Каземиро не сыграет с «Арсеналом» – он получил 5-ю желтую в матче с «Кристал Пэлас»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал дисквалификации Кристал Пэлас Каземиро Футбол

Каземиро пропустит игру с «Арсеналом» из-за перебора желтых карточек.

Бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» получил предупреждение на 80-й минуте матча перенесенного 7-тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:1) за фол на Уилфреде Заа. Эта карточка стала для него пятой в текущем сезоне АПЛ.

Таким образом, Каземиро пропустит матч 21-го тура чемпионата Англии против «Арсенала», который состоится 22 января.

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39 комментариев

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vladimir.kostrichko
МЮ реально и не претендент- и никто об этом и не говорил...В этом году их опять 2-ое....Вместо Ливерпуля Арсенал противник сити....
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Fail_again
Ответ munkz
Жаль, но всем сильно расстроившимся напомню, что в матче первого круга Каземиро появился на поле на 80й минуте уже при счете 3-1. Верим в команду, а не в конкретных игроков.
Для полноты информации игра же все-таки на Эмирейтс будет, если уж вспоминать прошлую встречу, да и Парти в этот раз в обойме. С Каземиро в любом случае было бы поприятней МЮ.
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Кварц01
Ответ carlitosway
счет последних 4 домашних игр Арсенала с мю 7-1, а против нынешнего Арсенала в гостях у манчестерской деревни ровно ноль шансов, все что сделают манки это поставят свой жалкий автобус, который будет продырявлен много раз
Да, вот только тот МЮ и близко не идет ни в какое сравнение с этим.
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tackle by Moore
Ответ ManUtd8082
Забавно то что множество фанатов Арсенала действительно считают что Парти на много лучше Каземиро, который был лучшим Опорником последних 10 лет и выиграл 5 ЛЧ.
Нам бы 11 Каземиро в состав - мы бы треблы штамповали как 1999-м каждый год
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Lavinka
Ответ Kojogeldiev Elaman
Рано ещё о чемпионстве говорить, КП знатно на место поствил
КП не причём . Слишком насыщенный график у МЮ и играли в пол ноги , особенно второй тайм . Плюс не назначенный 100% пенальти на Мактоме .
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ManUtd8082
Ответ tackle by Moore
А когда был первый раз?
Забавно то что множество фанатов Арсенала действительно считают что Парти на много лучше Каземиро, который был лучшим Опорником последних 10 лет и выиграл 5 ЛЧ.
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carlitosway
Ответ munkz
Жаль, но всем сильно расстроившимся напомню, что в матче первого круга Каземиро появился на поле на 80й минуте уже при счете 3-1. Верим в команду, а не в конкретных игроков.
счет последних 4 домашних игр Арсенала с мю 7-1, а против нынешнего Арсенала в гостях у манчестерской деревни ровно ноль шансов, все что сделают манки это поставят свой жалкий автобус, который будет продырявлен много раз
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Aibek Zhaparov
Кстати, жду на спортсе целую статью про непоставленный пенальти на Мактоминей.

Ах.. да. Это же другое. Тут же судья ошибся не в пользу МЮ, а это считается нормой.

Можно промолчать. Поистине, в этом заключается лицемерие хейтеров МЮ - когда судьи ошибаются стабильно не в пользу МЮ, хейтеры молчат.
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corazón blanco
Ответ QWertY
А ничего, что изначально Каземиро отдал медленную и неудобную передачу на Бруно?
Ну в принципе да, согласен, Каземиро тоже плохо сыграл, дал ему в борьбу.
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Febos_
Ответ rigobersong
В Суперкубке Европы 2018го:)
Каземиро столько лет доминировал в Европе не для того чтобы его сравнивали с насильником Парти🤦
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Мовлид Байсалуев
Ответ Чёрный тюльпан
В матче с БЧК, когда Парти устроил party против бедолаги на Бускетсе, который бежит примерно с такой же скоростью, как бабулька передвигается на ходунках.
Что ты несёшь???😂😂😂 С Казимиро на Бускетса перешёл
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tackle by Moore
Ответ rigobersong
В Суперкубке Европы 2018го:)
Я вот не поленился почекал - Казе заменили на 76 минуте при счете 2-1 в пользу Реала. Три гола они пропустили уже без него. А Парти вышел вообще на 90 минуте. Копай дальше
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rigobersong
Ответ tackle by Moore
А когда был первый раз?
В Суперкубке Европы 2018го:)
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Евгений Ох
Ответ **Iscander**
Ну Тен Хааг конкретно натупил с ротацией в этом матче.
Да даже не столько с ротацией сколько с заменами ошибся
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CIONTRO
За третье место будет МЮ боротся.
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Мовлид Байсалуев
Все кто говорил про судейство в матче МС где вы? На Мактомини был 100% пенальти
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Чёрный тюльпан
Ответ tackle by Moore
А когда был первый раз?
В матче с БЧК, когда Парти устроил party против бедолаги на Бускетсе, который бежит примерно с такой же скоростью, как бабулька передвигается на ходунках.
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-3
0
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**Iscander**
Ну Тен Хааг конкретно натупил с ротацией в этом матче.
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tackle by Moore
Ответ !Sc@ryClown!
в Атлетико
А подробнее? Я не смотрю Ла Лигу, знаю что Казе пять ЛЧ вроде выиграл и его там никто никогда не деклассировал
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Чёрный тюльпан
Ответ munkz
Жаль, но всем сильно расстроившимся напомню, что в матче первого круга Каземиро появился на поле на 80й минуте уже при счете 3-1. Верим в команду, а не в конкретных игроков.
Вот только у Арсенала тогда не было Парти и ещё кого-то, тогда как в следующем матчи они уже будут.
+12
-1
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!Sc@ryClown!
Ответ tackle by Moore
А когда был первый раз?
в Атлетико
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Макс Шева
Матч с Кристал Пэлас - это отсутствие как такового класса у МЮ.Возможно они учились как играть против Пэлас исходя из матча Челси
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Aibek Zhaparov
Ответ rigobersong
Испугался, что Парти снова его деклассирует:)
Действительно ты сказал "снова". А когда было в первый раз?
+4
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QWertY
Ответ faaakkkeee
В первом круге вместо Каземиро зарешал парень со свистком. Так что и в этом Тэйлору занесут - не проблема для клуба, где главные легенды это Райли и Уэбб.
🔥🤡
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tackle by Moore
Ответ rigobersong
Испугался, что Парти снова его деклассирует:)
А когда был первый раз?
+15
-1
+14
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