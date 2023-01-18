Суарес оформил хет-трик за 38 минут в дебютном матче за «Гремио»

Луис Суарес оформил хет-трик за 38 минут в дебютном матче за « ».

35-летний форвард отметился тремя голами в первом тайме матча за Суперкубок штата Риу-Гранди-ду-Сул против «Сан-Луиса» из четвертого бразильского дивизиона. «Гремио» победил со счетом 4:2.

Последний раз Луис забивал три гола в первом тайме в 2013 году в матче «Ливерпуля» и «Норвича».

Уругвайский нападающий подписал контракт с «Гремио» в декабре прошлого года. Последним клубом Суареса был «Насьональ», который он покинул перед ЧМ-2022.

Подробную статистику Луиса Суареса можно найти здесь.