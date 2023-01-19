Каземиро не сыграет с «Арсеналом» – он получил 5-ю желтую в матче с «Кристал Пэлас»
Каземиро пропустит игру с «Арсеналом» из-за перебора желтых карточек.
Бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» получил предупреждение на 80-й минуте матча перенесенного 7-тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:1) за фол на Уилфреде Заа. Эта карточка стала для него пятой в текущем сезоне АПЛ.
Таким образом, Каземиро пропустит матч 21-го тура чемпионата Англии против «Арсенала», который состоится 22 января.
Ах.. да. Это же другое. Тут же судья ошибся не в пользу МЮ, а это считается нормой.
Можно промолчать. Поистине, в этом заключается лицемерие хейтеров МЮ - когда судьи ошибаются стабильно не в пользу МЮ, хейтеры молчат.