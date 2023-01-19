Каземиро не сыграет с «Арсеналом» – он получил 5-ю желтую в матче с «Кристал Пэлас»

пропустит игру с «Арсеналом» из-за перебора желтых карточек.

Бразильский хавбек « » получил предупреждение на 80-й минуте матча перенесенного 7-тура АПЛ против « » (1:1) за фол на Уилфреде Заа. Эта карточка стала для него пятой в текущем сезоне .

Таким образом, Каземиро пропустит матч 21-го тура чемпионата Англии против « », который состоится 22 января.