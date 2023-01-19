Де Хеа перед «Арсеналом»: «Не понимаю, почему «МЮ» должен был играть в среду, а они – нет»
Давид Де Хеа недоволен, что у «Арсенала» не было матча посреди недели.
Вчера «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Кристал Пэлас» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура АПЛ. В ней Каземиро получил желтую. Из-за перебора желтых он не сыграет с «Арсеналом» 22 января. Лондонцы предыдущий матч провели 15 января.
«Один из наших лучших игроков не сможет сыграть против одной из лучших команд. Я не понимаю, почему мы должны были играть [в среду], а они – нет. Это может сделать разницу перед игрой в воскресенье. Каземиро – большая потеря для нас.
С начала второго тайма мы допускали простые потери, играли без нужного темпа и потеряли контроль над игрой. Они стали создавать моменты и забили отличный гол. Мы потеряли два очка.
Я был доволен своим сэйвом в первом тайме – думал, что для меня все кончено, ведь я просто коснулся мяча пальцами. А через несколько минут мы забили, это было здорово. Ощущения в конце матча были не такими приятными, потому что мы не победили», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».
То с помощью календаря, то с помощью судьей будут тащить Арсенал к чемпионству.
Давид, какой-то наивный. Коррупция везде существует: В Азии, Америке, Европе и т д.
Так было, есть и будет всегда в этой жизни.
Нужно было дожать Кристал Пелас. Вот об этом нужно говорить, а не про обыденные вещи.