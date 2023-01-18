Суарес оформил хет-трик за 38 минут в дебютном матче за «Гремио»

Теги Гремио высшая лига Бразилия Луис Суарес Д4 Бразилия Футбол

Луис Суарес оформил хет-трик за 38 минут в дебютном матче за «Гремио».

35-летний форвард отметился тремя голами в первом тайме матча за Суперкубок штата Риу-Гранди-ду-Сул против «Сан-Луиса» из четвертого бразильского дивизиона. «Гремио» победил со счетом 4:2.

Последний раз Луис забивал три гола в первом тайме в 2013 году в матче «Ливерпуля» и «Норвича».

Уругвайский нападающий подписал контракт с «Гремио» в декабре прошлого года. Последним клубом Суареса был «Насьональ», который он покинул перед ЧМ-2022.

Подробную статистику Луиса Суареса можно найти здесь.

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11 комментариев

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Goofts
Это вам не в лиге верблюдов забивать
Суарес - монстр!
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corazón blanco
Эль-Пистолето прекрасен. Пожалуй лучше дебюта и не придумаешь, хет-трик и трофей. Суарес прям магнит трофеев, во всех клубах что-то выигрывает, жаль, что с Ливерпулем тогда немного не повезло.
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rigobersong
Ответ Los Galácticos
Суарес конечно настоящая легенда, где бы не играл везде разрывает по полной, очень крут.
Лучшая 9ка в истории футбола!:)
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rigobersong
Машина, рано уехал, мог бы в условном чипси поиграть, хоть поднять их в зону ЛК:)
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Los Galácticos
Суарес конечно настоящая легенда, где бы не играл везде разрывает по полной, очень крут.
+14
-3
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rej1sta
За Эль Пистолеро очень рад
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Человек1991
Суарес Легенда футбола , если бы не судейки и вар на ЧМ2022 , то Уругвай спокойно бы вышел из группы, и думаю могли выйти и в полуфинал, состав топ был, последний Чемпионат Мира для Кавани и Суареса , Дарвин и Араскаэта ещё в атаке, в центре Весино Вальвердэ Бентанкур , и оборона опытная сыгранная Годин Хименес Касерес Варела , потом Араухо бы подтянулся.
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SCHOKKKK
Суарес потихоньку возвращается к жизни после шапито. Глядишь и Гризманн оклемается
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ХавиГави_Паратрупер
Защитники, конечно, исконно южноамериканские, но голы Суареса от этого не стали менее привлекательными. Особенно элегантный первый и коронный, с лёту, третий🔫
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Пирс Морган
Хорош, Эль Пистолеро
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Softer06
Талант не пропьешь) хорош зубастик
+8
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