцами. А через несколько минут мы забили, это было здорово. Ощущения в конце матча были не такими приятными, потому что мы не победили», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ Диер Ташкент
У меня вопрос болелам Арсенала, тем, кто пишут про отмененный гол Арсенала в первом круге с МЮ. О каком чисто забитым отмененным голе идёт речь? Кто может пояснить. Т.е. судья не должен был фиксировать фол Эдегора на Эриксене
У них свои правила, где можно безнаказанно фолить на сопернике)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aibek Zhaparov
Ответ Smit45
Не понимаю, зачем воровать пончики в магазине с такой зарплатой)
Не понимаю почему стрелки переводишь?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ 6rpvsqvwtj
Такое что по новым правилам ,если ты занимаешь второе вместо винокуре то ты играешь не в 1/8 а в 1/16(плюс два лишних матчах )
Так а к чемпионату Англии какое отношение это имеет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aibek Zhaparov
Потому, что ФАА в этом году запланировала чемпионство Арсенала. Что тут непонятного?

То с помощью календаря, то с помощью судьей будут тащить Арсенал к чемпионству.

Давид, какой-то наивный. Коррупция везде существует: В Азии, Америке, Европе и т д.

Так было, есть и будет всегда в этой жизни.

Нужно было дожать Кристал Пелас. Вот об этом нужно говорить, а не про обыденные вещи.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диер Ташкент
У меня вопрос болелам Арсенала, тем, кто пишут про отмененный гол Арсенала в первом круге с МЮ. О каком чисто забитым отмененным голе идёт речь? Кто может пояснить. Т.е. судья не должен был фиксировать фол Эдегора на Эриксене
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ Billy_Shears
Посмотрим кто будет ныть в воскресенье
А что там смотреть? Если проиграет Арсенал, гайгуннеры будут ныть про судей, игроков, пенять на погоду, а если проиграет МЮ, то дьяволы как всегда примут поражение достойно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мари Хуан
Ответ ILIILI
Ребят, извините что не в тему немного. Я что-то упустил из виду: а куда Габриэль Жезус делся? На долго ли травмирован?
На ЧМ травмировался, прооперировали. Возможно к весне вернется, в начале декабря речь шла про то что пропустил около 3х месяцев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Smit45
Не понимаю, зачем воровать пончики в магазине с такой зарплатой)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red_devils
Ответ 6rpvsqvwtj
Может потому что Арсенал вышел с первого места в группе в ЛЕ ?
А юнайтед играет в 4ёх турнирах. И?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
Ответ Alisher Sobirjonov
Ну фактически он прав,так как в этом туре Мю должен был сыграть с Криста Пэласом,а Арсенал с Ман Сити
То есть предлагаешь Сити дважды играть за один день? Они сегодня играют с Тоттенхэмом.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
railsantano
Ответ ILIILI
Ребят, извините что не в тему немного. Я что-то упустил из виду: а куда Габриэль Жезус делся? На долго ли травмирован?
Травма. Примерно до марта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
railsantano
В первом матче между ними не было Парти. Сейчас та же проблема с другой стороны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Billy_Shears
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
Посмотрим кто будет ныть в воскресенье
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ILIILI
Ребят, извините что не в тему немного. Я что-то упустил из виду: а куда Габриэль Жезус делся? На долго ли травмирован?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Morning Again
Потому что у Арсенала перенесенный матч с МС, которые играют сегодня. Но не волнуйся Давид, Арсенал будет иметь дополнительный матч АПЛ 15.02, в тот период когда вы будете играть с Барсой за выход в следующую стадию ЛЕ.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isshin88
Де Хеа, это всё рептилоиды и мировая закулиса. Весь мир против де Хеа и МЮ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Русский уравнитель
чуть что сразу ныть!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6rpvsqvwtj
Ответ Tiziano
Какое это отношение имеет к чемпионату англии?
Такое что по новым правилам ,если ты занимаешь второе вместо винокуре то ты играешь не в 1/8 а в 1/16(плюс два лишних матчах )
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tiziano
Ответ 6rpvsqvwtj
Может потому что Арсенал вышел с первого места в группе в ЛЕ ?
Какое это отношение имеет к чемпионату англии?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Ответ 6rpvsqvwtj
Может потому что Арсенал вышел с первого места в группе в ЛЕ ?
Нет, не поэтому
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hxwqs7qmsq
Ответ Alisher Sobirjonov
Ну фактически он прав,так как в этом туре Мю должен был сыграть с Криста Пэласом,а Арсенал с Ман Сити
Прав в чём? В том, что Казимир карточку получил, чьи это проблемы? А про календарь, все жалобы в пользу бедных. Каждый год матчи переносят и кто-то всегда не доволен. Идите побеждайте и доказывайте, нехрен ныть
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ hxwqs7qmsq
Походу МЮ себе решил заранее подстелить 🤔🤔🤔
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6rpvsqvwtj
А вообще МЮ себя накрутил с борьбой за чемпионат они по потерянным сейчас отстают на 11 очков и если Арсенал победит (а он скорее всего победит) будет 14
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Ботвинник
Единственный кто заслужил похвалы за игру. И потерь и ошибок было изобилие и в первом тайме, команда была не похожа на себя. Понятно усталость, но даже на её фоне нужно было брать 3 очка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
Ответ Direct free kick
Всё благодаря старухе из династии гольштейнготорпских
Зришь в корень)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий