Де Хеа перед «Арсеналом»: «Не понимаю, почему «МЮ» должен был играть в среду, а они – нет»

недоволен, что у «Арсенала» не было матча посреди недели.

Вчера «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Кристал Пэлас» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура . В ней Каземиро получил желтую. Из-за перебора желтых он не сыграет с « » 22 января. Лондонцы предыдущий матч провели 15 января.

«Один из наших лучших игроков не сможет сыграть против одной из лучших команд. Я не понимаю, почему мы должны были играть [в среду], а они – нет. Это может сделать разницу перед игрой в воскресенье. – большая потеря для нас.

С начала второго тайма мы допускали простые потери, играли без нужного темпа и потеряли контроль над игрой. Они стали создавать моменты и забили отличный гол. Мы потеряли два очка.

Я был доволен своим сэйвом в первом тайме – думал, что для меня все кончено, ведь я просто коснулся мяча пальцами. А через несколько минут мы забили, это было здорово. Ощущения в конце матча были не такими приятными, потому что мы не победили», – сказал вратарь « ».