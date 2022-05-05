«Спортинг» выкупит у «Ман Сити» защитника Порро за 8,5 млн. «Горожане» смогут вернуть его за 20 млн

Защитник Педро Порро на постоянной основе покинет .

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, активировал опцию выкупа арендованного испанца. «Горожане» получат 8,5 млн евро, также у них будет возможность вернуть футболиста за 20 млн евро, в то время как для остальных отступные составят 45 млн евро.

Соглашение с 22-летним защитником будет заключено на три года, об этом объявят до конца мая.

В текущем сезоне Порро провел 21 матч в чемпионате Португалии и забил 3 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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