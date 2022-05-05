«Спортинг» выкупит у «Ман Сити» защитника Порро за 8,5 млн. «Горожане» смогут вернуть его за 20 млн

Теги высшая лига Португалия Спортинг Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Педро Порро Футбол

Защитник Педро Порро на постоянной основе покинет «Манчестер Сити».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Спортинг» активировал опцию выкупа арендованного испанца. «Горожане» получат 8,5 млн евро, также у них будет возможность вернуть футболиста за 20 млн евро, в то время как для остальных отступные составят 45 млн евро.

Соглашение с 22-летним защитником будет заключено на три года, об этом объявят до конца мая.

В текущем сезоне Порро провел 21 матч в чемпионате Португалии и забил 3 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Бензема или Левандовски? Тест про бомбардиров и культовые моменты ЛЧ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные